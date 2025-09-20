La arrocería de Córdoba que la Guía Repsol asegura que tiene el mejor arroz con rabo de toro

En Córdoba hay una arrocería que merece una visita obligada para los amantes del buen arroz, según indica la Guía Repsol. Se trata de Casa Pepe Sanchis, un establecimiento que se ha ganado un Solete gracias a una de sus especialidades más celebradas: el arroz con rabo de toro.

Una fusión entre Valencia y Córdoba

Situada en pleno barrio de Ciudad Jardín, Casa Pepe Sanchis ha sabido unir dos tradiciones culinarias de nuestro país. Por un lado, la técnica y el estilo del arroz característico de la cocina valenciana. Por otro, uno de los guisos más emblemáticos de Córdoba.

El resultado es un arroz meloso de rabo de toro que se ha convertido en seña de identidad del restaurante, y que figura entre las recomendaciones imprescindibles de la Guía Repsol.

Paellas del restaurante Casa Pepe Sanchis en Córdoba GURMÉ

Arroces para todos los gustos en Córdoba

Aunque el arroz con rabo de toro es la estrella, la carta de Casa Pepe Sanchis ofrece también una gran variedad de propuestas que recorren diferentes estilos de arroces y paellas. Desde los clásicos marineros hasta combinaciones más contemporáneas.

En su carta podemos encontrar, además, otras propuestas muy cordobesas. Desde ensalada de codorniz escabechada o salmorejo cordobés en sus entrantes, pasando por un clásico solomillo de ternera o un original sándwich de rabo de toro. También hay una variedad de platos ideados para los más pequeños de la casa.

Paella de carabineros en la arrocería cordobesa GURMÉ

El reconocimiento de la Guía Repsol

El Solete concedido por la Guía Repsol reconoce precisamente esa capacidad de unir tradición, calidad y ambiente cercano, tres características que hacen de este local un lugar de referencia.

El éxito del arroz con rabo de toro en Casa Pepe Sanchis es una clara evidencia de larga tradición cordobesa en la elaboración de este guiso andaluz, vinculado a las corridas de toros y a la cocina popular. Su incorporación a una receta de arroz supone un homenaje a esa herencia, y un ejemplo de cómo siempre se pueden hacer cosas diferentes y originales con un poco de creatividad.