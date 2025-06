Ya está todo preparado para la gran boda de Jaime Lorente

Este sábado 7 de junio de 2025 Jaime Lorente (33 años) y Marta Goenaga (32) contraerá matrimonio en el Castillo de Batres, una fortaleza renacentista declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1970. 80 hectáreas de campo rodean la fortaleza y un bosque de árboles centenarios limitan un escenario único dónde se creó la Escuela de Jardinería y Paisajismo Castillo de Batres. Un dominio para evadirse del mundanal ruido de la ciudad de Madrid, a tan sólo media hora en coche.

Para este día tan especial, la pareja ha optado por una celebración íntima y elegante, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Con la ayuda de la wedding planner Priscila Llorens, el recién estrenado matrimonio disfrutará de uno de los días más especiales de su vida. En lo que respecta a la gastronomía, el castillo cuenta con algunos de los mejores chefs de nuestro país. Paco Roncero, Ramón Freixa y los caterings Life Gourment y Medems son los encargados de ofrecer los mejores platos, a elección de los novios, en forma de cóctel, almuerzo, cena o brunch, cualquiera de las opciones son válidas.

Marta Goenaga y Jaime Lorente se conocieron en 2017 en el rodaje de 'La casa de papel'. Si bien el papel del actor es muy recordado, ella trabajaba tras las cámaras en el equipo de estilismo y vestuario. También ha formado parte de 'Berlín', spin off de la conocida ficción de ladrones, 'El embarcadero' o 'El continental'. Por su parte, ha protagonizado 'Disco, Ibiza, Locomía', 'Cristo y Rey' o 'El cid', además de participar en 'Élite' o, más recientemente, 'Todos lo saben'.

La pareja tiene dos hijas en común: Amaia, de tres años, y Luca, de dos. «Mis niños son lo más bonito del mundo. Intento ser el mejor padre posible. Amo a mis hijos, a mi mujer y amo el hogar que hemos creado», declaró el actor durante una entrevista. Pese a que nos tiene acostumbrados a no hablar de su vida privada, esta no fue la primera vez que Lorente se sinceró sobre su papel como padre: «La paternidad es otra cosa. Ser padre es la única carrera que te dan el título antes de empezarla», confesó tras el nacimiento de su primera hija el 7 de noviembre de 2021. Además, con una instantánea de la pequeña, deslizó que «me estás regalando el recuerdo de mi infancia. Todo se resume en ti».

Por su parte, Goenaga ha optado por mantener un perfil discreto pese a la popularidad internacional de su pareja y prueba de ello es que su perfil de Instagram cuenta con 450 seguidores y es privada. Los dos quieren llevar su vida con la mayor normalidad posible y ahora disfrutar, en la intimidad, del recién nacido.