La trágica historia de Federico, hermano de Joaquín Prat: «He intentado todo para curarlo, pero no quiere»

Con motivo del 30 aniversario de la muerte de Joaquín Prat (padre), su viuda ha compartido una de las historias más difíciles para su familia. La que fuera azafata de vuelo y el mítico comunicador se conocieron en un avión y fue un auténtico flechazo. Pero no todo en su historia fue siempre se color de rosa. Marianne Sandberg, que tuvo cuatro hijos junto al conocido presentador, ha querido hablar del tema junto a Sonsoles Ónega, a la que le confesó este martes el dolor que supone para ella el no poder ayudar al tercero de ellos.

Se llama Federico y era marino mercantes hasta que su vida dio un vuelco y se alejó de los suyos y del recorrido que todo el mundo deseaba para él. El capitán del barco en el que estaba trabajando «puso cuatro rayas« y le preguntó si quería probarlo. »Y lo probó. Maldito capitán. Que se lo tome él, pero que no meta a los demás«, ha querido compartir Marianne. La historia sobre cómo comenzó la adicción que le ha separado de su hijo pequeño ha dejado en vilo no solo a los presentes en el plató, también al público.

Joaquín y Marianne tuvieron primero a Joaquín, el actual presentador de 'Vamos a ver'. Dos años después a Alejandra, y tras otros tres llegó Federico. La más pequeña de la casa es Andrea, que como los dos mayores también se dedica al periodismo. «Es una pena, es muy buena persona, muy educado, a lo mejor le ha pasado por eso», añadía la que fuera azafata de vuelo sobre su segundo hijo. En un lamento, Marianne se ha preguntado también si de haber estado su marido con vida las circunstancias hubieran sido diferentes. «Yo le echo en falta siempre, cada día pienso en él, le recuerdo en algo, ellos también. Yo tenía 44 años cuando me quedé viuda«, ha confesado.

Marianne ha compartido que desde que empezara esta adicción, la familia se ha volcado con Fede para ayudarle. «He intentado todo para curarlo, pero se ve que todavía no quiere. Lo llevo haciendo muchos años, le he tenido en 20.000 sitios. Cuando no tiene fuerza de voluntad es muy difícil«, ha revelado. Una lucha que le parece que merece la pena, porque su hijo es »especial«. Pero, sin embargo, »hagas lo que hagas no sale bien«.

Marianne Sandberg ATRESMEDIA

Una situación que Marianne ya había desvelado en la revista 'Semana' en 2022, y de la que Joaquín Prat también ha hablado en directo en alguna ocasión. «Hay gente que no se deja ayudar, ni siquiera el cariño de la familia, los hijos o la pareja le sacan del infierno en el que está metido, esto es así«, compartía al hablar de la situación de Camilo Blanes. »Podemos hablar de la realidad de Camilo o de la realidad de muchas familias, la mía propia… Ojalá encuentre la manera de salir adelante sin tener que pasar por esos ingresos«, revelaba.

Ese mismo año se conoció que Federico vivía en un pueblo de Andalucía de lo que pedía en la calle. En una entrevista que concedió a Canal 8 pedía que le dieran una oportunidad para volver a trabajar, aunque no fuera de marino mercante, que era la profesión que tenía cuando todo empezó. «Ahora mismo tengo un techo donde quedarme, tengo mi casa y pago el alquiler con lo que saco de la calle. La gente es maravillosa, me dan de comer y me quieren mucho«, revelaba. Además, aseguraba que no se gastaba lo que recibía »ni en droga ni alcohol«.

La relación familiar, sin embargo, no se había recuperado. «Apenas nos hablamos», compartía, «no estoy contento con ellos».