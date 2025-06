La emotiva reaparición de Bruce Willis

Fue a principio de 2023 cuando la familia de Bruce Willis envió un comunicado en el que confirmaban que el actor sufría demencia frontotemporal, un tipo de trastorno que no tiene cura y cuyo diagnóstico es complejo. Una enfermedad que está dañando gradualmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro del actor, unas áreas generalmente asociadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje.

En ese momento, la familia del intérprete pidió que se respetase su privacidad y desde entonces las noticias que llegan sobre la evolución en su estado de salud son precisamente por las manifestaciones de esta. Duranet todo este proceso, el intérprete cuenta en todo momento con la ayuda de las mujeres de su vida, que no se han separado de él: su esposa Emma Heming Willis; sus dos hijas en común, Mabel y Evelyn; su ex Demi Moore; las tres hijas que tuvo a su lado, Rumer, Tallulah y Scout; y su madre, Marlene. Para todas ellas está siendo muy duro ver el deterioro del actor y están volcadas en sus cuidados.

Esta semana, su hija Tallulah ha utilizado su perfil personal de Instagram para compartir unas imágenes íntimas junto a su padre. Unas fotografías que han conmovido a los miles de seguidores preocupados por la salud del actor. «Sunday funday at Grams! Grateful. ('¡Domingo divertido en casa de la abuela! Agradecida', traducido al español)», se puede leer en el pie de la publicación.

«Gracias por compartir a Bruce con nosotros. Es hermoso ver su sonrisa», «Esto me llenó el corazón. Se ve increíble. Gracias por mostrarnos esto», «us publicaciones son una hermosa manera de mostrar la alegría de los pequeños momentos. Tener una red de familias que comparten esta experiencia y que no juzgan es fundamental. Espero que quienes hacen comentarios negativos nunca tengan que pasar por esto. Les deseo todo lo mejor», o «Me encanta cuando publicas fotos creando recuerdos con tu papá. Fui cuidadora de mi madre, quien falleció en abril por demencia. Atesoro para siempre los recuerdos que creé con ella durante el hospicio», son tan solo algunos de los comentarios que se pueden leer junto al carrusel de imágenes. Una publicación que acumula ya cerca de 17.5000 'me gusta'.