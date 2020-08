Clemente da su versión sobre su comentada ausencia en el funeral de Álex Lequio El hijo de Alessandro Lequio zanja por fin el tema con un contundente comunicado a través de sus redes sociales

No se puede decir que Antonia Dell'Atte sea una mujer cobarde. Siempre ha dicho lo que piensa y eso, muchas veces, le ha llevado a meterse en problemas o a ser criticada por ello. Las últimas declaraciones que hizo asegurando que su hijo Clemente no fue invitado a la misa en honor a Álex Lequio, fallecido el pasado 13 de mayo como consecuencia de un cáncer, han levantado bastante revuelo. Sea o no sea verdad, pues existe otra versión en la que se asegura que la propia Ana Obregón invitó al joven y se ofreció a pagarle el billete para ir a Madrid, lo cierto es que no era el momento para hacer estas declaraciones.

Tanto Alessandro Lequio como Ana Obregón están atravesando el peor momento de su vida y lo último que necesitan es esto, quizá por eso haya sido tan criticada la diva italiana. Su hijo Clemente ha querido zanjar la polémica y salir a defender a su madre públicamente a través de un comunicado en sus redes sociales.

«Me gustaría aclarar dos puntos de manera breve y contundente sin entrar en detalles para que queden zanjados de manera definitiva por mi parte», comienza escribiendo Clemente Lequio en su cuenta de Instagram, que recalca que es la primera y última vez que habla del tema.

Y prosigue: «Primero, mi madre jamás ha mentido en lo que dijo en su aparición televisiva. Mi madre tiene mi total apoyo y me duele ver que sea injustamente atacada, aunque haya podido pecar una vez más por su honestidad. Segundo fue el mismo programa que se aprovechó de manera disgustosa de la muerte de mi hermano para poder ganar audiencia y no lo contrario. Gracias».

Con estas palabras, Clemente Lequio confirma la versión ofrecida por su madre por lo que asegura que su padre no le invitó a la misa en honor a su hermano fallecido el pasado 13 de mayo.