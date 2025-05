Horóscopo de hoy miércoles 28 de mayo: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Hoy miércoles 28 de mayo los astros prometen sorpresas para algunos signos del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo las influencias de movimientos astrales definitivos que van a restringir algunos aspectos del día. Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate ante posibles sorpresas. A continuación, averigua los augurios para cada uno de los signos del horóscopo:

Aries

Tus planes económicos tendrán que esperar un poco más, porque las circunstancias no acompañan del todo aún. Cuando sea el momento, lo sabrás, no te preocupes. Los objetivos que te has marcado a corto plazo están más cerca del idealismo que de la realidad. Está bien apuntar alto, pero si te pasas no cubrirás etapas. Selecciona muy bien tus compañías, especialmente en los asuntos de trabajo más delicados. Una indiscreción por parte de una persona de tu entorno te dolerá.

Tauro

Invierte más tiempo en buscar la forma de quitarte del medio a una persona que no hace más que entorpecer tu trabajo y molestarte de forma premeditada. Tu falta de respeto a las tradiciones y costumbres que consideras anticuadas te enfrentará hoy a alguien que, curiosamente, es bastante más joven que tú. Hoy serás el centro de atención en los ambientes en los que te muevas, tu atracción está en su punto máximo. Evita caer en rutinas que te puedan retrasar.

Géminis

Aprovecha ese sexto sentido que sólo tú tienes para conseguir que tu trabajo se convierta hoy en una buena manera de divertirte mientras ganas dinero. Tu fidelidad en el terreno amoroso está fuera de toda duda. No obstante, con eso no basta para que una relación sea fuerte, debes poner más de tu parte para romper la rutina. No siempre puedes hacer tú todas las cosas, en ocasiones debes ayudarte de las personas con las que trabajas. Ahora mismo, necesitas un apoyo a cada momento.

Cáncer

Si te ofrecen disculpas sinceras, no dudes en aceptarlas. No te muestres demasiado severo una vez que compruebes que el arrepentimiento es verdadero. Sé indulgente. Si quieres integrarte en un nuevo ambiente que no controlas, muéstrate abierto y también confiado. Si te abres, los demás notarán que estás dispuesto a colaborar. Todo lo que se relaciona con la unión, con la suma de fuerzas, será hoy una oportunidad importante. Sacarás de estas sociedades grandes beneficios en un plazo breve.

Leo

Si sabes manejar bien una situación que se te presentará hoy, podrás sacar beneficios del enfrentamiento con un superior. Procura no faltar al respeto en ningún momento. Tu estado de ánimo dependerá hoy en gran parte de la salud que sufras o disfrutes. En lo económico puedes estar tranquilo, los ingresos se mantienen. Te sientes especialmente fuerte, capaz de hacer las cosas que quieres y de la forma que sientes. Y no estás lejos de tus objetivos. Sólo huye de la vanidad y la prepotencia.

Virgo

Si tienes algún temor, no dudes en comentarlo cuanto antes con tu pareja; no sigas dándole más vueltas a lo que llevas por dentro porque terminarás estresado. Las cuestiones relacionadas con tu seguridad te preocupan de forma excesiva. Una cosa es la precaución y otra la obsesión, que llega a molestar a los que te rodean. Será difícil convencer hoy a una persona mayor de que cambie de postura. Sus convicciones están muy arraigadas y no le dejan ver la verdadera situación.

Libra

Mucho cuidado hoy con los accidentes domésticos. Por lo demás, la jornada transcurrirá sin altibajos, con opciones para la diversión al final del día y por la noche. Encontrarás hoy una fuerte oposición por parte de una persona que normalmente colabora sin poner demasiados problemas. Escucha lo que te dice, podría tener razón. Tu propia energía te empuja a correr riesgos innecesarios, procura controlarte porque tus fuerzas también tienen un límite y no debes sobrepasarlo.

Escorpio

Haz planes para el fin de semana. Si lo tienes todo bien pensado podrás aprovechar mejor los días y disfrutar de mejores condiciones de ocio y diversión. Mucha gente está últimamente pendiente de ti, y algunos sólo esperan un pequeño fallo tuyo para criticarte sin piedad. Piensa perfectamente lo que haces. Nunca te has caracterizado por ser diplomático y es una faceta que debes corregir. Encontrarás a una persona con carácter paternalista que te molestará.

Sagitario

La tónica del día será la tranquilidad, que te permitirá disfrutar de la conversación con los tuyos. Buenos momentos para compartir proyectos y para prestar tu ayuda. Se acercan momentos marcados por la ansiedad. Algún compromiso o cita importante que se halla próxima puede hacer que tus nervios se coloquen a flor de piel. Paciencia. No permitas que nada que esté bajo tu responsabilidad se quede sin resolver. La imagen que des ahora ante tus superiores definirá tu futuro laboral.

Capricornio

Muy buen día para los romances y las aventuras, especialmente si estás buscando algo emocionante. Lo puedes encontrar fuera o dentro de la pareja habitual. Tus deseos de prosperar económicamente te llevan por caminos nuevos. Tendrás que acostumbrarte a ambientes por ahora desconocidos. Mala suerte en el juego. Los astros te sonríen en lo tocante al amor y eso te convierte en una persona feliz. Disfruta del momento, pero no te olvides de experiencias negativas anteriores.

Acuario

No son buenos tiempos para fiarse de los desconocidos. Antes de meterte en un nuevo y ambicioso plan de ejercicios, deberías hacerle una visita al cardiólogo. Pronto recibirás la recompensa que mereces. Ha llegado la hora de recoger lo que durante tanto tiempo has sembrado con mucho esfuerzo. Te espera una buena época. Tu salud es buena, pero conviene que ayudes a tu organismo a mantenerla. En el terreno sentimental te depara una sorpresa agradable, que te animará a seguir buscando.

Piscis

Una vida sana es la única garantía de fortaleza física y síquica. Si no cuidas tu organismo, más tarde o más temprano terminará por pasarte factura. Haz ejercicio diario. Últimamente te preocupas mucho por la seguridad de los tuyos. Es bueno, pero no te obsesiones o acabarás perdiendo la perspectiva y afectará a los demás. Tienes la oportunidad de corregir los errores del pasado, con la actitud adecuada conseguirás superar limitaciones que en realidad sólo existen en tu imaginación.

