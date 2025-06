Yolanda Díaz endurece su discurso ante el caso Santos Cerdán: «La corrupción está en el PP y en el PSOE»

La crisis de confianza continúa abierta en la coalición de Gobierno. Tras el estallido del escándalo que implica a Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, en el caso Koldo. La líder de Sumar y vicepresidenta segunda en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, ha vuelto a cargar con fuerza contra la presunta corrupción en el seno de los socialistas.

«No somos todos iguales, que caiga el peso de la Ley», ha reiterado este sábado la ministra de Trabajo en la clausura del 13 Congreso Confederal de CCOO, que reelige a Unai Sordo como líder del sindicato y que se ha convertido en un clamor contra el «genocidio contra el pueblo palestino».

La «vergüenza» de Díaz ante los «golfos» y «corruptos»

La líder de Sumar en la coalición progresista ha reivindicado «la limpieza» de su partido ante la corrupción de «golfos» en el Partido Socialista, y considera que «el problema se llama bipartidismo».

«Tenemos cinco ministerios limpios», ha asegurado en referencia a los departamentos de Sumar en el Gobierno, y ha exigido «medidas de regeneración democrática» a su socio de Ejecutivo para extirpar la corrupción e impedirla a futuro. «El problema está en dos partidos, el PP y el PSOE, y eso es lo que debe acabar», ha dicho Díaz, en clara evidencia de que Sánchez está solo en la defensa de su Ejecutivo.

«Nos estábamos matando para salvar a millones de trabajadores», ha recordado la política gallega, que ha ido endureciendo el tono en sus intervenciones, al referirse a los ERTEs de la pandemia, «y al lado había golfos que estaban robando«. «Mientras unos acordaban mordidas, otros estábamos trabajando en la reforma laboral», ha añadido, antes de aludir al mensaje de Pedro Sánchez sobre la inexistencia de la corrupción cero en los partidos.

Sumar propone el fin de los aforamientos y vetar a las empresas implicadas en casos de corrupción

«La izquierda en nuestro país no roba, nos lo han enseñado en casa, no robamos. Es es nuestra identidad. Muchos empresarios se han acostumbrado a llamar a las puertas de los despacho. He de deciros que al mío nunca ha venido nadie a ofrecerme nada. Saben lo que se van a encontrar», ha insistido Díaz, que esta misma semana, en una entrevista en TVE, aseguraba que su formación se replanteará su posición en el Gobierno si los casos de presunta corrupción que salpican a Ferraz «se extienden al PSOE». «Esto supondría que existe un mecanismo de financiación irregular y esto es de una gravedad manifiesta».

Además, en la reunión que tuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta le exigió al líder socialista el fin de los aforamientos y vetar en contratos públicos a empresas implicadas en corrupción y apuesta por un «reseteo» en las relaciones entre los dos socios de Gobierno tras el estallido del caso.