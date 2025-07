España - Inglaterra, en directo: resultado del partido, ganador y goles de la final de la Eurocopa femenina hoy

Sigue en directo la final de la Eurocopa femenina 2025 que enfrenta a España con Inglaterra, con el resultado, los goles y el ganador del partido hoy.

¡Hola! Bienvenidos al directo de la final de la Eurocopa femenina que en apenas una hora comenzará a disputar la selección española ante Inglaterra. Un día grande para el fútbol femenino español, que a eso de las ocho de la tarde podría cerrar el círculo de la triple corona con la conquista del Mundial, la Nations League y la Eurocopa. Pero no lo pondrán nada fácil las inglesas, que no han mostrado su mejor cara en este torneo pero no dejan de ser la selección que marca el camino en este deporte junto a España. Y además llegan con ganas de revancha tras haber perdido precisamente ante España la final del último Mundial... ¡El partido tiene todos los alicientes!

Como bien explica Sergi Font, enviado especial de ABC a la cita en tierras suizas, la victoria de las de Montse Tomé supondría la confirmación de su hegemonía frente a un rival que fue verdugo de España en los cuartos de final de la Eurocopa de 2022. Desde entonces los duelos entre ambas selecciones se cuentan por victorias españolas: primero la final del Mundial de 2023, con el inolvidable gol de Olga Carmona, y recientemente en el último partido de clasificación para la Final Four de la Nations League. Esperemos que no haya dos sin tres...

Ojo que Montse Tomé mueve el banquillo... La seleccionadora española da entrada en el once a Athenea del Castillo, premiando el buen momento de la madridista, y deja en la banda a Claudia Pina.

La inclusión en el once inicial de la final de Athenea del Castillo responde a su buen papel en el torneo cada vez que tuvo que saltar al césped. Y no solo por su gol a Suiza que comenzó a derribar el muro de las helvéticas en cuartos de final, sino porque cada vez que estuvo sobre el terreno de juego se mostró incisiva en ataque y muy solidaria en defensa. Veremos si la apuesta sale bien...

Para no coincidir con el color del pantalón de las inglesas, que hoy juegan como anfitrionas, la selección española cambiará el suyo y vestirá completamente de rojo. Esperemos que como en la semifinal ante Alemania, el cambio nos dé suerte y el choque también acabe en triunfo para las de Montse Tomé.

«Queremos tener un poco más de 'punch' desde el principio. Necesitamos desborde, y con ella creo que lo tenemos. No va a ser una España diferente, va a ser la misma que ha llegado hasta aquí».

No le dura ni dos toques la posesión a Inglaterra.

Buena incursión por la banda de nuevo de Olga Carmona por izquierda que terminó con un pase al área a la ariete española. No cuajó bien su disparo y mandó el balón fuera.

Jugada combinativa para quitarse el sombrero de España. Jugada por banda derecha de Aitana que la luchó hasta el final para cederla ante una Athenea que de primeras vio a Ona Batlle progresar en el área. La puso con el alma a la cabeza de una Mariona que no perdonó en el área pequeña. Testarazo de la extremo española para poner el 1-0.