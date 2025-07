Jay Slater, el joven que desapareció en Tenerife el verano pasado, murió de forma accidental, según el forense

El nombre de Jay Slater sonó con fuerza el verano por las incógnitas de su desaparición en España. Este joven, un británico de 19 años, llegó a Tenerife para ir a un festival y después pasar unos días con sus amigos en la isla. La noche del 16 al 17 de junio de 2024 nunca regresó al apartamento que habían alquilado. El forense de la investigación estima que su muerte fue accidental al caer por una zona «particularmente peligrosa».

Estas conclusiones las ha presentado este viernes el doctor James Adeley en el segundo día de sesión en el juzgado que investiga las posibles causas de la muerte, según recoge la 'BBC'. Durante la jornada, el forense ha recordado que la identificación del cadáver se produjo mediante las huellas dactilares y un análisis.

Descarta la participación de terceros

El doctor Adeley ha descartado la «participación de terceros» puesto que no tenía lesiones que apuntasen a esa dirección. En este sentido, ha señalado que tenía «múltiples abrasiones que son consistentes con el terreno local y su caída». Así, ha explicado que el cuerpo del joven presentaba una fractura en la base del cráneo y otra en el lado izquierdo, fracturas en la pelvis «compatibles con la caída, con un único impacto final». Con estos signos, el médico se decanta por una «muerte accidental» al caer desde una altura por un barranco en el parque Rural de Teno.

James Adeley ha señalado también que la noche del fallecimiento, el adolescente había tomado drogas como MDMA, ketamina, cocaína, éxtasis y alcohol. «La muerte probablemente fue instantánea», ha declarado el forense.

Un caso rodeado de incógnitas: dos desconocidos y el 'robo' de un Rolex

El caso de Jay Slater estuvo desde el principio rodeado de incógnitas. La noche del 16 al 17 de junio de 2024 se fue junto a dos hombres, uno de ellos, Ayub Quassim de 31 años, que los medios británicos vincularon al narcotráfico, lo que disparó todo tipo de suposiciones. Sobre este extremo, en la sala se ha relatado que Quassim le ofreció a Slater dormir en el apartamento y un cargador ante la intención del joven de irse en autobús a su apartamento.

Jay Slater envió aquella noche en un mensaje haber «robado» un Rolex valorado en 14.000 euros y que pretendía vender. Otro de los jóvenes con los que había estado los días previos a su desaparición afirmó que recibió por la mañana un Snapchat suyo con dos cuchillos en el pantalón y la leyenda «en caso de que todo salga bien». El forense considera en primer lugar sobre el reloj de lujo que «no es relevante» y, en segundo lugar, que el episodio de los cuchillos se debieron «probablemente a una muestra de alarde en las redes sociales».

Asimismo, destaca que en ningún momento se aprecian signos de angustia después de los mensajes que envió. A pesar de que una de sus amigas explicó que durante una llamada telefónica le mostró su preocupación por no tener batería o por necesitar agua, los investigadores y el forense no aprecian que se debiera a una sensación de peligro.

Así, la principal conclusión por la que se decantan investgadores y forense es que joven decidió regresar andando a su apartamento al comprobar que no había transporte público hasta las 10 de la mañana. El forense ha sugerido que tomó una ruta no frecuentada creyendo que el camino le conduciría al mar y ya nunca regresó. Su cuerpo se encontró tras 29 días en el barranco por el que había caído de una altura cercana a los 25 metros. Con estas hipótesis, el forense del caso espera que la familia haya encontrado certezas después de un año y el hecho de que no sufriera «sea de algún consuelo».