Sánchez exprime la caída de Truss contra el PP: «Es la consecuencia de esa política económica»

El Gobierno y el PSOE van a exprimir la crisis del partido conservador británico y la abrupta caída de Liz Truss en su campaña de choque contra el PP. Para los socialistas su dimisión tras 45 días en el cargo y que ésta se haya consumado por las consecuencias de sus anuncios de fuertes rebajas fiscales se ha convertido en un regalo del que pretenden sacar rédito.

Para Pedro Sánchez este acontecimiento es un salvavidas después de semanas en las que su política fiscal, que excluye de las rebajas a la clase media e incluye nuevas figuras tributarias para grandes patrimonios, estaba siendo contestada tanto por la oposición del PP y sus presidentes autonómicos, como por sus barones socialistas, que adoptaban medidas en su ámbito de actuación.

Esta mañana, durante un acto de partido celebrado en Soria, Sánchez se ha referido a aquellos que «claman por bajadas indiscriminadas de impuestos» preguntándose «¿qué hubiera pasado si gobernasen en España?». Y en ese punto ha utilizado el espejo británico: «No es una abstracción, que miren lo que ha pasado en el Reino Unido para saber las consecuencias de esa política económica». El mensaje no es menor, y tiene una gran carga de profundidad, ya que deslegitima y presenta como impracticable una determinada política fiscal no solo por motivos económicos sino políticos. Sánchez ya se refirió a ello en el cara a cara de esta semana en el Senado con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En el PSOE se frotan las manos porque consideran que el PP pierde una baza clave en política económica. Y hablan de que el PP «está recogiendo cable en política fiscal». Fuentes de Ferraz aseguran que «la caída de Truss evidencia el fracaso de las recetas neoliberales». Y aseguran que eso está obligando al PP a «renegar de sus políticas fiscales». En la sala de mandos de Ferraz, donde monitorizan cada declaración de los dirigentes del PP dicen que tanto Feijóo como Ayuso han pasado de reclamar bajadas drásticas de impuestos a introducir cautela en sus planteamientos sobre este tema.

Sánchez glosó su política económica y defendió que «hay que tratar de forma desigual a quien es desigual» y defendió que «eso significa que aquellos que más tienen, más tienen que contribuir, ya sean territorios o personas». Precisamente el día después de haber acordado con el PNV una renovación por cinco años del cupo vasco.

Como viene haciendo últimamente, Sánchez hizo una defensa del Estado de Bienestar, asegurando que «con nuestros impuestos recibimos mucho más de lo que damos», insistiendo a las grandes empresas que «tienen que arrimar el hombro en estas circunstancias». El presidente del Gobierno ha defendido que se recaudarán «más de 3.000 millones para estas figuras tributarias», y ha presumido que «hasta los gobierno de derechas implementan políticas fiscales de impuestos a las grandes energéticas»

Sánchez defendió que con su política energética está «aumentando la autonomía energética» del país permitiendo que los ciudadanos se empoderen «ante las grandes corporaciones». Una política con la que aseguró estar «democratizando la energía».

El otro flanco en el que Sánchez golpea en los últimos días al PP es el de las pensiones. «El problema de España no son las pensiones, quien tiene un problema con las pensiones públicas es la derecha económica, política y mediática», dijo, defendiendo que España gasta menos que otros países en relación al PIB. El PP ha asegurado que no se opondrá a la revalorización de las pensiones con el IPC. Pero el debate académico al respecto es intenso. Ciudadanos ha sido el único partido que se ha manifestado en contra de cargar este año a las cuentas públicas con un coste tan elevado, reclamando que las pensiones más altas no tengan esa revalorización. «El PP no deja claro si va a cumplir esa recomendación segunda de Pacto de Toledo que es revalorización conforme al IPC. No habla claro, es ambiguo», ha cargado Sánchez esta mañana.

El acto de hoy se enmarca en esa campaña titulada «El Gobierno de la gente» que el PSOE anunció a finales de agosto y que iba a constar de una treintena de actos con presencia del presidente del Gobierno. En su momento se anunciaron como asambleas abiertas en las que habría posibilidad de que los asistentes interpelasen directamente al presidente. Tras los actos en Sevilla, Toledo y la pasada semana en Getafe poco tiene que ver con eso. Como hoy en Soria los actos al final no dejan de ser mítines convencionales, que se aderezan con algún paseo controlado por la localidad de turno acompañado del gobernante local. Porque hasta la fecha todos estos actos se desarrollan en ciudades con alcalde socialista.