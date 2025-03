El PSOE aborta la idea del PAR de formar una gran coalición junto al PP en Aragón

Después de haberse reunido con Vox y con Teruel Existe (TE) a principios de semana, Jorge Azcón tenía agendado este viernes el último de los encuentros previstos para explorar un posible acuerdo de gobierno en Aragón. El turno era para el Partido Aragonés (PAR), ... que se ha presentado en el despacho del líder popular con una revolucionaria propuesta. Alberto Izquierdo ha puesto sobre la mesa la idea de crear una gran coalición —PP, PSOE y PAR— que alejara del Pignatelli a los extremos «de uno y otro lado». Ocurrencia que no ha caído mal en el seno popular, pero que los socialistas se han encargado de tumbar horas después.

«Desde el PSOE de Aragón recordamos que el principal responsable de que no se haya conformado ya un Gobierno es el señor Azcón, que lleva sesenta días 'viéndolas venir'. En el PSOE hemos manifestado desde el primer día nuestra posición respecto a la investidura y no vamos a contribuir a escenarios imposibles que lo único que revelan es que el Partido Popular no controla los tiempos de la negociación para cumplir su obligación con Aragón. Ni está, ni se le espera», ha señalado Darío Villagrasa, secretario de Organización de los socialistas en la región.

Se acababa ahí el sueño del PAR, alentado por Izquierdo, quien se veía con fuerzas para lograr el entendimiento entre los dos grandes partidos. «Nosotros hemos pactado históricamente con ambos (PP y PSOE) y creemos que podemos unir esas dos posiciones para crear un gobierno de amplia base y de centro», ha dicho el regionalista, rápidamente superado por la realidad.

Azcón, que no veía con malos ojos la propuesta, sabía que era imposible, pues el PSOE había sido el único partido que se había negado a sentarse en la primera ronda de contactos tras el 28M. Algo que habían hecho hasta Podemos o la Chunta, capaces de estrechar la mano del popular antes de expresar su negativa a apoyarle.

Fuentes del PP recordaron a ABC que el partido liderado por Azcón ya «solicitó responsabilidad al PSOE tras el 28M para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad» y que «aquella propuesta fue rechazada drásticamente por Lambán».

La negativa de los socialistas sitúa a Vox como la llave de la gobernabilidad en la región, pues aunque el PAR accediera finalmente a dar su visto bueno a la investidura de Azcón, al popular le seguiría haciendo falta, al menos, la abstención de los de Abascal. Un apoyo sobre el que el líder del PP ya trabajó a principios de la semana y que continuará explorando a principios de la siguiente.

En Vox solo contemplan como posibilidad un voto a favor y para ello la única alternativa es entrar en el Ejecutivo con alguna consejería. Negociaciones que Azcón quiere resolver lo antes posible para terminar con la parálisis que atraviesa la región desde el pasado 28 de mayo.