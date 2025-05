El juez Peinado a Bolaños: «Al instructor le resulta incomprensible que ignore quién es el responsable de Cristina Álvarez»

La paciencia del juez Juan Carlos Peinado con la escasa información aportada por el ministros de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante el interrogatorio que se celebró el 16 de abril en el Palacio de La Moncloa por ... el caso Begoña se terminó después de que todas las partes preguntaran (o no) al testigo. El magistrado aseguró, en la declaración a la que ha tenido acceso ABC, que le resultaba «incomprensible» que Bolaños «ignore quién es la persona de la que es responsable doña Cristina Álvarez Rodríguez».

El ministro intentó defenderse afirmando que nunca fue subordinada, a lo que el juez Peinado le contestó que no le estaba preguntando eso. «La señora Álvarez trabaja en un edificio en el que yo no he trabajado nunca», le volvió a replicar Bolaños. Entonces, el magistrado de la Audiencia Nacional toma una decisión: suspender la declaración. Le pide a Bolaños que recabe la información suficiente para «contestar a esta pregunta»: quién es el responsable jerárquico dentro del complejo presidencial.

Después de un tiempo indeterminado, se reanudó la declaración del ministro de la Presidencia con los datos solicitados. «La señora Álvarez pertenece al gabinete de la Presidencia del Gobierno y me han dicho que hay una persona que es el responsable de la coordinación del personal de palacio que además ha emitido un certificado que ya se ha enviado a su señoría», le respondió el ministro que, durante toda su comparecencia mantuvo diferentes enfrentamientos con el juez.

Uno de ellos se produjo tras ver el vídeo de la media hora de declaración de Alfredo González. El ex número dos en la Secretaría General de Presidencia explicó que no recordaba quién le dio los datos en 2018 de Álvarez ya que, después de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa tras la moción de censura, tramitó cerca de cien nombramientos y que le «sugieren» el de la asesora de Begoña Gómez. Bolaños solo indicó que la «competencia» es de González. Peinado ve ahí una «discrepancia» que le obliga a abrir otra diligencia:

Video. Corte de la declaración de Félix Bolaños

«Quien hace sugerencias de los eventuales que se van a incorporar a los equipos de trabajo son los responsables directos, que es lo que ha dicho el vicesecretario general y lo que yo también le ratifico», contestó Bolaños, que tardó otros 45 minutos en decir el nombre porque aseguró que no se había documentado para la declaración.