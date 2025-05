Feijóo: «El virus en Galicia tuvo poca circulación» | Última hora

La Policía Local coruñesa sancionó este viernes a 16 personas por incumplir las normas de confinamiento. El total aclanza las 846, informan desde el Concello coruñés, además de dos denunciadas ante el juzgado y 16 detenidos, con siete establecimientos intervenidos.

La Policía Local de Ferrol, tras recibir aviso de que una persona se encontraba en la pista de skate de A Malata, movilizó a una patrulla que localizó a un hombre que trataba de ocultarse. Al pedírsele que se identificara, no solo se negó, informó el cuerpo policial y recoge Ep, sino que alegó que tenía «motivos ideológicos» para encontrarse fuera de su domicilio , dado que «no se sentía representado por el Estado».

Medio centenar de profesionales del Hospital Universitario de A Coruña, así como representantes de la Policía Local, Protección Civil y Bomberos, han guardado este viernes un emotivo minuto de silencio en la entrada de Urgencias por los sanitarios fallecidos y por sus familias . Tras el minuto de silencio, sanitarios de este centro y efectivos de distintos cuerpos se han fundido en un caluroso aplauso, informa Efe. También se ha dedicado este acto de apoyo a «los que han estado y están en primera línea de contención de esta pandemia», se indica desde el CHUAC.

La Consellería de Sanidade informa del fallecimiento de otras dos personas a causa de la pandemia de Covid-19, lo que eleva el total a 504, tras romperse este viernes la barrera psicológica del medio millar . Se trata de una mujer de 68 años y un varón de 70, ambos ingresados en el CHUS santiagués y ambos con patologías previas.

Alberto Núñez Feijóo trasladará este domingo a Pedro Sánchez sus propuestas para la desescalada . Además de la reapertura de negocios como talleres y concesionarios, ampliable a pequeños comercios, la Xunta aboga por permitir la práctica (limitada) de actividades deportivas individuales al aire libre. [ Lea la noticia completa ]

Las Anpas gallegas cargan nuevamente contra la Consellería de Educación tras su última reunión, al afirmar en un comunicado: «Tenemos la impresión de que nuevamente (...) está negando sus responsabilidades, no tiene un diagnóstico ni quiera mínimamente acertado de la realidad (...) y la vemos muy dispuesta a dejar a su suerte a todo el alumnado que no sea capaz de incorporarse por sus propios medios a un futuro que se presenta desorganizado y desatendido», critican. Añaden que «nos tememos que no nos escucharán» en las propuestas que pusieron sobre la mesa.

El alcalde de Pol (Lugo), el socialista Lino Rodríguez, se enfrenta a una propuesta de sanción por incumplir con el confinamiento en el marco del estado de alarma, informa Ep, que añade que desde la Subdelegación del Gobierno en Lugo matizan que por el momento no ha recibido la propuesta. El regidor trasladó a la COPE, según recoge en su página web, que fue interceptado por una patrulla de la Guardia Civil cuando regresaba de casa de una vecina del municipio, a dónde se habría acercado para darle una medicación. Por su parte, el PP de Pol ha emitido un comunicado en el que pide la dimisión del regidor por incumplir el confinamiento. El Grupo Municipal del PP ha censurado la actitud del regidor y ha esgrimido que es «el primero que debería dar ejemplo ante sus vecinos».

En el municipio coruñés de Vilaboa-Culleredo, el dueño de una taberna abierta de forma ilegal intentó evitar la denuncia de los agentes de la Guardia Civil que hallaron el local alegando que, en realidad, se trataba de una tienda de alimentación . No pudo evitar la pertinente sancion. [ Lea la noticia completa ]

El pleno municipal de Santiago ha respaldado una ampliación del pago de impuestos por parte de los vecinos así como la reducción del importe de los recibos que los establecimientos deben pagar por las terrazas o la basura en función de los días en los que los locales permaneciesen cerrados por la declaración del estado de alarma, informa Ep. La propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales ha contado con el voto a favor de socialistas y populares. Por su parte, tanto Compostela Aberta como el BNG se han abstenido al considerar que la medida era poco ambiciosa. PSOE, PP y CA han respaldado modificar las bases de ejecución del presupuesto, un punto en el que el Bloque también ha optado por la abstención.

El comité de empresa de la factoría que la multinacional Alcoa tiene en San Cibrao ha expresado su «total repulsa» a la decisión de la empresa de no reparar las cubas que hayan llegado al final de su vida útil, así como de reducir a solo lo imprescindible los trabajos de mantenimiento en la factoría, para ahorrar costes a causa de la crisis industrial provocada por el Covid19. Desde su punto de vista, se trata de una medida «arbitraria» e «interesada» por parte de la multinacional, que busca «poco a poco» la «paralización de la factoría». La factoría ya atravesaba serios problemas con anterioridad a la pandemia del coronavirus debido a la carestía de los precios eléctricos. El comité le exige a la empresa que «paralice» esas medidas de forma inmediata, además de expresar «su total apoyo» a los trabajadores de las empresas auxiliares afectados por esas decisiones de la empresa, dado que el hecho de no reparar las cubas que hayan llegado al final de su vida útil podría suponer que unas cincuenta personas se quedasen de forma inmediata en la calle.

El Colegio de Enfermería de Coruña ha anunciado que iniciará acciones judiciales ante la desprotección con la que trabajan los profesionales sanitarios ante el coronavirus. «Están expuestos a un alto riesgo de contagio y trabajan sin el necesario material de protección que garantice una asistencia segura», indica en un comunicado. El Colegio ha solicitado del Juzgado de lo Social la adopción de varias medidas cautelares urgentes para que se proceda a la e ntrega inmediata a todo el personal de enfermería del Servicio Galego de Saúde -en el plazo máximo de cinco días- de máscaras filtrantes FPP3 de protección contra partículas . También para que se realicen test al personal. «Como la vulneración de la normativa de prevención de riesgos laborales está siendo flagrante», indica, el Colegio actuará a través de dos vías. Se personará como acusación particular en todos aquellos casos en los que se reproduzcan contagios entre el personal sanitario, debidos a la falta de adopción de las medidas de protección adecuadas. Además, facilitará apoyo y asistencia jurídica a cada uno de los colegiados que se encuentre en una situación de riesgo o trabaje sin los adecuados medios de protección, facilitándole los recursos para denunciar. La página web de la entidad ya dispone de un modelo de denuncia.

La Fiscalía Superior de Galicia ha archivado unas diligencias penales que se habían abierto en relación a la gestión de las residencias de mayores que apuntaban al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y a los conselleiros de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, y de Política Social, Fabiola García. Las diligencias penales se habían abierto después de que un particular -familiar de un usuario del centro Nuestra Señora de la Esperanza (Orense)- denunciase penalmente a estos miembros del Gobierno gallego.Sin embargo, «el carácter genérico» de los hechos denunciados han motivado la decisión de Fiscalía, según han confirmado fuentes de este organismo a Europa Press este viernes.

Los colegios de economistas de Galicia y Asturias han previsto un menor impacto de la crisis derivada de la propagación del coronavirus en estas comunidades, así como en la de Cantabria, dado que los sectores más afectados por esta situación presentan un menor peso en sus economías. El decano del Colegio Gallego de Economistas, Miguel Vázquez Taín, ha explicado a Ep, que es posible que el impacto de la pandemia en esta comunidad no resulte «tan fuerte». Así, ha achacado esta previsión al hecho de que la economía gallega presenta una menor dependencia del turismo que otras regiones, como las situadas en la costa Mediterránea.

Familiares de residentes de la residencia de mayores de Celanova junto con el colectivo Rede (Federación gallega de usuarios y familias de residencias de mayores), han vuelto a exigir la intervención del centro por parte de la Xunta de Galicia para resolver la situación, tras advertir del déficit de personal y del riesgo que supone que convivan en las mismas instalaciones positivos con residentes no infectados . En un escrito al que ha tenido acceso Efe, han recordado que desde el inicio de la pandemia, han fallecido en la residencia siete personas de avanzada edad por coronavirus, por lo que cuestionan la falta de medidas tras advertir de que algunos usuarios permanecen «repartidos» en diferentes centros, varios de ellos, en la propia residencia, donde conviven casos positivos con usuarios que dieron negativo.

El Servizo Galego de Saúde ha trasladado este viernes a los sindicatos en la Comisión central de seguridad y salud que hay 1.233 trabajadores del Sergas contagiados por el Covid-19 y ha situado en unos 240 afectados con positivo por el uso de mascarillas defectuosas que fueron retiradas tras la realización de más de 5.000 pruebas a usuarios de estas. Así lo han explicado a Europa Press fuentes sindicales tras la reunión telemática. De los trabajadores que han dado positivo 709 ya están curados, quedaríana «unos 500 los afectados aún», señalaron los sindicatos. En la reunión, el Sergas desveló que para hacer frente al coronavirus se reforzó la plantilla con más de 1.500 profesionales con el objetivo de disminuir las cargas de trabajo

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho este viernes que «ojalá» se puedan celebrar las elecciones autonómicas pospuestas en el País Vasco y Galicia, si bien será la situación de la epidemia del coronavirus la que fije las fechas para que se puedan hacer con total garantía. Illa respondía así a preguntas de los periodistas después de que el lehendakari, Iñigo Urkullo avanzase la posibilidad de analizar si se podrían celebrar antes de agosto. Feijóo ya aseguró esta mañana que está centrado en la crisis del coronavirus y que por el momento las elecciones no forman parte de la agenda.

Datos de las UCIS. Galicia tenía 166 antes de la pandemia, se ampliaron a 270 y ahora hay todavía más para usar en caso de que sean necesarias, afirma Feijóo. Con los respiradores comprados Galicia podría tener 400 camas de UCI. Pero no son nesarias en este momento. Actualmente hay 92 enfermos de coronavirus en UCI. Feijóo considera que el Gobierno no está acertando en el tema de los precios de las mascarillas. "Es muy difícil improvisar más en menos tiempo", dice Feijóo.

La Xunta está valorando en que mes podría reabrir la hostelería. Sobre la vuelta a las aulas, afirma que dependerá del Gobierno central en el momento en que autorice a la población volver a la calle con las medidas oportunas. Desde hace días la Xunta trabaja en un plan de vuelta a la nueva normalidad aunque no sea de su competencia, recuerda Feijóo. Asegura que hay un comité que está estudiando la desecalada y otro que estudia los posibles rebrotes. Hay médicos de primaria, enfermeros, profesionales de urgencias, de geriatría, microbiólogos, epidemiólogos... en los comités clínicos en los que se basan las decisiones de la Xunta. Las propuestas de descalada concreta no se harán hasta que haya resultados del test masivo. Las propuestas realizadas hoy, dice Feijóo, se basan en las pruebas de PCR ya realizadas, los datos de hospitalización y de las UCIs. Afirma que en Galicia el virus tuvo poca circulación y que la mayoría de la población no tuvo contacto con el coronavirus. Censura que el Gobierno central tarde en hacer su estudio epidemiólogico. Considera que testar 4.000-5.000 personas en Galicia no da seguridad plena para tomar decisiones y que el estudio de la Xunta y el del Gobierno son complementarios. Feijóo considera que la metodología de Galicia para hacer los test puede dar una radiografía aproximada de la realidad del virus en una comunidad autonóma.

Comienza ahora el turno de preguntas. La primera es sobre las elecciones autonómicas. Estamos gestionando esta pandemia, defiende Feijóo. Cada día que pasa es un día que agota la legislatura. Pero las elecciones en Galicia no forman parte de la agenda del gobierno. Dependerán de la situación de Estado de Alarma y la evolución de la pandemia. El Gobierno de la Xunta solo puede ser prudente, no especular sobre estas cuestiones. Feijóo habló con Urkullu, asegura que lo hace con cierta frencuencia, sobre como afrontar la pandemia. Feijóo recuerda que valorará con los grupos políticos el tema de la convocatoria electoral. Feijóo recuerda que hace semanas ya dijo que podría haber un rebrote en otoño, para cuando se agotaría la legislatura.

"La pandemia no está resuelta. La pandemia está resuelta en la fase aguda", insiste Feijóo quien asegura que es posible un rebrote en otoño. Feijóo detalla las reclamaciones que el domingo hará al presidente del Gobierno. Reclamará un horizonte previsible de vuelta a la nueva normalidad en todos los sectores económicos, para tomar decisiones personales, laborables y empresariales. Quiere saber si se volverá a las aulas, si se permitirán abrir ciertos establecimientos... El Consello adelantó qué cree que se puede ir haciendo en Galicia. La desescalada deberá hacerse por zonas y subzonas, cree la Xunta. Se debería hacer una pieza separada del rural. La misma metodología para los centros de las ciudades y las zonas rurales, no es adecuado, insiste. Para ver como se hará la desecalada en Galicia se tendrá en cuenta los resultados del test epidemiológico. El domingo, la Xunta propondrá que se abran talleres mecánicos y concesionarios de automóviles. "Es muy difícil fabricar coches si no se pueden vender", dice Feijóo. Es posible abrir un concesionario con cita previa, dija. También contempla la apertura de otros comercios como hicieron en otros países, empezando por los pequeños. También pide que se permita la práctica de deportes individuales una hora al día. Plantea también abrir la rehabilitación de edificios manteniendo seguridad e higiene. La Xunta pide también que se pueda comprar en los mercados al aire libre. "La situación de la pandemia en Galicia creemos que nos autoriza para hacer esta propuesta", indica.

Compra de material sanitario. Se comprarán 1.400 nuevos unidades de test de doble banda, además de guantes, mascarillas, hidrogel... 23,4 millones de euros se han gastado en material sanitario. Feijóo agradece el material donado por empresas como Inditex o Estrella Galicia. El comité clínico de la Xunta recomienda desde hace algunos días la utilización de mascarillas para la población, recuerda Feijóo. Para la desescalada la Xunta entregará de forma gratuita un pack de tres mascarillas a perceptores de rentas mínimas. Serán gratis para algo más de 700.000 personas. La entrega se realizará en las farmacias a través de la tarjeta sanitaria. Feijóo considera inapropiado que se pague un 21% de IVA de este material sanitario. Pide al Gobierno central que al menos se reduzca al 4% pero sería necesario dejarlo a 0. «No puede ser el mismo IVA que en un momento normal». Feijóo se muestra convencido de que el futuro serán las mascarillas lavables e invita a las empresas gallegas a que se animen a fabricarlas. Feijóo insiste en que es necesario seguir manteniendo la distancia social, el lavado de manos...

La Xunta declara el expediente de ampliación de Montecelo como un expediente esencial. Esta obra supone una inversión de 140 millones de euros para la construcción de un edificio de 75.000 metros cuadrados. Es el último paso para poder licitar la obra, que esperan se haga este año. El Hospital contará con una ampliación de las UCIs. Habrá un 30% más de camas que lo que estaba previsto. Feijóo repasa todas las obras previstas para los hospitales gallegos. Espera empezar a licitar el nuevo hospital de Coruña.

Feijóo se refiere ahora a las ayudas para las personas que están a la espera del subsidio de desempleo por verse afectados por un ERTE. Es un convenio con entidades financieras para que adelanten 750 euros al mes durante dos meses. La Xunta avala la operación. Hay unos 224.000 afectados en Galicia y muchos no cobraron. La Xunta también anticipa el pago de la Risga, que se abonará hoy a las algo más de 10.000 personas que la reciben. Para los mayores en residencias, la Xunta distribuirá 400 dispositivos móviles a residencias de mayores, discapacitados y centros de menores para que puedan verse con sus familiares. Están donados por Orange, Cenor Electrodomesticos y por la Fundación Profuturo. También se ha dotado de red wifi a los centros de menores.

El presidente repasa los acuerdos del Consello. Los beneficiarios del bono de alquiler, no tendrán que pagar la renta por su vivienda, la Xunta se hace cargo de pagar el total del alquiler también este mes. Declara como esenciales varios procedimientos urbanísticos para 40 ayuntamientos que tienen en marcha planes generales o distintos trámites para que no se paralicen. Anima a los ayuntamientos a que se agilicen permisos para que cuando se pueda volver a trabajar no se retrasen las obras. Se da continuidad a subvenciones y convenios de la Xunta que estaban en vigor antes del Estado de Alarma. Se desbloquean procedimientos por importe de más de 700 millones de euros.

Feijóo empieza la rueda de prensa posterior al Consello. Actualiza los datos de muertos en Galicia. 503 personas han fallecido en la Comunidad . 86.000 personas se sometieron a test, el 10% dieron positivo desde que comenzó la pandemia. Galicia está dentro de los terriotorios con menor número de fallecimientos por contagio, 4,29, la mitad que en España.

Concluida la reunión semanal del Consello de la Xunta, se espera que en los próximos minutos comparezca el presidente, Alberto Núñez Feijóo . Sobre la mesa, sus planes tras anunciar el lendakari Iñigo Urkullu que planteará celebrar elecciones autonómicas en el mes de julio, para anticiparse a un posible rebrote en otoño.

Del último balance publicado por Sanidade se desprende que sigue cayendo la presión asistencial : del total de positivos, permanecen en UCI 87 (-5) y en unidades de hospitalización, 531 (-37). Hay 6.086 personas, la inmensa mayoría, pasando la enfermedad en sus domicilios. Se han registrado 1.730 altas y 498 fallecimientos.

Caballero ha sido muy crítico con el presidente de la Xunta, del que no ha recibido todavía ninguna información sobre sus planteamientos para la fecha electoral y al que le ha reclamado que explique si también baraja la fecha de julio, con qué «datos» lo hace y si está poniendo «por encima los intereses de los gallegos de cualquier interés electoral del PP », aunque ha subrayado que el PSdeG será «responsable» en cualquier escenario. En ese sentido, Caballero ha señalado en múltiples ocasiones que le dieron «un cheque» para que gobernase, del que se está aprovechando para «extralimitarse» de sus competencias. Caballero ha señalado que es un Gobierno con un componente «interino», ya que está en «un limbo aestatutario y aconstitucional».

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha afirmado que la convocatoria electoral tiene que recibir una «respuesta gallega» , por lo que no ha entrado a valorar si la fecha de julio puede ser la ideal en el País Vasco. Sí ha señalado que entra ese debate en un escenario en el que todavía existe una gran «preocupación» por la enfermedad y sus consecuencias. Ahora «nos importan las residencias, no el calendario electoral», ha señalado.

Desde el inicio de esta semana, Galicia iba sumando alrededor de un centenar de nuevos casos cada día. Pero el último balance del Sergas muestra un descenso en el número de contagios detectados con respecto a la jornada anterior. Actualmente hay en la Comunidad 6.704 personas que están sufriendo el coronavirus, son 57 más . En las residencias de mayores permanecían contagiados 799 usuarios y 292 trabajadores. En los centros de discapacitados hay además 98 casos activos entre usuarios y 55 trabajadores.

El Ministerio de Sanidad informa de que en Galicia hay 8.932 pacientes contagiados por coronavirus desde que comenzó a hacer pruebas . La cifra incluye las personas muertas y las que han sido ya dadas de alta. Según los datos que maneja el departamento de Salvador Illa, 1.730 personas han superado ya la enfermedad. El Ministerio apunta a que en Galicia se han producido 382 muertes. Sin embargo, sus estadísticas no recogen los fallecimientos en residencias de ancianos de los que informa la Xunta de forma separada. Añadiendo estas muertes al recuento, en Galicia, hasta última hora del jueves, había ya 498 fallecidos.

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Galicia critica que por parte de la Xunta no se refuerce el personal de enfermería en residencias de mayores ante la «sobrecarga laboral» derivada de la crisis por el coronavirus Covid-19. A través de un comunicado de prensa, advierte que «Política Social no ha blindado al completo, con refuerzo de personal enfermero, la residencia de Campolongo para afrontar una situación como la que se está viendo con la pandemia del COVID-19, máxime en las residencias de mayores». En relación a ese centro, dependiente de la Xunta, ha comentado Satse que «ha reforzado su plantilla no asistencial ante la sobrecarga laboral derivada de la cuarentena», pero «no ha hecho lo mismo con la asistencial, con lo que eso supone ante una situación de tanta gravedad». «Sólo se ha incorporado un médico, y una auxiliar», ha abundado.

El portavoz de la coalición Galicia En Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, ha considerado «irresponsable» que se abra un debate sobre la convocatoria para el verano de las elecciones suspendidas en Galicia y País Vasco mientras «mueren centenares de personas todos los días y la población está confinada». «Con todos los respetos al señor Urkullu, plantear ahora ese tema nos parece irresponsable», ha censurado Gómez-Reino, según recoge Ep.

La convocatoria de elecciones, tras el movimiento de Iñigo Urkullu de proponer el mes de julio para su celebración en el País Vasco, no está en estos momentos en la agenda de Alberto Núñez Feijóo , según trasladan fuentes de la Xunta a Servimedia. Según estas fuentes, el mandatario gallego continúa «centrado» en la pandemia de coronavirus y la cuestión electoral es algo que «no le ocupa» actualmente. Desde primera hora de la mañana Feijóo encabeza la reunión del Consello y se prevé que aborde esta cuestión en la posterior rueda de prensa, donde atenderá a los medios de comunicación además de dar cuenta de los acuerdos impulsados por su Ejecutivo.

El número de ERTE solicitados en Galicia alcanza ya los 35.024 , según el último recuento de la Consellería de Economía, que detalla que ya se han resuelto más de 30.000, el 90% del total. La cifra de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo es de 224.636.

La Xunta colabora con las farmacias gallegas para la puesta en marcha de la campaña Mascarilla-19 dirigida a víctimas de la violencia de género , por la cual una mujer puede solicitar ayuda cuando acuda a una de las 1.345 farmacias de la Comunidad, informa el Gobierno gallego en una nota informativa tras mantener la secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, una videoconferencia con representantes de los colegios provinciales. El objetivo de Mascarilla-19 es dar a las víctimas un canal adicional de salida a situaciones violentas en el hogar, agravadas por el confinamiento. El personal farmacéutico se encargará de ponerse en contacto de inmediato con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para dar traslado de dichas situaciones.

En BNG ha sido el primer partido en reaccionar al posible impacto en Galicia del anuncio de Urkullu de que planteará celebrar las elecciones vascas en julio. La líder del Bloque, Ana Pontón, espera que « no vuelva a ser el lendakari Urkullu quien diga cuándo tenemos que votar, mientras Feijóo se limita a hacer seguidismo e ir a rebufo ». A juicio de los nacionalistas, «las elecciones solo deben celebrarse cuando existan todas las garantías sanitarias para ir a las urnas, ni un minuto antes, ni un minuto después». Recuerdan que el BNG fue «el primero en pedir aplazar la celebración» de los comicios suspendidos del 5-A, porque ante una pandemia «lo único importante es la salud de las personas. Y hoy pensamos lo mismo», remacha Pontón.

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y el director de Negocio Institucional de Abanca, Santiago Novoa, han suscrito telemáticamente el lanzamiento del Plan «Reactivación Orense», que supone la movilización de 25 millones de euros en financiación en condiciones preferentes para obtención de liquidez, realización de inversiones para crear o impulsar negocios, fomento de la digitalización y la eficiencia energética, y la mejora de la habitabilidad de viviendas. «Es una nueva medida que ponemos en marcha dentro de la estrategia del gobierno provincial de Orense para atacar la crisis sanitaria desde los puntos de vista sanitario, social y económico», ha destacado Baltar. «El objetivo es contribuir a que Ourense pueda neutralizar la crisis del COVID-19 y mejorar el emprendimiento, la competitividad, la eficiencia energética, la digitalización y la habitabilidad de los hogares», ha sumado Novoa. La iniciativa da continuidad al Plan Activamos-Transforma Orense, que desde su creación en 2014 ha inyectado cerca de 97 millones en la provincia.

Tras solicitar la FeSMC-UGT al Ministerio del Interior la realización de test masivos a todos los vigilantes de seguridad privada que trabajan en lugares de especial riesgo de contagio de Covid-19, como hospitales, centros de asistencia, centros comerciales o transporte, la rama provincial de Pontevedra solicita que, ante el riesgo al que se encuentran expuestos los efectivos de seguridad privada, «las diferentes Consellerías adopten las medidas necesarias, encaminadas a dar esta cobertura (...) en los diferentes centros de trabajo dependientes de la Administración Autonómica gallega».

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha enviado recomendaciones a todas las comunidades autónomas para que mejoren la atención sanitaria de los residentes en centros de mayores , la información que se proporciona a sus familias y la protección de sus derechos. Reclama mayor coordinación entre las consejerías sanitarias y de asuntos sociales para reforzar la atención médica a los enfermos sin indicación de hospitalización; suplir las bajas laborales de los trabajadores de las residencias de mayores; garantizar información continua, y al menos diaria, a las familias de los residentes; que se comuniquen los traslados dentro del centro o las derivaciones a otros centros residenciales u hospitalarios; que los mayores no contagiados puedan volver con sus familias de forma voluntaria y temporal durante la crisis, sin pérdida de plaza; y que se adopten protocolos que permitan que al menos un familiar pueda despedirse de su ser querido. Medidas, algunas de estas, que ya están implantadas desde hace semanas en Galicia.

La Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) se muestra muy crítica con el estudio del Covid-19 lanzado por la Xunta, al ver « incomprensible el gran despliegue de medios humanos y de tiempo en Atención Primaria para este estudio mientras se limitó durante todo este tiempo, y sigue siendo así, el acceso libre a las pruebas más importantes para parar la propagación del virus». Además, en un comunicado, afirman que este tipo de estudios «están sujetos a muchos sesgos y factores»; que los sanitarios contagiados «no van a salir en la foto de este estudio»; y que «no va a ser posible utilizar estos datos para hacer comparativos, pues son estudios de población y en las tablas del Ministerio son estudios de casos».

El lendakari Iñigo Urkullu ha avanzado la posibilidad de que las elecciones al Parlamento vasco, que estaban previstas, como en el caso de Galicia, para el 5 de abril, pero quedaron suspendidas por la pandemia de Covid-19, se celebren el próximo mes de julio, informa Efe. Durante una comparecencia ante la Diputación Permanente de la cámara vasca, Urkullu ha anunciado que el próximo 30 de abril convocará una mesa de partidos para evaluar la declaración de emergencia sanitaria y analizar la posibilidad de convocar las elecciones antes de agosto . El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, había acompasado hasta ahora sus convocatorias a las del País Vasco, pero ya ha dejado claro en más de una ocasión que en Galicia todo dependerá de la situación epidemiológica.

El Colegio Médico de Ourense llama a «guardar la distancia personal en los dos metros recomendados» para evitar contagios de coronavirus, ante la inminente rebaja en las restricciones de confinamiento, por ser «la medida más eficaz para evitar el contagio individual y la propagación del virus». El colegio orensano lamenta en un comunicado recogido por Ep que « vemos con demasiada frecuencia en las calles y en los espacios abiertos al público, personas que no respetan esa distancia , charlando con tranquilidad o compartiendo un rato de espera en las colas». Además de recordar que el Covid-19 genera un elevado número de positivos asintomáticos, lo que puede generar una falsa sensación de seguridad, los médicos orensanos concluyen con una última advertencia: «Tengamos o no la mascarilla puesta, debemos mantener esa distancia como la herramienta básica para luchar en este momento contra la pandemia».

El Ejército de Tierra, en el marco de la Operación Balmis contra el Covid-19, despliega este viernes unidades de la Brilat para desinfectar residencias en la provincia de La Coruña y en la de Pontevedra . Los equipos de descontaminación NBQ actuarán en las residencias Santa Teresa de Jornet en La Coruña y Avós Felices en A Laracha, así como en el Centro Residencial Pontevedra en Vilaboa. A estos se suma el centro de atención a personas con discapacidad herculino. Además, hay fijadas misiones de presencia y reconocimiento en Cuntis, Vedra y Ribadavia, recoge Ep.

La Guardia Civil ha denunciado en Orense a dos conductores que obtuvieron positivo a varias sustancias en el test de drogas e incumplieron el confinamiento durante el estado de alarma. En un punto de verificación de vehículos en el acceso a la ciudad de As Burgas, el Instituto Armado ha identificado a ambos conductores para constatar el motivo de su desplazamiento, recoge Ep. «Al observar signos sensibles vinculados al consumo de estupefacientes, les sometieron a los correspondientes test de drogas y alcohol», detalla la Benemérita, que ha añadido que obtuvieron como resultado en uno de los casos positivo a cuatro sustancias y el otro conductor, positivo a dos drogas . Además, en este último caso, carecía de permiso de conducción por estar caducado. Los agentes inmovilizaron los vehículos y realizaron actas de denuncia.

El Banco de Alimentos de Vigo comunica que, cuando se cumple una semana del lanzamiento de su primera Operación Kilo Online, han recaudado más de 40.000 kilos de alimentos, contabilizándose unas 1.500 donaciones digitales en www.bancoalimentosvigo.org.

El Ayuntamiento de La Coruña informa de que la Policía Local sancionó este jueves a 40 personas por incumplir las normas de confinamiento bajo el estado de alarma, lo que eleva el total a 827 . Se les suman 16 detenidos, dos personas más denunciadas ante el juzgado y siete establecimientos intervenidos.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró tener un vendedor «fiable» al que adquirir 100.000 mascarillas para repartir entre la población de la ciudad, e incluso obtener 200.000 más. Este jueves, sin embargo, el alcalde dio un paso atrás y, además de no descartar pedir más material a Povisa, que adelantó 20.000 unidades, deslizó que deberán negociar largamente para no pagar un precio excesivo. [ Todos los detalles ]

ABC confirmó de primera mano con el Sergas que el arranque del estudio epidemiológico, con más de 50.000 muestras en su primera oleada, que permitirá obtener una imagen real de la incidencia del virus en Galicia, se produjo de forma satisfactoria y sin incidencias . Además de contactar con los participantes, que ya acuden a centros de salud para una punción, se recogieron las primeras muestras en un gran ensayo general para garantizar la correcta puesta en marcha del proyecto. [ Lea la noticia completa ]

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, reúne hoy nuevamente al Consello para evaluar la incidencia del Covid-19 en la Comunidad y continuar, en paralelo, preparando la inminente nueva fase de desescalada , que requerirá de medidas para recuperar la economía y adecuar la nueva realidad sociosanitaria.

Con 498 registrados a última hora del jueves , Galicia se sitúa muy cerca de rebasar la barrera de las 500 víctimas mortales por la pandemia de coronavirus. En las últimas jornadas se ha producido un cierto repunte en el número de positivos, aunque la presión asistencial continúa a la baja. [ Lea la noticia completa ]