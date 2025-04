El PP aprieta al Gobierno y Pedro Sánchez se bunkeriza

El tema de conversación en los tradicionales corrillos entre periodistas y políticos en los salones del Palacio Real de Madrid durante la recepción de la Fiesta Nacional ha estado este sábado centrado en la implicación del exministro José Luis Ábalos con el caso ... Koldo, al que el PP llamó «la trama corrupta del PSOE».

Tras el saludo a los Reyes y a la Princesa Leonor en el Salón del Trono, los principales líderes políticos fueron pasando al Salón de Columnas, donde un Alberto Núñez Feijóo bastante enfadado reconocía que él y el presidente del Gobierno no se habían saludado. «El presidente del Gobierno no debería estar en esta celebración institucional», ha apuntado Feijóo: «Debería estar dando una rueda de prensa sin límite de preguntas explicando lo que pasa en este país», ha añadido.

Según el líder del Partido Popular «esto no hay quien lo pare» y lamentó que «jamás una trama de corrupción había llegado tan lejos y había estado tan cerca de Moncloa». Ha destacado, además, que Ábalos ha sido para Sánchez «un cortafuegos»: «Sánchez sin Ábalos no es Sánchez». «No entiendo esto. Llevo treinta años en política y nunca he visto una cosa como esta», apunto, al tiempo que se refirió a todos aquellos que se preguntan por qué el PP no ha llevado a Sánchez a comparecer en el Senado: «¿Pero qué prisa hay? Todavía falta mucho por salir. Habrá tiempo». En este sentido, Feijóo ha descartado, por el momento, una moción de censura contra el PSOE.

Cónclave de urgencia del PP

La tensión entre el Gobierno y la oposición se palpaba este sábado en el Palacio Real de Madrid. Hasta tal punto que Feijoó ha entendido que no era el momento de anunciar que la cúpula del PP se reunirá de urgencia este domingo, a las 12.30 horas, en la sede nacional del partido en la madrileña calle Génova, para valorar un plan de acción tras las nuevas informaciones que se han conocido en los últimos días. Según la convocatoria del PP, analizarán que hubiera «empresarios llevando bolsas de dinero a la sede del PSOE», «las mentiras flagrantes del presidente del Gobierno acerca de la llegada a España de una vicepresidenta de Maduro que negociaba la compra venta de lingotes de oro con el entorno más cercano del secretario de Organización de los socialistas», «el dinero público que paga el acompañamiento de una tal 'Jessica' al hombre fuerte del PSOE», «los comisionistas que regalan chalets» a Ábalos o la situación de Francina Armengol.

Esta convocatoria de Feijóo se ha producido cuando la recepción en el Palacio Real ya había terminado y después de que Pedro Sánchez le llamase «Torquemada». El PP comenzaba a apretar al Gobierno pidiendo a Sánchez algo más que un corrillo con periodistas mientras el presidente se bunkerizaba y arremetía contra la oposición y aseguraba que no estaba preocupado por las revelaciones del informe de la UCO de esta semana sobre el caso Koldo. Tanto fue así que ironizó sobre su dimisión: «La llevan pidiendo desde que formé Gobierno, la noticia sería que no pidieran mi dimisión». En este sentido, presumió de haber actuado «con transparencia y prontitud».

«Mi responsabilidad son tres cosas: colaborar con la justicia; como secretario general, pedirle el acta y proceder de manera inmediata a su expulsión del partido; y defender la acción del Gobierno que está haciendo cosas por este país», ha dicho el presidente.

Sánchez ha querido resaltar que «lo importante cuando existen casos de corrupción, que por desgracia siempre ocurre, es la diferencia de unos y otros a la hora de responder», en una clara alusión a los casos de corrupción del PP en el pasado. No dudó en llamar «torquemadas del amanecer» a Feijóo y Santiago Abascal.

1.300 invitados

El tradicional besamanos en el Salón del Trono ha durado algo más de hora y media. De las 2.000 invitaciones que cursó la Casa del Rey, asistieron un total de 1.300 personas. En cuatro pases con tres recesos de diez minutos cada uno, los Reyes y la Princesa Leonor saludaron a todos ellos: representantes de los poderes del Estado, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Madrid, líderes de los principales partidos políticos, presidentes de comunidades autónomas, alcaldes de capitales de provincia, miembros de la sociedad civil, empresarios y un nutrido grupo de representantes de medios de comunicación, entre otros.

Tal y como dicta el protocolo, el saludo lo ha iniciado el presidente del Gobierno. Los últimos en pasar fueron seis compañeros de la Princesa Leonor que estudian con ella en la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra.

Desde que ingresó allí para iniciar su segundo año de formación castrense, como guardamarina de tercer curso, a la Heredera de la Corona no se la había visto en un acto institucional hasta ayer. Para ella, lo mejor de estar en Marín son los compañeros.

En unos días se la volverá a ver en Oviedo, a donde acudirá junto a sus padres y su hermana la Infanta Sofía para entregar los Premios Princesa de Asturias. Pero de momento, anoche, después de terminar la recepción en el Palacio Real y de pasar por el Palacio de la Zarzuela, la Princesa Leonor regresó a Marín para continuar con sus estudios militares.