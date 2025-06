Ayuso, en la Asamblea de Madrid: «Es la 1 del mediodía, no he comido, yo estoy bien y si quieren ayuda, que la pidan»

El PSOE esta vez pidió la comparecencia de Ayuso a tiempo en el Pleno de la Asamblea para que explicara su posición en la reciente Conferencia de Presidentes de Barcelona, el pasado 6 de junio. El debate ha derivado en una bronca monumental, con ... la corrupción del PSOE como telón de fondo y con una advertencia de Ayuso: «Quieren convertir España en una nación plurinacional y el PP no lo va a permitir». Pero la presidenta ha conseguido descolocar más a la izquierda cuando ha hecho alusión directa al comentario de Sánchez ante los medios esta semana, en plena oleada de corrupción: «Es la 1 del mediodía. No he comido. Yo estoy bien. Y si quieren ayuda, que la pidan».

Poco ha faltado para que los diputados del PP sacaran a hombros a Ayuso. Cada uno de sus turnos de palabra ha sido respondido con toda la bancada del PP puesta de pie y con un aplauso entusiasta, entre miradas de aprobación y admiración. Ayuso ha sido tajante al defender la unidad de España y denunciar la «farsa» de la Conferencia de Presidente y del uso de pinganillos entre españoles para que puedan entenderse, algo que ve «cateto». Y ha sido especialmente rotunda cuando ha subrayado que el PP no permitirá que los nacionalistas y el sanchismo logren su objetivo para lograr una «nación plurinacional» y una «monarquía-república». Según Ayuso, la Conferencia fue «estéril» porque Sánchez no aceptó ni una sola propuesta de los presidentes autonómicos del PP, que son mayoría, y ni siquiera permitió que se votaran. La presidenta no ha esquivado la polémica por el uso del pinganillo, que hizo que abandonara la reunión cuando el lendakari y el presidente regional catalán hablaran en sus lenguas cooficiales y obligaran al resto a ponerse un pinganillo para poder entenderlos a través de un traductor. Forma parte, a su juicio, de una estrategia para avanzar hacia la desintegración de España: «Ya lo dijo Otegi. Vamos a esa nación plurinacional y cuando el Gobierno esté acorralado nos llevarán a la Monarquía-República», ha advertido Ayuso durante el debate sobre la Conferencia de Presidentes. Noticia Relacionada El PP de Madrid se prepara para la recta final: «Hay un régimen en descomposición con un presidente enloquecido» Mariano Calleja La presidenta regional advierte a los diputados populares: «Estamos en una situación anómala como no se había vivido nunca en democracia» "Ese esperpento está minando la vida pública, no tiene ninguna dignidad y se está viendo en estos días como se están protegiendo unos a otros, como sustentan sus pactos en los nacionalistas, en los herederos de ETA. ¿Quién va a negociar y en qué idioma con el salvadoreño? ¿Y quién va a negociar ahora con Bildu por Signa? ¿Lo harán en euskera? No se lo creen ni ustedes", ha lanzado la presidenta regional contra la izquierda madrileña. Y al dirigirse a la portavoz socialista, ha advertido: "Ya lo dijo Bildu, ya lo dijo Otegui. Vamos a esa nación plurinacional, a esa República plurinacional. Por Madrid y por el Partido Popular no será, será con su aquiescencia, con su colaboración, porque necesitan mantener la trama de corrupción que tardará muchísimo tiempo en deshacerse". En su segunda intervención, ya de réplica a todos los portavoces, ha empezado así: «Buenas tardes, es la una del mediodía, no he comido. Yo estoy bien. Y si quieren ayuda que la pidan». «Se nos ha colado un tirano en el sistema y va a ser difícil que las instituciones puedan funcionar con normalidad y devolver España a los españoles, pero lo haremos», ha comentado la presidenta regional. El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha señalado que la Conferencia de Presidentes ha sido una «mentira» y una «farsa». «Solo se ha visto la sombra judicial de un hombre que se le refleja ya en la cara». Según Pache, «a Pedro Sánchez no le importa nada la Conferencia de Presidentes», y ha augurado que la de junio ha podido ser la última. Su propuesta de viviendas, «fue un disparate porque invade competencias y porque no tiene presupuestos. Fue una fantasmada». «El único plan que tiene Sánchez para España es la destrucción del Estado de Derecho para perpetuarse en el poder», ha asegurado el portavoz del Grupo Popular. «Son una organización criminal con cuatro tipos de corrupción: la política para llegar al poder, la económica para pagar favores, la moral con noticias repugnantes que hemos conocido y la institucional para destruir todas las instituciones e irse de rositas», ha explicado Pache. «Son unos ladrones que han vendido España a sus enemigos, que intentan desguazarla. Las hienas acuden a la sangre». «España no es ni va a ser una nación plurinacional, ni será una república federal, Cataluña no será nunca un país independientes, el PSOE y sus socios no van a conseguir romper la Constitución ni el país que nos dimos en el 78, no van a destruir esta nación estos puteros porque no se lo vamos a permitir», ha avisado. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha reprochado a Ayuso la «rabieta» que, según ha dicho, montó a Mónica García, en referencia a su negativa a dar dos besos a la ministra por haberla llamado 'asesina'. Ese es el tema que más ha interesado a este partido desde la Conferencia de Presidentes, pero Bergerot también ha criticado a la presidenta su «fracaso en vivienda, en educación y en sanidad». En su intervención, ha deseado a Ayuso un buen verano y que «No cometa delitos»: «Cuando vuelva, aquí estará la alternativa de futuro y de regeneración democrática». Bergerot ha salido en defensa de Mónica García, y ha asegurado que es «la mejor ministra de Sanidad que ha tenido este país», lo que ha motivado la carcajada de los diputados del Grupo Popular. Por el Grupo Socialista, Mar Espinar, que ha sido la autora de la solicitud de comparecencia de Ayuso, ha comentado que «España y Madrid merece algo mejor» que la presidenta regional. «Actúa como malota y le encanta ese papel, quiere acabar con las instituciones desde dentro». Sobre su «desplante» en la Conferencia de Presidentes, ha asegurado que hizo «el ridículo» y ha lamentado que «en vez de tender puentes» se dedicó a «dinamitar» posibles acuerdos. Espinar ha intentado hacer daño al PP con este puntualización: «En esta Cámara solo hay una organización criminal, según los jueces, y es el Partido Popular». La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, se ha dirigido a los diputados del PSOE: «Pertenecen a ustedes a una verdadera organización criminal». «La corrupción no es un desliz para el PSOE, es su forma de gobernar, no es negligencia, es estrategia». Le ha preguntado directamente a Mar Espinar, la portavoz del PSOE: «¿Va a condenar la corrupción de su partido?» Acto seguido se ha dirigido a los diputados del PP: «Hay millones de españoles que piden contundencia y firmeza. ¿Ustedes creen que se pueden combatir la mafia sentándose con la mafia? Eso es lo que han hecho ustedes acudiendo a esa Conferencia de Presidentes». Sobre el «show del pinganillo», como lo ha llamado, Moñino ha comentado que ha sido «una cortina de humo» que no logró tapar lo esencial: «En esa reunión ustedes blanquearon a la mafia del Partido Socialista». La portavoz de Vox ha aprovechado para reclamar al PP que presente una moción de censura contra Sánchez en el Congreso, aunque no tengan votos suficientes, y le ha ofrecido el apoyo de su partido. Eso sí, ha exigido a los populares que rompan todos los acuerdos con el PSOE.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión