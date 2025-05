El CIS de Tezanos pregunta por la Justicia: el 78% cree que no es imparcial cuando se juzga a políticos

Nueva encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Tras el sondeo 'flash' sobre el apagón del 28 de abril, el organismo público dirigido por José Félix Tezanos ha difundido este jueves un estudio sobre la calidad de la democracia en España y, entre sus ... preguntas, también ha cuestionado a los ciudadanos sobre la independencia del sistema judicial español y su opinión de los órganos de Justicia, como el Tribunal Constitucional.

Entre otros asuntos, el CIS de Tezanos pregunta a los españoles si «en los procesos judiciales que afectan a partidos políticos, la Justicia siempre es imparcial». El 78% de los encuestados considera que la Justicia no siempre es ecuánime cuando el juzgado es un político, que cree que reciben un trato singular. En concreto, el 43,7% está en «desacuerdo» con la afirmación sobre la imparcialidad de los jueces en este caso y otro 34,3% se muestra «muy en desacuerdo» con esa tesis.

Del lado contrario, solo el 20,3% de los encuestados confía sin ambages en la neutralidad e independiencia judicial. Según el instituto público, el 16,8% está «de acuerdo» con que los procesos judiciales que afectan a los políticos siempre son imparciales y solo el 3,5% dice estar «muy de acuerdo».

La consulta del CIS de Tezanos apuntala, aunque indirectamente, el argumentario del Gobierno de que ciertos jueces, a los que vincula con la derecha y la extrema derecha —principalmente a uno, el que instruye la causa contra Begoña Gómez, el juez Juan Carlos Peinado—, no siempre actúan con independencia. Precisamente, sobre el caso Begoña, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, mostró ayer su «preocupación máxima» por la «imparcialidad de los jueces y magistrados» de nuestro país.

Una preocupación que, según el CIS de Tezanos, también asume como propia el electorado socialista. Según la encuesta difundida este jueves, el 84% de los que dicen haber votado al PSOE en las últimas elecciones generales consideran que la Justicia no siempre es imparcial en los procesos judiciales que afectan a partidos políticos, frente a solo el 14,7% que apoya la afirmación de la imparcilidad judicial.

En otra de las preguntas, casi nueve de cada diez (89,8%) encuestados creen que los jueces no tratan igual a un político que a un ciudadano corriente. Sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, el CIS también menciona explícitamente a los órganos judiciales. En este caso, el 16% de los encuestados dicen no sentir «ninguna confianza» con los tribunales de Justicia. Esa cifra aumenta considerablemente si se pregunta por el Tribunal Constitucional. En concreto, el 23,4% no ve con confianza las resoluciones del máximo órgano de garantias en España.