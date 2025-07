Pablo Chiapella, Amador en 'La que se avecina', claro sobre si quiere representar a España en Eurovisión: «Todo el mundo me pide que vaya»

España cuenta con una larga y compleja historia en Eurovisión donde, a pesar de conseguir dos victorias históricas en el pasado, en las últimas décadas acumulamos más decepciones que triunfos, el último con el tercer puesto de Chanel en 2022.

El interés por el certamen se reaviva cada año y, este 2025, las esperanzas estaban puestas en Melody la cual, tras una gran expectación, terminó en el puesto 24 de 26, generando frustración y descontento en muchos eurofans.

Esto derivó en un fenómeno recurrente en redes sociales: la creación de memes e incluso de propuestas alternativas y ligadas al humor y la parodia, como sucedió con Rodolfo Chikilicuatre en 2008, que quedó en la posición 16.

En este sentido, uno de los artistas sobre los que muchos pusieron el foco tras el resultado de Melody en Eurovisión fue sobre el actor Pablo Chiapella, conocido por su papel de Amador Rivas en 'La que se avecina'.

Así, muchos usuarios de redes sociales proponían que el albaceteño nos representase con el tema viral de la serie, 'Mandanga Style', con una propuesta en clave cómica.

Pablo Chiapella aclará si se presentará a Eurovisión

Según ha contado el propio Chiapella en un vídeo con el streamer Plex, todo se descontroló cuando un perfil de redes sociales que subía contenido sobre él decidió por su cuenta proponerse como posible representante de Eurovisión si su cuenta de TikTok llegaba a un número determinado de seguidores, pero el Pablo Chiapella real no tenía nada que ver con esto.

«Se montó la de Dios, todo el mundo empezó a preguntarle, lo llamó la prensa, entonces se acojonó y cerró la cuenta, porque yo también la denuncié... Y se me acercó CeciArmy y me planteó la historia, me lió y ahora todo el mundo me pide que vaya a Eurovisión» explicaba el actor, quien prometía en su momento, en tono de broma, que si lo conseguía llamaría también a Ernersto Sevilla.

Sin embargo, el actor después sentenciaba su posición frente a la posibilidad de ser nuestro representante en el certamen el próximo año: «Yo no voy a Eurovisión», terminaba confesando.

El reglamento de Eurovisón impediría que Chiapella nos representase con 'Mandanga Style'

Cabe añadir que, al margen de la negativa del propio actor, el reglamento de Eurovisión impide la candidatura de 'Mandanga Style', ya que las reglas indican que solo se admiten canciones inéditas, publicadas después del 1 de septiembre del año previo al festival, y el tema de Amador Rivas es de 2014.

Además, en alguna ocasión el propio Chiapella ha reiterado que no es cantante profesional y que su papel es puramente interpretativo.