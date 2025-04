El choque por el 'sí es sí' eclipsa a Yolanda Díaz: el PSOE cuestiona su liderazgo y Podemos gana espacio

La coalición de Gobierno atraviesa desde hace semanas uno de los momentos más delicados de la legislatura. La reforma de la ley del 'solo sí es sí' ha volado los puentes dentro del Ejecutivo. La puntilla a una desconfianza que no ha dejado de crecer. ... La pugna por la bandera del movimiento feminista y un debate profundo sobre sus principios y esencias ha atravesado a los socios incluso desde antes de que la cohabitación gubernamental echase a andar. Primero se produjo el desgarro dentro del PSOE: la propia configuración del Gobierno, los primeros pasos de la ley del 'solo sí es sí' y por último la 'ley trans'. Tres momentos que terminaron con Carmen Calvo fuera del Gobierno, no solo por ese motivo, y con las feministas clásicas soliviantadas con su propio partido.

Eso son los antecedentes que convirtieron en resbaladizo el terreno que se pisaba estas semanas. Y la decisión del PSOE de acometer en solitario la reforma de la ley de garantía integral de la libertad sexual está desencajando de forma simultánea varias piezas del puzle entre PSOE y Unidas Podemos. Pero también dentro del conglomerado morado. Y en mitad de esas dos fracturas navega Yolanda Díaz.

En la parte socialista del Gobierno se cuestiona el papel desempeñado durante todas estas semanas por la vicepresidenta segunda. Altos responsables del Ejecutivo y del PSOE mantienen a día de hoy que no saben cuál es su verdadera postura sobre la polémica por los centenares de rebajas de pena a condenados por delitos sexuales. «Solo ha dicho que quiere un acuerdo, pero nada más», sostiene un miembro destacado del Ejecutivo, que sigue asegurando que desconoce cuál es la posición «de fondo» de Díaz sobre la reforma. Otra ministra corrobora esta sensación: «Cuando uno es capitán de un barco tiene que saber cuál es el rumbo, no solo que no quiere que se hunda el barco», tercia.

De forma pública, el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, ya ha apuntado directamente a que su actitud no ha ayudado: «Me parece que tenía que haber tenido una posición más proactiva; no basta solo con decir que hay que llegar a un acuerdo. Ya, bueno, pues haz algo. Pon una posición, una propuesta encima de la mesa para ver cómo podemos acordar o acercar posiciones», dijo en la noche del martes en la Ser.

Estrategia frustrada

Distintas fuentes socialistas coinciden en que las expectativas de Díaz se han visto frustradas con el agrio tono del debate de este martes. La vicepresidenta segunda midió sus fuerzas dentro del grupo parlamentario actual de Unidas Podemos. Y decidió que era fundamental que hubiese unidad de voto y que el criterio de Podemos tenía que prevalecer en este aspecto. Pero, a la vez, ella demandó que había que «cuidar» la coalición y rebajar el tono de las declaraciones.

En el PSOE creen que el martes Díaz vio «frustradas» sus pretensiones y que el durísimo discurso de la diputada de Podemos, Lucía Muñoz, contra el PSOE en el debate de la toma en consideración rompía por completo esas pretensiones. «El discurso de Podemos es una desautorización a su estrategia». De hecho, su estrategia de alargar los tiempos en la configuración de su candidatura es algo que genera rechazo tanto en el PSOE como en Podemos.

Y es que la relación entre la vicepresidenta segunda y Podemos no es precisamente mejor que la que a partir de ahora vaya a tener Díaz con el PSOE. El núcleo duro del partido de Ione Belarra la ha sometido a mucha presión desde que anunció en 2021 un proyecto electoral para las elecciones generales donde Podemos no fuera protagonista. Esto sentó muy mal en la dirección del partido morado, que se reivindica como la fuerza hegemónica a la izquierda del PSOE que ha logrado el primer gobierno de coalición en democracia. El exvicepresidente Pablo Iglesias, fundador de Podemos, fue especialmente crítico con Díaz el pasado noviembre y la llegó a acusar de querer que al partido le fuera mal en las elecciones autonómicas del 28-M para que tenga el menor peso posible en su candidatura.

Díaz no ha dejado de marcar distancias con las estrategias y los discursos de Podemos. Durante la crisis del 'sí es sí', la vicepresidenta nunca abandonó el discurso del acuerdo con el PSOE, incluso después de que la formación morada y el ministerio de Igualdad de Irene Montero dejaran de intentarlo para explotar el conflicto antes del 8-M. El principal problema entre Díaz y Podemos es precisamente el temor a diluirse y perder poder en Sumar. Esto ya le costó que su relación con Iglesias se deteriorase hasta el punto de que ya no habla con quien decidió nombrarla su sucesora. No obstante, Sumar y Podemos están condenados a entenderse y coaligarse de cara a las generales y ya buscan fórmulas para acercar posiciones y definir las candidaturas mediante unas primarias.

El martes, según aseguran varias fuentes del Gobierno, el ambiente antes de entrar al Consejo de Ministros, cuando los miembros del Gabinete comparten un café, era «tenso». Las dos ministras de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, están muy aisladas en el Ejecutivo desde el punto de vista de las relaciones humanas. Especialmente la titular de Igualdad. Ayer, por primera vez desde que comparten Gabinete, Pedro Sánchez no acudió al acto institucional del 8-M que organiza el Ministerio de Igualdad. La Moncloa hizo su propio acto, que consistió en que Sánchez junto a su esposa, Begoña Gómez, compartiera un café con cuatro mujeres directivas. Dando la espalda a Igualdad en el día más importante del año para ese departamento se mandaba un mensaje nítido.

La coalición ha llegado así a su fecha icónica muy dividida. Entre PSOE y Unidas Podemos. Pero también dentro del conglomerado morado, donde el acuerdo para votar al unísono no ha evitado que afloren diferencias. Y todo eso en un momento clave en el que todos siguen esperando que Díaz mueva ficha y defina su proyecto.