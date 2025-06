Monterrubio: «Voy a tener una conversación definitiva con Adilson, el tema ya no da para más»

El CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio tuvo la oportunidad de repasar la actualidad del club blanquiverde en las primeras semanas de junio. Por el momento, la entidad ha realizado cinco fichajes (Sergi Guardiola, Dalisson, Adri Fuentes, Rubén Alves y Alcedo). Sin embargo, todavía tiene tareas pendientes como la renovación de Adilson, que cumple contrato en junio.

Monterrubio reconoció de nuevo que a Adilson «intentamos renovarlo desde octubre. Pero esta misma tarde voy a tener una conversación directa y definitiva con él porque el tema ya no da para más. Sin intermediarios». Hizo hincapié en que quiere hablar con él a solas, sin representantes.

Sobre las posibles ventas, remarcó una vez más que «no debemos tener miedo a vender, es una vía de crecimiento». Aun así, «ofertas concretas no han llegado por ningún jugador. Se pregunta pero nada más. No tenemos necesidad de vender, pero atenderemos las ofertas que consideremos buenas para todas las partes». Fue preguntado concretamente por Álex Sala, pero «tampoco ha llegado oferta».

Con respecto al mercado de fichajes, Monterrubio remarcó que «el Córdoba no mira a los jugadores por la categoría. Buscamos perfiles que encajen dentro del equipo, que tengan posibilidades de crecimiento, con la misma ambición que ya tiene este equipo. Tenemos bastantes cosas hechas, teníamos que anticiparnos porque pensábamos que en pleno mercado sería complicado hacer estos movimientos». A partir de ahí, «seguimos teniendo claros los perfiles que queremos. No vamos a cerrar el mercado en julio, sabemos las posiciones debemos reforzar».

El objetivo de la temporada

No quiso entrar a determinar cuál es el objetivo del club para la próxima temporada. Al ser preguntado por el objetivo del play off, comentó que «no sería inteligentes empezar ahora a hablar de eso, no es oportuno. Ya se conoce la ambición y exigencia que tiene el Córdoba. El año pasado teníamos que hablar de los 50 puntos porque tocaba. Este año toca hablar de otra cosa. No va a ser un año fácil, pero no renunciamos a mejorar la temporada pasada».

También habló del patrocinio principal con Bahrain Victorious. Seguirá siendo el eslogan que aparezca en el frontal de la camiseta blanquiverde en un acuerdo que ser ha firmado «por tres temporadas». Además, el Córdoba tiene previsto realizar un acto conmemorativo una vez que termina la instalación del letrero y escudo ubicados en la fachada de Fondo Norte. De las camisetas aseguró que «todavía no tenemos fecha aproximada. Estamos cuadrando fechas, pero será pronto. Lo más importante es que tenemos las camisetas ya en nuestro poder, que no es poco».