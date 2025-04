José Luis Moreno proyectaba una TV con un hijo ilegítimo de Obiang

Las siete agendas personales intervenidas al productor José Luis Moreno en su casa el pasado julio apuntalan otras posibles actividades delictivas, según el extenso informe de la Guardia Civil, entregado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El empresario anotaba absolutamente todo: desde ... sus deudas millonarias, hasta sus compras, sus chanchullos, sus proyectos faraónicos y su megalomanía.

Entre esos proyectos, los investigadores de la operación Titella, dejan constancia de uno que tenía como destino Guinea Ecuatorial sobre el que solo aparecen unos apuntes. Moreno proyectaba extender su canal de televisión, You More TV, una plataforma de canales témáticos en Internet que puso en marcha en 2013, al país africano. Según sus anotaciones pensaba hacerlo de la mano de Ruslan Obiang Nsue, uno de los hijos ilegítimos del dictador Teodoro Obiang.

Las notas son de finales de octubre de 2018. «Ruslan. Empresa en Guinea que facture». La Guardia Civil señala que se estaría refierendo al citado hijo de Obiang, director general en esas fechas de la compañía aérea nacional Ceiba Intercontinental, con sucursal en Madrid. «Como puede verse, posee una empresa en Guinea que haría facturas», señala el informe que está en poder del juez.

El 28 de octubre, en la página siguiente de su agenda, Moreno escribe una continuación bajo el epígrafe «Asuntos proyectos posibles». Y enumera los siguientes, apartado por apartado: «Publicidad Guinea You More, ayuda y organización panafricana; You More TV sede africana creada en Malabo con estado Guinea Ecuatorial; nueva África, Perla de África, cerrar fechas visita presidente».

Según el informe de los investigadores estas anotaciones están vinculadas con las anteriores. «En esta ocasión anota una serie de posibles proyectos a desarrollar en Guinea Ecuatorial, constituyendo una sede de You More TV en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial».

Ruslan Obiang, que vivió varios años en Valencia, fue secretario de Estado de Juventud y Deportes de Guinea, dirigió la compañía aérea nacional y, según la prensa guineana, está ahora al frente de Ceiba Aeropuertos, una de las empresas del conglomerado áereo. Como otros miembros de la familia Obiang la sombra de la corrupción lo persigue y fue investigado tras la denuncia de varios empresarios españoles por supuestos cobros de sobornos.

You More TV, la plataforma de Moreno, también está bajo la lupa de los investigadores que han encontrado nuevo material en las agendas. Desde ese canal, el productor anunciaba cruceros en Maldivas en 2014 y con esa empresa de cruceros firmó contratos de préstamo por 2,7 millones de euros seis años después. Para la Guardia Civil se trata de un presunto blanqueo.