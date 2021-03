Hernando (PP) reprocha a Ábalos los pagos en metálico: «El taco, ¿qué lleva usted en la mochila?» El ministro de Transporte responde irónicamenteal senador popular sobre su viaje de lujo a Canarias con las inversiones en las infraestructuras de Almería

El senador del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha intentado esta tarde acorralar al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la sesión de control al Gobierno en el Senado para que aclare la procedencia del dinero en metálico con el que pagó un fin de semana en Canarias, con su familia, alojado en un hotel de lujo.

Pero fue imposible. El ministro escurrió la interpelación del senador popular y, ajustándose literalmente, a la pregunta que figuraba en el orden del día sobre «el estado de los medios de comunicación y transporte que dependen de su ministerio», le respondió sobre las inversiones en infraestructuras en la provincia de Almería, de donde es senador Rafael Hernando. No negó el pago en metálico, solo que hubiera ido a Canarias para visitar a los inmigrantes: «Esa novela que ha dicho es absolutamente falsa, no he estado en ningún muelle con inmigrantes. Saque usted una foto».

Por ello, Hernando insistió «la cuestión es la siguiente, el taco señor ministro, ¿qué es lo que lleva usted en la mochila? ¿cómo viaja usted?».

El senador popular inició su intervención recordando que, en noviembre de 2020, «mientras España se encontraba en lo peor de la segunda ola de la pandemia, cuando 15.000 personas perdían la vida cada día, el ínclito ministro de Transportes se organizaba unas minivacaciones familiares, junto a sus amigos del ministerio, en el hotel más lujoso del sur de Tenerife». Seguidamente explicó que «con el fin de dar cobertura oficial al evento y que el ministerio abonase al manos su parte, se montó una visita al muelle de Arguineguín donde dos mil inmigrantes se hacinaban miserablemente en el suelo«.

«Mayordomo, masaje, champagne»

Hernando continuó con ironía afirmando que «cualquiera hubiera pensado que, tras el impacto de semejante desastre humanitario, el ministro, conmovido, hubiera suspendido su lujoso retiro. Pero, no, señorías, el ministro, hombre tenaz y de fuerte compromiso, diligentemente marchó al palacio para disfrutar del paradisíaco lugar, donde no tuvo más remedio que disponer de mayordomo, masaje, champagne e infinity pool. Todo muy social».

El problema, a juicio de Hernando, surgió «cuanto tuvo que abandonar el resort y afrontar el pago de 1.700 euros en efectivo. ¿A quién le iba a cargar esto? ¿Al ministerio? no podía, tampoco a su partido, tampoco estaba dispuesto usted a pagarlo con su tarjeta. Y ahí estaba ese hombre, el hombre fuerte del ministerio, ese que le acompaña, que va siempre con una mochila, que no sabemos muy bien que lleva, tirando de fajo, de taco de billetes, y pagando 1.700 euros en cash. Por eso le pregunto, señor ministro, ¿de dónde saca su asesor, ese hombre fuerte, el hombre de la contabilidad K el dinero para pagar esos eventos?».

Ábalos, en su primera intervención, le reprochó que no se hubiera ceñido a la pregunta: «La verdad que usted me ha engañado, debe de ser un uso decente, usted hace otra pregunta. También me ha extrañado que a usted los transportes le interesaban». Y le respondió sobre las inversiones en Almería, cuyo presupuesto «hemos multiplicado por once desde que estamos aquí».

El ministro negó la visita al muelle, pero no los pagos en metálico: «Yo distingo los pagos, no le cargo al ministerio nada del partido, ni nada personal, no como ustedes, que lo confunden todo».