El PSOE huye del caso Koldo con evasivas y sin más explicaciones

Explicaciones confusas o directamente mentiras conforman la respuesta del PSOE al caso de los pagos en metálico efectuados por Koldo García Izaguirre para abonar los gastos generados en los viajes de J osé Luis Ábalos en su doble condición de ministro de Transportes y secretario de Organización del PS OE. A lo que se añaden los gastos personales. Para lo que operaba con dinero en metálico.

A primera hora de este martes el PSOE puso un tuit en el que desmentía «las tergiversaciones» y, en un intento de desviar la atención, decía que «el partido de los sobres en B tiene la sede en Génova 13». Lo cierto es que el tuit no solo no desmentía la información sino que la daba por buena, al defender la explicación que ofreció en la víspera a este diario: Ferraz no aporta dinero en metálico para los gastos de los dirigentes del partido.

El problema, para los socialistas, está en que esa explicación contradice la versión que ABC ha recabado de fuentes directas en el entorno del asesor del ministro de Transportes, que aseguró que él realizaba los pagos en metálico porque era así como Ferraz le adelantaba el dinero. Y es esa contradicción la que ayer desveló ABC y que, lejos de ser desmentida, fue ratificada. El viaje a Canarias sigue dejando muchas incógnitas sobre cómo se financió.

El secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, respondió lacónico que «no hay ninguna irregularidad» en la información publicada por este diario sobre la gestión de los gastos del asesor de Ábalos. «No hay caso», subrayó. El PSOE considera que el ministro ya ha dado «suficientes y satisfactorias» explicaciones sobre este asunto. No es verdad. El ministro no ha dado ninguna explicación al respecto.

Ofensiva en el Senado

ElPartido Popular ha centrado en el Senado la ofensiva contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para qué explique el origen del dinero en metálico con el que se abonó el viaje con su familia a Canarias. Ábalos tendrá que comparecer ante el Pleno de la Cámara Alta la próxima semana para dar cuenta de este polémico pago, desvelado por ABC.

Los populares aprovecharán la sesión de control al Gobiernno del martes para preguntar al titular de Transportes, aunque no será hasta la semana que viene cuando se sepa si el ministro acepta el reto. Así lo anunció ayer el portavoz del Grupo Popular, Javier Maroto, en una comparecencia posterior a la reunión de la Junta de Portavoces. «Lo que despierta todas las dudas», siguió diciendo el portavoz parlamentario, «es lo siguiente: si el dinero para pagar esas facturas no ha salido del ministerio, no ha salido del PSOE, y si en el extracto bancario del señor Ábalos no hay ninguna disposición en efectivo de sus cuentas para esos gastos, señor Ábalos, si el dinero no sale del Ministerio, del Partido Socialista o de su cuenta ¿de dónde sale el dinero? Esa es la explicación que debería dar y es lo que todo el mundo está esperando en ese momento».

La ofensiva de los populares va más allá del cara a cara que están forzando en el Pleno. Los senadores Francisco Martín Bernabé, Teresa Ruiz-Sillero y Juan María Vázquez, presentaron el pasado lunes una batería de preguntas focalizadas en el origen del dinero y en el pago en metálico. Entre otras cuestiones, quieren saber «qué órgano administrativo ha autorizado el adelanto en metálico al asesor del ministro deTransportes para realizar el viaje a Canarias, en qué fecha ha sido autorizada ese adelanto en metálico para el pago de los gastos del referido viaje, qué importe en metálico total se adelantó al asesor del ministro y en qué fecha se entregó, qué importe en metálico se devolvió por el asesor del ministro por no haberse gastado y en qué fecha se entregó y qué órgano administrativo recibió el sobrante del metálico entregado al asesor del ministro».