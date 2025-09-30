Suscríbete a
+Nervión

Que dice Isi que no le gusta la Cruzcampo

«'Vlajodimos' no le dejó ni abrirse un botellín»

Orsay

Orsay

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Compadre, nos estamos acostumbrando a empezar las semanas sonriendo. Estoy hasta 'asustao'.

-La verdad que te ha salido una herida en el labio, que hacía tela de tiempo que no te veía tan feliz.

-Soy un tío feliz, como diría Cordón.

-¿Ahora ... sí te gusta?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app