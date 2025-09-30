Esta funcionalidad es sólo para registrados

Compadre, nos estamos acostumbrando a empezar las semanas sonriendo. Estoy hasta 'asustao'.

-La verdad que te ha salido una herida en el labio, que hacía tela de tiempo que no te veía tan feliz.

-Soy un tío feliz, como diría Cordón.

-¿Ahora ... sí te gusta?

-¡Hombreeee! Le ha enseñado la matrícula a Orta de lo que es fichar sin un pavo. Cero cartón.

-'Pa' cero cartón de pelo el tal Isi.

-Vaya nota, dice que no viene a Sevilla por la Cruzcampo.

-La que tiran allí con la espuma más espesa que las natillas es la buena...

-'Vlajodimos' ese no le dejó ni abrirse un botellín.

-Con el nombrecito que se gasta el colega no veas lo que para.

-Ya era hora de no tener un portero transparente.

-Dicen que Pellegrini va a rotar ahora entre Pau y Valles. Tampoco te creas que me fío de ninguno.

-Pero si con Pellegrini juego yo y también gana el Betis.

-Y eso que Antony no está bien. Fornals no para y Cucho ha encontrado ya su estado de forma.

-Tú siempre dices que es top y no defrauda. Al final vas a tener hasta razón. Un ser de luz.

-El Cucho es capaz de domar un toro mecánico de esos que ponen en las bodas para escalabrar a los novios.

-No me hables de bodas que vaya rachita. Ahora vamos con Carmela.

-Cuidado que es capaz de poner hasta una trucha mecánica.

-Con que regresemos al menos de una pieza...

-Para eso están las rotaciones. Pedimos el cambio.

-Pues como a Almeyda le dé por rotar contra el Barça de Lamine a ocho nos meten hasta un billete del tranvibús.

-Eso sólo genera atascos.

-Mismamente.

-El Betis tiene primero que dar la cara el jueves que en el estreno europeo nos pudieron dar para el pelo.

-Entonces no fue Isi.

-Le debería enviar el de Cruzcampo un palé.

-Ya le llamó 'cabesa' en redes. Se nos va de las manos el humor local.

-Como una calle de Aracena que se llama Cabezo. Ahí todos tenemos un amigo al que le encaja el tema.

-Tampoco va mal de chorla el amigo Akor Adams.

-Pensé que rompía una ventana del bloque de atrás.

-Yo aún miro la repetición para ver si entra la pelota.

-Mala pinta tiene el pobre.

-Pues ahí tiene su golito. Para malo el tal Catena, que casi le pone un lazo a la pelota.

-Ya hemos hecho de la Cartuja nuestro santuario. Este año no gana allí nadie. Te lo digo yo.

-Con el trabajito que os cuesta entrar, poco pago me parece ganar.

-Con la lluvia no te encargo 'ná'.

-¿De Pellegrini no hablas?

-¿Qué quieres que diga de don Manuel, mi pastor?

-Que no lo quieren renovar.

-Como no lo renueven, Ángel y Josemi no van a poder salir a la calle ni a tomarse una cerveza madrileña.

-Pues yo veo 'chungalete' el tema.

-Os quitamos al Pelado y listo.

-Por ahí no paso, que para una vez que veo un entrenador que no juega a hacer el tonto en nuestra área.

-En los cursos de entrenadores se debería prohibir que los centrales deban creerse Beckenbauer.

-Tampoco Isi.

-Vaya perra te ha dado.

-Con la Cruzcampo no se juega.

-Pues que vayan poniendo un millar con mucho hielo para el sábado.