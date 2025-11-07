Utrera inaugura un museo dedicado a José Antonio Reyes, el futbolista de la eterna sonrisa

En junio de 2019, tras un trágico accidente de tráfico que conmocionó a toda la sociedad española, fallecía el futbolista utrerano José Antonio Reyes, una leyenda para el sevillismo y una referencia en el deporte a nivel nacional. Utrera no olvida al que ha ... sido el mejor deportista de su historia, por lo que a los numerosos homenajes que se han sucedido desde su fallecimiento, ahora se ha sumado la inauguración de un espacio que se ha presentado como Museo José Antonio Reyes.

Lo ha impulsado la Peña Sevillista de Utrera José Antonio Reyes y se ha inaugurado en un acto público en el que estuvieron presentes Curro Reyes, el padre del futbolista, así como otros dos símbolos del sevillismo, Joaquín Caparrós y Pablo Blanco. Además, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Utrera, el exfutbolista del Real Betis Balompié, Israel Bascón, comunicó en el acto la decisión de rotular con el nombre de Reyes el hasta ahora estadio municipal de Vistalegre.

El museo se encuentra en las dependencias de la Peña Sevillista, situadas en la calle Clemente de la Cuadra número 37, un lugar donde en pocos metros cuadrados se puede revivir la carrera del mítico futbolista. Está repleto de recuerdos, de camisetas de los diferentes clubes en los que militó, como el Real Madrid, el Arsenal, el Atlético de la Madrid o la selección española. Como dato curioso, se encuentran las primeras botas que se calzó para jugar con la selección española, así como réplicas de los trofeos que ganó el deportista. La gran parte de estos objetos, entre los que se encuentran también balones y recortes de periódico, han sido donados por la familia.

Israel Bascón, manifestaba en el acto el «orgullo y alegría que José Antonio sea parte de nuestro patrimonio de Utrera y, bueno, yo creo que es más que merecido que tenga su propio museo, que Utrera lo recuerde y que pueda venir la gente a visitarlo, que vean sus cosas, sus camisetas, sus botas, todo, su historia de futbolista y la verdad que estoy muy contento porque yo creo que José Antonio Reyes se merece eso y mucho más».

Recuerdos de una carrera imborrable en algunos de los mejores clubes de Europa En este museo el visitante y amante del fútbol puede encontrar objetos que sirven para entender la esencia de este genial futbolista A.F.

Por su parte, el presidente de honor del Sevilla Fútbol Club, Joaquín Caparrós, explicó que «José Antonio Reyes se merecía un homenaje como este, un futbolista que salió de aquí, de Utrera y que se formó en la carretera de Utrera. A partir de ahora toda la gente que visite este museo va a poder recordar la historia de un futbolista muy especial».