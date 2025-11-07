Suscríbete a
Utrera inaugura un museo dedicado a José Antonio Reyes, el futbolista de la eterna sonrisa

Este espacio ha sido impulsado por la Peña Sevillista José Antonio Reyes e inaugurado por Joaquín Caparrós y Pablo Blanco

En el museo se pueden ver camisetas, balones y botas que han sido significativos en la carrera de Reyes
Alberto Flores

En junio de 2019, tras un trágico accidente de tráfico que conmocionó a toda la sociedad española, fallecía el futbolista utrerano José Antonio Reyes, una leyenda para el sevillismo y una referencia en el deporte a nivel nacional. Utrera no olvida al que ha ... sido el mejor deportista de su historia, por lo que a los numerosos homenajes que se han sucedido desde su fallecimiento, ahora se ha sumado la inauguración de un espacio que se ha presentado como Museo José Antonio Reyes.

