El foco en Almeyda: confianza del club y búsqueda de soluciones

El Sevilla de Matías Almeyda debe reiniciarse. Como ese ordenador que se ralentiza en su funcionamiento, el equipo del argentino ha ido perdiendo las virtudes que tenía desde esa paupérrima segunda parte ante el Mallorca. Ocho goles encajados desde entonces le han quitado ... toda la fiabilidad defensiva para acumular tres derrotas seguidas que empañan los registros y generan inquietud en una entidad que pretendía vivir esta temporada con más tranquilidad que en las dos anteriores. También el apartado ofensivo, con una caída de los rendimientos individuales requerirá del bisturí del entrenador, pero lo principal en un conjunto que quiere reconstruirse comienza por la base.

La magnífica victoria ante el Barcelona queda ya demasiado lejos. La intensidad, velocidad y precisión en la elaboración que exhibió aquel día al Sevilla aparece hoy como un espejismo. Si el equipo debe tomar ese partido como una señal de lo que es capaz de conseguir en un día de inspiración, tampoco debe tomarlo como la referencia de ese equilibrio que pretende buscar su entrenador. Los datos de los tres últimos encuentros apuntan a esa pérdida tanto en calidad defensiva como ofensiva, con el Sevilla apenas habiendo generado dos grandes ocasiones de gol y habiendo recibido 13. Un balance que ofrece una lectura más allá de los errores individuales y que carga deberes en el propio Almeyda.

«Muchas veces los errores, cuando son colectivos, son preocupantes; si son individuales, son corregibles», reflexionó el entrenador sevillista tras la derrota del sábado en el Metropolitano. Si es verdad que la toma de decisiones de sus futbolistas puede ser más acertada en determinados momentos, también se hace evidente que al equipo le está costando asimilar esa batalla de duelos individuales sobre el terreno de juego cuando carece de sus mejores elementos. Las ausencias de Azpilicueta, Mendy, Agoumé o el propio Alexis, de los que apenas ha podido contar al mismo tiempo en los últimos cuatro partidos, rebaja el rendimiento del colectivo, que tampoco se ve favorecido por los continuos cambios en la zaga.

El foco en el banquillo

La visita de Osasuna el próximo sábado aparece señalada en rojo. Aunque la renta obtenida en las ocho primeras jornadas aún mantiene al equipo sevillista con una ventaja sobre la zona de descenso, todo lo que no sea sumar ante el conjunto rojillo encendería las luces de alarma. Con sólo una victoria como local en la temporada, la conseguida ante el Barcelona, el equipo de Matías Almeyda no se puede permitir una nueva derrota ante su gente. La última vez que el Sevilla acumuló cuatro partidos perdidos de manera consecutiva le acabó costando el puesto a Xavier García Pimienta.

En el club nadie pone en duda la figura de Matías Almeyda, que también cuenta con el respaldo del vestuario, pero en el fútbol los mensajes se refuerzan con las victorias. Aunque el entrenador estaba preparado para soportar una mala racha de resultados, consciente de que podía aparecer en cualquier momento, levantarse en Nervión se hace indispensable para espantar fantasmas y asomarse al primer tercio de la competición con una puntuación que haga vislumbrar esa tranquilidad que demanda la actual situación de la entidad. Para llegar a enero, cuando le tocará el turno de nuevo al director de fútbol, Antonio Cordón, en su segunda ventana de mercado, en una zona tranquila.

La situación de Almeyda no tiene nada que ver con las de sus predecesores. La confianza en el trabajo del argentino por parte de los dirigentes es absoluta, por más que los últimos resultados hayan puesto al equipo ante su realidad. También el entrenador mantiene la confianza en la plantilla, aunque tenga pendiente corregir esos errores que vienen penalizando en las últimas jornadas.

Los cambios en la zaga

Desde la lesión de Azpilicueta en el primer minuto del partido ante el Mallorca, Almeyda no ha encontrado una pareja estable para Marcao, quien, además, también se ha hecho indiscutible pese a sus continuos errores. Una inestabilidad en la zona defensiva en los nombres, después de que el argentino haya insistido en la defensa de cuatro hasta la segunda parte del duelo ante el Atlético y la entrada de Nianzou por las molestias del navarro. Ramón Martínez, Cardoso, Carmona o el propio jugador francés han ido ocupando ese lugar en el costado derecho de la zaga, sin que alguno haya acumulado méritos para repetir.

Únicamente Kike Salas se ha quedado fuera de todas las rotaciones, sin contar el duelo copero ante el modesto CD Toledo. Un ostracismo del canterano que tampoco se entiende demasiado ante ese escaso rendimiento de la zaga. Aunque Almeyda pretenda imponer la defensa de cuatro que más utilizó en su carrera en los banquillos, este Sevilla se siente más seguro cuando juega arropado y no en duelos individuales que castigan el bajo nivel de sus defensas.

Los rendimientos individuales

El trabajo de Almeyda, en esta fase de búsqueda de un mayor rendimiento de equipo, también pasa por lo individual. Recuperar la mejor versión de futbolistas que empezaron la temporada con un buen nivel y que han ido perdiendo peso en el equipo. Desde Carmona a Suazo, los dos laterales indiscutibles pero que han rebajado sus aportaciones, a los propios Isaac o Akor Adams pasando por Sow o Vargas. O Juanlu, a quien utiliza más de extremo que de lateral y que tampoco está ofreciendo ese nivel que se esperaba una vez que se confirmó su permanencia en el equipo.

No sólo los más habituales titulares tienen que volver a su mejor tono sino también otros futbolistas de los que se espera minutos de calidad. Son los casos de Gudelj, uno de los supervivientes del Sevilla de los éxitos, Ejuke o Alfon, dos extremos que comenzaron el año mostrando más recursos de los que se han visto en los últimos partidos. Ante la baja de Alexis, el equipo sevillista necesita el paso adelante de más futbolistas y también que el entrenador los haga partícipes, una mejoría de los rendimientos individuales para elevar al grupo y recuperar las sensaciones positivas.