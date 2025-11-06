Del Nido Benavente, el factor 'x' de la venta del Sevilla FC: enfría a la Tercera vía y niega otras ofertas

En el proceso de venta del Sevilla FC todo se viene moviendo entre bambalinas. Reuniones, cónclaves y propuestas aparecen y desaparecen de la escena, aunque un protagonista sigue apareciendo como factor 'x' en todas esas ecuaciones: José María del Nido Benavente. El mayor ... accionista a título individual, y con apoyos que elevarían su representación hasta casi el 38%, mantiene un peso importante en toda esta representación, por más que su figura esté fuera del puente de mando de la entidad y no pueda pilotar las negociaciones como a él sí le gustaría. De hecho, el expresidente se encargó ayer de enfriar las opciones de la conocida como Tercera Vía, encabezada por Antonio Lappí y Fede Quintero, al mismo tiempo que volvió a posicionarse como candidato a regresar al Sevilla.

Una vez digeridos los golpes de las últimas Juntas de accionistas, cuando se quedó sin el apoyo de A-CAP, la aseguradora representada por Juan de Dios Crespo que aglutina ahora las acciones de Sevillistas Unidos 2020 -los americanos-, Del Nido Benavente quiere su cuota de protagonismo. Cualquier comprador que se acerca al Sevilla tiene en cuenta esa importancia de contar el expresidente, que estaría dispuesto a vender sus acciones, pero que tampoco pierde la esperanza de tener voz y voto de nuevo en la entidad. Una fórmula complicada pero que incluso llegó a solicitar a Antonio Lappí y Fede Quintero, los representantes de esa oferta que llegó a la mesa de los grandes accionistas del Sevilla hace poco más de dos semanas y que Del Nido dio por rechazada.

«Yo conozco la rumorología que ustedes en los medios de comunicación ponéis de manifiesto. Yo no tengo oferta concreta, más allá de la del señor Lappí, por la compra de las acciones. La del señor Lappí fue rechazada por insuficiente, y por no estar de acuerdo con determinadas cuestiones que se ponían en la misma. Es manifiesto y no tengo ninguna oferta más», indicó Del Nido Benavente, a la salida del juzgado, donde acudió por la querella interpuesta por A-CAP -los americanos- por un presunto delito de estafa en la compra-venta de acciones del Sevilla.

La oferta de Lappí y Quintero ha sido la primera en ponerse en el escenario, aunque los grandes accionistas deslizan que existen más interesados, algunos de los cuales también estaría solicitando información para ofrecer una cantidad superior a la de los dos empresarios sevillanos. Éstos presentaron una propuesta con aristas, en la que la cantidad inicial que se ponía sobre la mesa se podría ver incrementada en el futuro, tanto por condicionantes de la situación económica del Sevilla -que hubiera sido analizada al detalle sí se hubiera aceptado ese documento de exclusividad- cuando se ejecutase la venta como por factores deportivos -por ejemplo una clasificación europea- que elevasen el valor de la entidad. De momento, y según anunció Del Nido, esta alternativa ha quedado en un segundo plano, a la espera de que se formalicen esos intereses que también han asomado cuando la intención de vender por parte de los grandes accionistas parece más cierta que nunca.

La realidad de cada actor también es distinta. Si hay accionistas dispuestos a desligarse casi por completo del día a día del Sevilla, la posición no es la misma en otros. El propio Del Nido Benavente confirmó ayer su pretensión de vincularse a la gobernabilidad del club en caso de que entrase una nueva propiedad; pero también existen intereses económicos y de posición futura en las personas que están dirigiendo las negociaciones, como son los casos del actual presidente, José María del Nido Carrasco, o el secretario del consejo y jefe de los servicios jurídicos del club, Alberto Pérez-Solano. Incluso las condiciones para la venta también generan inquietudes, ya que el blindaje del Ramón Sánchez-Pizjuán se mantiene como una línea roja por parte de la mayoría, lo que también influye en el valor global de las acciones de la entidad.

«A mí me han llegado ofertas para adquirir el paquete accionarial que controlamos, pero nosotros no tenemos ningún acuerdo con nadie ni tenemos ninguna oferta escrita seria acorde al valor del Sevilla Fútbol Club. A día de hoy os puedo decir que nuestro grupo ni ha vendido ni ha entablado negociaciones con nadie», apuntó Del Nido Benavente, negando esos rumores de que existe ya un acuerdo para vender el Sevilla.

El expresidente, además, aprovechó su declaración pública para volver a posicionarse como una opción de futuro en el Sevilla. «Es verdad que algunas de las opciones que hay manejan esa posibilidad. Pero yo le digo que, de cierto a día de hoy, no hay ningún acuerdo de venta, al menos por mi grupo que representa alrededor del 40% del capital social», comentó el exdirigente, que finalizó con un mensaje que recordaba a un antiguo eslogan suyo: «Yo sueño con volver a la presidencia, porque creo que ya demostré en su día que era capaz de formar una revolución, y estaría dispuesto a hacerlo otra vez. pero lo que sí es verdad es que pasa la fecha y no se alcanza el poder. Si me llega la oportunidad, no le quepa la menor duda de que tomaría nuevamente las riendas de la sociedad y le voy a contar un secreto que no sabe nadie: lo mejor sigue estando por llegar».