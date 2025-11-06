Suscríbete a
Del Nido Benavente, el factor 'x' de la venta del Sevilla FC: enfría a la Tercera vía y niega otras ofertas

El expresidente, que representa sobre un 38% del capital de la entidad, vuelve a posicionarse como pieza clave para la futura gobernabilidad

Del Nido Benavente, en los juzgados por presunta estafa en la venta de acciones a los americanos: «Es una querella catalana»

Samuel Silva

En el proceso de venta del Sevilla FC todo se viene moviendo entre bambalinas. Reuniones, cónclaves y propuestas aparecen y desaparecen de la escena, aunque un protagonista sigue apareciendo como factor 'x' en todas esas ecuaciones: José María del Nido Benavente. El mayor ... accionista a título individual, y con apoyos que elevarían su representación hasta casi el 38%, mantiene un peso importante en toda esta representación, por más que su figura esté fuera del puente de mando de la entidad y no pueda pilotar las negociaciones como a él sí le gustaría. De hecho, el expresidente se encargó ayer de enfriar las opciones de la conocida como Tercera Vía, encabezada por Antonio Lappí y Fede Quintero, al mismo tiempo que volvió a posicionarse como candidato a regresar al Sevilla.

