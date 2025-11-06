Jesús Galván cierra su salida del Sevilla FC; Luci será su sustituto

Se consuma lo que era un secreto a voces. Jesús Galván se ha despedido ya del Sevilla FC para coger las riendas del CD Mirandés tras la destitución de Fran Justo. A falta de oficialidad, el técnico sevillano iniciará ya este mismo fin de ... semana su periplo en Segunda división, según ha podido confirmar este medio.

El técnico del Sevilla Atlético pone fin a dos años en el banquillo del filial sevillista, aunque el pasado verano ya tuvo la oportunidad de dar el salto de categoría. No obstante, terminó renovando un año más por el Sevilla FC.

Ahora, el Mirandés ha puesto sus ojos en el técnico sevillista para intentar reflotar al equipo, que se encuentra hundido en la tabla. Tras alcanzar un acuerdo con el club jabato, Galván ha estado este jueves cerrando los últimos detalles de su desvinculación de la entidad hispalense.

Ante esta situación, el club de Nervión ha elegido a otro hombre de la casa para sustituir a Galván. Se trata de Luci, miembro del cuerpo técnico de Joaquín Caparrós y que ya fue entrenador del Sevilla Atlético en 2018. El de Lepe será el encargado del filial hasta final de temporada y ya ocupará el banquillo este mismo fin de semana ante el Juventud Torremolinos.

Reflotar al filial

Galván, de 51 años, además se haber sido futbolista del Sevilla, e incluso haber compartido vestuario con Matías Almeyda, también ha desarrollado gran parte de su trayectoria como entrenador en el club de Nervión.

Se inició como asistente en el Sevilla Atlético, estuvo una temporada como entrenador del equipo de fútbol base y, hace dos años, ascendió del Cadete A al filial tras la marcha de Antonio Hidalgo al Huesca. Todo esto, intercalando con equipos como el Alcalá, Utrera y Gerena.

Su trabajo con el filial ha sido notable, lo ascendió a 1º Federación y el año pasado consiguió la permanencia de forma holgada en la categoría. Sin embargo, este año el arranque ha sido difícil y el equipo sólo ha sumado diez puntos en diez jornadas, lo que mantiene al filial en la zona baja de la tabla. Las necesidades del primer equipo y la reestructuración de la plantilla le han dotado de piezas muy jóvenes, que aún están por ensamblar. Ahora, es el turno de Luci de intentar reflotar al equipo para que se mantenga un año más en la categoría.