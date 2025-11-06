Suscríbete a
Jesús Galván cierra su salida del Sevilla FC; Luci será su sustituto

A falta de oficialidad, el técnico ya se ha desvinculado del club hispalense para iniciar su periplo en Segunda división

Luci será el encargado de llevar las riendas del filial sevillista hasta final de temporada

Jesús Galván, a un paso de marcharse del Sevilla Atlético

El técnico del Sevilla Atlético, Jesús Galván, dando instrucciones
El técnico del Sevilla Atlético, Jesús Galván, dando instrucciones ABC
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Se consuma lo que era un secreto a voces. Jesús Galván se ha despedido ya del Sevilla FC para coger las riendas del CD Mirandés tras la destitución de Fran Justo. A falta de oficialidad, el técnico sevillano iniciará ya este mismo fin de ... semana su periplo en Segunda división, según ha podido confirmar este medio.

