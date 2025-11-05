El Sevilla FC, uno de los cinco equipos de LaLiga nominados para los premios ESSMA

El Sevilla FC es uno de los cinco equipos españoles que está nominado a los premios European Stadium and Safety Management Association (ESSMA). Unos galardones europeos que premian todo lo que rodea a los estadios de fútbol y, en el caso concreto de ... la entidad nervionense, el reconocimiento se centra en su iniciativa de las experiencias en día de partido.

De esta forma, el Sevilla FC competirá con Ajax y Paris Saint Germain por el galardón de mejor iniciativa de acercamiento e interacción con sus seguidores ('fan engagment').

El comité asesor de ESSMA seleccionará a los ganadores el 11 de noviembre, durante la ceremonia de entrega de los premios que se desarrollará en Londres, concretamente en el estadio del Tottenham Hotspur.

5 clubes de LALIGA, finalistas de los Premios ESSMA 2025🏅



🏗 Desarrollo @ADCeuta_FC

🎉 Fan engagment @SevillaFC

🍽 Hospitality @RCCelta y @CDLeganes

🌱 Sostenibilidad e Impacto Social: @CordobaCF_ofi



Reconocen la excelencia en la gestión de estadios en Europa. ¡Enhorabuena!💪 pic.twitter.com/GbAc4vXUN3 — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) November 5, 2025

Experiencias en día de partido

El club de Nervión pone a disposición del aficionado un catálogo de experiencias de partido, entre las que se encuentra la photo experience, el meet and greet jugadores o el tour previo, entre otros.

De esta forma, el Sevilla FC busca que la visita al Ramón Sánchez-Pizjuán sea una vivencia irrepetible.