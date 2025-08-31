Sevilla FC: Isaac aprovecha la titularidad y pide sitio a Almeyda

El Sevilla FC se marcha al parón liguero con tres puntos en el casillero, una victoria trabaja y, lo más importante de todo, mejores sensaciones. Ante el Girona, prácticamente, todo el equipo elevó sus prestaciones con respecto a la derrota ante el Getafe y los resultados fueron evidentes en el marcador. Nyland interceptó cinco tiros, tres de ellos dentro del área, y mantuvo la portería a cero, Kike Salas se empleó tan a fondo que consiguió ser el MVP del encuentro y Alfon González anotó en su estreno como jugador del Sevilla en partido oficial.

No obstante, el gol que más fue celebrado por todo el grupo fue el de Isaac Romero, ya en la segunda mitad del encuentro disputado en Montilivi. Ya lo dijo su compañero, Kike Salas, tras el partido: «Me alegro más cuando marca un canterano». Y es que el lebrijano no lo está pasando bien y todo el grupo lo sabe. De ahí que su gol durante la única titularidad que ha disfrutado hasta el momento, haya supuesto una inmensa felicidad para todo el equipo.

Si hay algo por lo que se caracteriza la plantilla actual del Sevilla es por el buen ambiente que hay entre todos. No sólo este gesto lo demuestra, también la camarería que se dedican públicamente (Lukebakio llevando a Idumbo al aeropuerto de Sevilla) o la voluntad de ajustarse sus contratos para que se puedan llevar a cabo las inscripciones de sus compañeros nuevos.

Ante el Girona, Isaac cumplía medio centenar de partidos con el primer equipo del Sevilla. En total, el jugador ha disputado 50 partidos en LaLiga y ha marcado sólo nueve goles: cuatro durante la segunda vuelta de la 23-24, cuatro en toda la pasada campaña y, por el momento, uno en el actual curso.

Ascenso y caída de Isaac

Su irrupción en el primer equipo en enero de 2024 dejó prendado al sevillismo y a Quique Sánchez Flores. El entendimiento que mostraron Isaac y En-Nesyri salvó al Sevilla con holgura en la 23-24 y el canterano se convirtió en una de las sensaciones del momento. La venta del marroquí al Fenerbahçe dejó huérfano al lebrijano, el cual se cargó con casi todas las titularidades en LaLiga el pasado curso.

El mal estado físico de Iheanacho provocó que Isaac se convirtiera en el único delantero que García Pimienta quisiera alinear desde el inicio. En el mercado de invierno, Víctor Orta trajo a Akor Adams, pero el nigeriano se lesionó y apenas pudo disputar algunos minutos repartidos entre tres partidos. Ante este panorama, Isaac siguió jugando, a pesar de merecer algún que otro banquillazo.

Tanto se degradó la situación del delantero que, cuando Antonio Cordón llegó el pasado mes de junio, le dejó la puerta por si le llegaba alguna oferta que le agradara. Y llegó la del Ipswich, que ofreció 5 millones de euros por el delantero. Una cifra por la que el Sevilla ni se planteaba dejar marchar a su jugador. También preguntó por él el Zenit de San Petersburgo, pero Isaac no ha terminado de ver clara su salida.

Aunque las últimas horas de mercado del Sevilla pueden ser sorprendentes, no se espera a estas alturas que el lebrijano se marche del club, por el momento. No está el plantel sevillista como para prescindir del delantero que menos cobra. La lesión de Akor Adams le ha vuelto a abrir la puerta al canterano, que intentará recuperar sensaciones y convencer al argentino de que él puede ser una pieza muy valiosa para su Sevilla.