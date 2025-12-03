Alineaciones probables del Extremadura - Sevilla de la Copa del Rey 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

El derrotado de un derbi siempre queda emocionalmente malherido y así acabó el Sevilla FC, que ha encajado cinco derrotas en los seis últimos partidos ligueros y necesita darse alguna pequeña alegría como la que le puede proporcionar, si no se complica más ... la vida, la Copa del Rey. Uno de los encuentros de la segunda eliminatoria lo disputan este jueves, con arbitraje de Alberola Rojas, el conjunto nervionense en el Estadio Francisco de la Hera ante el CD Extremadura, del Grupo 4 de la Segunda RFEF. Se llenará el recinto extremeño, que llegó a ser de Primera, y lo hará en parte gracias a los 3.500 sevillistas que se citarán en Almendralejo para esta «final», en palabras de Almeyda. Porque o ganas o te quedas fuera.

Queda ya muy lejos en el tiempo la puesta en escena del Sevilla en la Copa. Una primera ronda que superó sin apuros en Toledo (1-4), pese a ponerse pronto por detrás en el marcador, gracias a los goles de Peque, Januzaj (doblete) y Kike Salas. El Extremadura, por su parte, se plantó en esta ronda tras superar a un rival de LaLiga Hypermotion, la UD Las Palmas, por 3-1. Hay tres categorías entre el Sevilla y el Extremadura, pero esa diferencia de nivel hay que reflejarla en el césped y los nervionenses, que pelean por la permanencia en LaLiga EA Sports, han de hacer un partido serio y sobrio, sin errores, de compromiso y profesionalidad.

El posible once del Sevilla ante el Extremadura

El Sevilla, que evidencia una fragilidad defensiva exasperante por fallos propios en cada jornada liguera, tiene copada la enfermería. Nianzou, Vargas, Suazo, Januzaj y Marcao, este con una sobrecarga ósea, se pierden el encuentro por lesión. Son cinco bajas en total las que presenta la escuadra blanquirroja. De este modo, la convocatoria de 24 futbolistas ofrecida por Almeyda para este duelo copero es la siguiente: Nyland, Vlachodimos, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Castrín, Ramón Martínez, Azpilicueta, Kike Salas, Cardoso, Oso, Gudelj, Agoumé, Mendy, Sow, Jordán, Manu Bueno, Peque, Miguel Sierra, Ejuke, Alfon, Alexis, Isaac y Akor.

Alineaciones probables del CD Extremadura - Sevilla FC Sevilla FC Nyland; Carmona, Cardoso, Kike Salas, Oso; Gudelj, Jordán, Agoumé; Alexis, Alfon, Isaac.

Ante la falta de efectivos en ataque, no le quedará más remedio a Almeyda que emplear este jueves a potenciales titulares en Mestalla. Nyland estaría entre palos, con Carmona, Cardoso, Kike Salas y Oso en defensa. Por delante, en el centro del campo, Gudelj, Jordán y Agoumé. Y arriba, en ataque, Alexis, Alfon e Isaac conformarían un posible once. El lebrijano, que causará baja en Valencia y ante el Oviedo tras su expulsión en el derbi, apunta claramente a la titularidad.

El posible once del Extremadura ante el Sevilla

El Extremadura se planta en este partido con algunas dudas, las generadas por su irregular trayectoria liguera en las últimas jornadas, con un botín de cinco de los últimos quince puntos posibles, pero también con la ilusión de dar nuevamente la sorpresa en la Copa del Rey. Los azulgrana son quintos del Grupo 4 de la Segunda RFEF y su entrenador, Cisqui, anda cuestionado por los últimos resultados. Nadie ha anotado más goles en su grupo que el Extremadura, 20, pero también ha encajado ya muchos, un total de 18. Quizá por este motivo hayan fichado recientemente a un defensa experimentado como Rober Correa.

Alineaciones probables del CD Extremadura - Sevilla FC CD Extremadura Cristian; Samu Hurtado, Cano, Peral, Tala; Imanol Barace, Zarfino; Arhoun, Morcillo, Maikel; Marco.

En cuanto al posible once titular del Extremadura para medirse al Sevilla, Cristian estaría entre palos, con Samu Hurtado, Cano, Peral y Tala en línea defensiva. Imanol Barace y Zarfino se encargarían del centro del campo, siendo Arhoun, Morcillo y Maikel las media puntas; y Marco, el hombre más adelantado. Frodo, Álvaro y Carlos Cordero causan baja por lesión.