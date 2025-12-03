Suscríbete a
+Nervión

Alineaciones probables del Extremadura - Sevilla de la Copa del Rey 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

COPA DEL REY

Con cinco bajas y el apoyo de unos 3.500 sevillistas se presentan los nervionenses en Almendralejo para jugar este jueves lo que Almeyda calificó como «una final»

Dónde ver Extremadura - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de la Copa del Rey 2025-2026

Los futbolistas del Sevilla, ejercitándose en la ultima sesión preparatoria del choque copero en Almendralejo
Los futbolistas del Sevilla, ejercitándose en la ultima sesión preparatoria del choque copero en Almendralejo MANUEL GÓMEZ
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El derrotado de un derbi siempre queda emocionalmente malherido y así acabó el Sevilla FC, que ha encajado cinco derrotas en los seis últimos partidos ligueros y necesita darse alguna pequeña alegría como la que le puede proporcionar, si no se complica más ... la vida, la Copa del Rey. Uno de los encuentros de la segunda eliminatoria lo disputan este jueves, con arbitraje de Alberola Rojas, el conjunto nervionense en el Estadio Francisco de la Hera ante el CD Extremadura, del Grupo 4 de la Segunda RFEF. Se llenará el recinto extremeño, que llegó a ser de Primera, y lo hará en parte gracias a los 3.500 sevillistas que se citarán en Almendralejo para esta «final», en palabras de Almeyda. Porque o ganas o te quedas fuera.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app