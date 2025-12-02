Suscríbete a
Fran Beltrán, posible fichaje a coste cero del Sevilla para 2026

El centrocampista del Celta acaba contrato en junio y el equipo nervionense vuelve a interesarse en el futbolista

Fran Beltrán y Pere Milla pelean por un balón EFE
Nacho Pérez

Anttonio Cordón lo tiene claro. El director deportivo del Sevilla sabe que cuenta con limitadísimos recursos económicos para acudir al mercado y durante el verano ya compuso para Almeyda una plantilla low cost obligado por las circunstancias. Ya trabaja el extremeño ... en reforzar al equipo durante el mes de enero y piensa igualmente en poder sumar talento a la nómina de futbolistas de cara al próximo curso 26-27. Uno de los futbolistas que podrían llegar a bajo coste es Fran Beltrán.

