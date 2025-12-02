Fran Beltrán, posible fichaje a coste cero del Sevilla para 2026

Anttonio Cordón lo tiene claro. El director deportivo del Sevilla sabe que cuenta con limitadísimos recursos económicos para acudir al mercado y durante el verano ya compuso para Almeyda una plantilla low cost obligado por las circunstancias. Ya trabaja el extremeño ... en reforzar al equipo durante el mes de enero y piensa igualmente en poder sumar talento a la nómina de futbolistas de cara al próximo curso 26-27. Uno de los futbolistas que podrían llegar a bajo coste es Fran Beltrán.

Así lo asegura el Diario AS, que señala que el centrocampista del Celta de Vigo verá su contrato finalizado con el cuadro celeste el próximo 30 de junio y que el Sevilla está interesado en poder hacerse con el futbolista como agente libre tal y como ya hiciera el pasado verano con Alfon González, también procedente del cuadro gallego.

El citado medio de comunicación indica que Fran Beltrán no ha recibido ninguna llamada del Celta para negociar la renovación de contrato y que el Sevilla, que ya en anteriores ocasiones ha mostrado su interés en el centrocampista, es el mejor colocado para hacerse con el futbolista que a partir del 1 de enero será libre de cerrar su fichaje por otro club. No obstante, además del equipo nervionense, se cita a otros clubes de LaLiga y a algunos extranjeros como otros posibles destinos del jugador de 26 años que es unoo de los capitanes del Celta.