Kike Salas, MVP del Girona - Sevilla: «El gol de un canterano nos alegra más»

El Sevilla FC ha conseguido su primera victoria de la temporada ante el Girona tras un partido muy serio a nivel defensivo. Uno de los protagonistas del encuentro ha sido Kike Salas, el cual ha sido nombrado MVP del duelo tras haber firmado una gran actuación ante los de Michel.

De hecho, el de Morón de la Frontera ha registrado 14 despejes en Montilivi, una labor que ha valorado el propio jugador tras el partido: «Ellos exigían mucho. Tenían a Stuani arriba y metían muchos balones al área. Hemos estado todos defensivamente muy bien. Es verdad que han tenido ocasiones, como es normal, porque nos sometían mucho. A mí me encanta despejar todos los balones que pueda. Tengo que seguir mejorando eso para conceder lo menos posible. Estoy muy contento».

Respecto a la primera victoria del equipo, el canterano de Sevilla se mostró muy satisfecho con el trabajo colectivo: «El trabajo de la semana se ve hoy reflejado. Esta victoria nos da para creer más en nosotros, que nos lo merecíamos. Las primeras dos jornadas no salieron como merecíamos. Estos tres puntos son importantes para el equipo y para la afición, que se lo merece. Gracias a todos los aficionados que han venido aquí; desearles un buen viaje de vuelta».

Otro de los jugadores que ha destacado ante el Girona ha sido Nyland. El guardameta ha derrochado reflejos para equilibrar el mal encuentro que firmó ante el Getafe. Salas ha desvelado que el noruego venía de una semana muy complicada: «Muy contento por la parte defensiva, que hemos tenido portería a cero y nos da confianza. Pero eso no es solo de la parte defensiva; es un trabajo de todo el equipo, que presiona desde el delantero, Isaac, hasta nuestro portero. Como dices, Nyland viene de una semana complicada; venía de estar con fiebre, estuvo bastante mal y quiso jugar. El fútbol te da la recompensa y la revancha. Me alegro muchísimo por él porque ha hecho un partidazo».

Por último, el central sevillista ha querido poner en valor a su amigo Isaac Romero, el cual ha vuelto a marcar tras meses en el dique seco: «Me alegro muchísimo por él. A veces es complicado cuando no te salen las cosas y no tienes el gol que tanto quieres, pero él sigue trabajando como el que más. Nos ayuda muchísimo tanto en defensa como en ataque. Me alegro muchísimo por el gol. No sé cuántos canteranos había en el campo, pero es verdad que sentimos desde pequeños esto y nos alegramos mucho cuando tenemos un gol de un compañero, de un canterano nos alegra más».