Alfon debuta con gol y adelantando al Sevilla en Montilivi

El Sevilla FC ha llegado al descanso del duelo de Montilivi por delante en el marcador. Es la primera vez que los de Almeyda son los primeros en marcar desde que arrancó la temporada 2025-26. Tanto en la jornada 1, ante el Athletic, como en la segunda ante el Getafe, al cuadro hispalense le ha tocado remontar un resultado adverso.

De hecho, en ambos partidos, los de Almeyda consiguieron empatar, para terminar perdiendo en la recta final de los encuentros. En esta ocasión, y a falta de disputarse la segunda mitad, Alfon González ha conseguido adelantar al Sevilla en Montilivi.

El atacante albaceteño marcó en el minuto 30 tras una gran contragolpe de los sevillistas que finalizó con el ex del Celta recibiendo el balón en el área, deteniéndose y batiendo a Gazzaniga por abajo. Un gran estreno para Alfon, el cual no había podido ser inscrito hasta hace unos días en LaLiga. De esta forma, el jugador ha podido debutar con honores con la elásticas sevillista.

Resulta que el ex del Celta ha sido el primer jugador que marca en su primer partido con el Sevilla en LaLiga desde Dodi Lukebakio ante Las Palmas en septiembre de 2023, y el primer español en lograrlo desde Sergio Reguilón ante el Espanyol en agosto de 2019.