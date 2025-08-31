Nyland y su primera portería a cero: «Trabajamos todos para eso»

Uno de los nombres propios del Girona - Sevilla fue el de Orjan Nyland. El guardameta firmó un excelso partido, en el que dejó la portería a cero gracias a sus contundentes intervenciones. Una actuación que ha venido en el mejor momento, puesto que el noruego se señaló en exceso durante el duelo ante el Getafe en el Sánchez-Pizjuán.

Además, la inscripción de Odysseas Vlachodimos hace que Nyland le pueda ver las orejas al lobo. No obstante, Almeyda no le ha quitado la titularidad a la primera de cambio y el portero lo agradeció firmando un completísimo partido en Montilivi. Cinco paradas, tres de ellas de un mérito tremendo, puesto que fueron desde dentro del área.

Tuvo ayuda, puesto que Kike Salas y Castrín también se dejaron la piel para elevar las prestaciones defensivas del Sevilla. De hecho, el de Morón de la Frontera fue nombrado MVP del partido. Un trabajo conjunto que el propio Nyland ensalzó tras el encuentro: «Esta victoria nos da mucha alegría, era importantísima. Han llegado mucho a nuestra portería, pero hemos defendido bien juntos y nos llevamos la victoria. Siempre es importante una portería a cero, trabajamos todos para eso».

Respecto a su nuevo compañero en la portería, Nyland se mostró muy considerado con el griego: «Es un buen tío, ha llegado bien. Es siempre buena la competencia y seguimos trabajando juntos«.

Por último, fue cuestionado por los altibajos que ha tenido en este arranque de curso y el noruego no ha querido darle demasiada importancia: «En la vida del portero hay momentos altos y bajos; estoy contento por darle una alegría a la afición del Sevilla».