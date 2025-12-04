Suscríbete a
Sánchez cesa a la mano derecha de Paco Salazar en Moncloa, Antonio Hernández

Sevilla FC: Una Copa para curar las heridas... y homenajear a Reyes

Los de Almeyda retoman la competición del K.O. en Almendralejo con la necesidad de ganar para ir dejando atrás el derbi y recuperar sensaciones

Almeyda se siente con fuerza: «Me tienen que sacar con diez jueces de acá»

manuel gómez
Samuel Silva

Samuel Silva

No han sido sencillas las últimas 72 horas en Nervión. La digestión de una derrota en el derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán ha sido pesada. Ni el resultado ni la imagen del Sevilla fueron las esperadas por Matías Almeyda y sus futbolistas, que ... necesitan una rápida reacción para comenzar a pasar página. Ahí aparece este duelo de la Copa del Rey en Almendralejo como primera ocasión para curar, en parte, las heridas. «Lo mejor del fútbol es que pronto te da una posibilidad para volver a competir», suelen decir los profesionales tras un traspié. Más aún si ese tropiezo ha sido tan doloroso como el del domingo, con una contundente derrota en un duelo de rivalidad. «Estamos cambiando el chip de lo que es perder un derbi», aseguró el entrenador sevillista, en una amplia comparecencia en la que sí hizo autocrítica sobre el comportamiento de su equipo.

