Sevilla FC: Una Copa para curar las heridas... y homenajear a Reyes

No han sido sencillas las últimas 72 horas en Nervión. La digestión de una derrota en el derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán ha sido pesada. Ni el resultado ni la imagen del Sevilla fueron las esperadas por Matías Almeyda y sus futbolistas, que ... necesitan una rápida reacción para comenzar a pasar página. Ahí aparece este duelo de la Copa del Rey en Almendralejo como primera ocasión para curar, en parte, las heridas. «Lo mejor del fútbol es que pronto te da una posibilidad para volver a competir», suelen decir los profesionales tras un traspié. Más aún si ese tropiezo ha sido tan doloroso como el del domingo, con una contundente derrota en un duelo de rivalidad. «Estamos cambiando el chip de lo que es perder un derbi», aseguró el entrenador sevillista, en una amplia comparecencia en la que sí hizo autocrítica sobre el comportamiento de su equipo.

Necesita Almeyda recuperar el rumbo. Cinco derrotas en las seis últimas jornadas ligueras han puesto el foco sobre el entrenador, que debe buscar soluciones para arreglar los desajustes defensivos del Sevilla. Demasiados goles encajados para un equipo en construcción, por más que el argentino siempre mantenga que sus equipos juega hacia delante. Sin sus mejores futbolistas sobre el césped, y con algunos participando pero sin estar en las mejores condiciones físicas, el equipo sevillista pierde esos atributos que Almeyda les ha intentado inculcar desde su llegada. También el estilo de juego de este Sevilla requiere de un equipo al 100%, con ese despliegue al que obligan los duelos directos que el entrenador plantea por todo el campo. Todo un cóctel de situaciones que han provocado el descenso del rendimiento y que las dudas vuelvan a aparecer en el horizonte del club de Nervión.

La Copa invita a cambiar de registro. En el club se tienen depositadas esperanzas en la competición del K.O. para ilusionarse con un objetivo en la temporada. El mismo Almeyda siempre ha señalado que le gustan este tipo de torneos, que ya sumó a su casillero en sus estancias tanto en México con Chivas como en Grecia con el AEK. Una Copa que obliga a tomarse cada encuentro muy en serio para evitar sustos, sobre todo en esta primeras rondas ante equipos de menor nivel. Si ante el CD Toledo, el Sevilla ya remontó el tanto inicial de los toledanos para acabar venciendo con solvencia, ante el Extremadura, un equipo que milita en Segunda RFEF, deberá ofrecer esa misma versión comprometida, más allá de que el entrenador prepare cambios en el alineación inicial.

Alineaciones probables Extremadura Cristian; Hurtado, Cano, Peral, Tala, Imanol, Zarfino, Luis Morcillo, Arhoun, Maikel y Marco.

Sevilla FC Nyland; Carmona, Cardoso, Kike Salas, Oso; Gudelj, Joan Jordán, Agoumé; Alexis, Isaac y Alfon.

Árbitro Alberola Rojas (C. Castellano-manchego)

Estadio Francisco de la Hera (21:00, Movistar)

Será un nuevo partido para ver sobre el césped a futbolistas que vienen participando con menor asiduidad. Desde la portería con el regreso del noruego Nyland a la delantera, donde Isaac Romero, sancionado para LaLiga, será el ariete del equipo. Ramón Martínez, Kike Salas, Oso, Manu Bueno... Jugadores canteranos que tendrán una nueva oportunidad para reivindicarse ante Almeyda, que tendrá que utilizar a algunos más habituales ante las obligadas ausencias por lesión de jugadores como Suazo, Rubén Vargas o Januzaj, precisamente éste último uno de los grandes protagonistas de la victoria en la primera ronda copera en el Salto del Caballo. También puede llegar la primera oportunidad para Joan Jordán, de quien Almeyda indicó que ya se encuentra al mismo nivel de sus compañeros.

En este tipo de partidos siempre se cuenta con la motivación del rival. Un Extremadura, que cuenta con las bajas de Cordero, Álvaro y Frodo, y que atraviesa una pequeña crisis, tras dos derrotas seguidas que le han hecho perder el liderato del grupo, pero que afronta la Copa como un oasis de reivindicación. Una oportunidad de elevar el altavoz en el panorama nacional si es capaz de incomodar a un Primera como el Sevilla, por lo que bien harán los de Almeyda en tomarse muy en serio el envite. También por esos más de 3.500 sevillistas que estará en el Almendralejo acompañando al equipo, dándole colorido e importancia a la Copa.

Homenaje a Reyes

El duelo también servirá para recordar a José Antonio Reyes. Leyenda del Sevilla, el utrerano disputó en el Extremadura sus últimos partidos como futbolista antes de su desgraciado accidente. Este vínculo entre ambos equipos hará que en los prolegómenos esté previsto rendirle homenaje a la figura de Reyes, a la vez que su padre presenciará el partido desde el palco, tras aceptar la invitación realizada por el club extremeño. Un reconocimiento especial para el utrerano, en una eliminatoria copera que enfrenta a dos de los equipos de su amplia trayectoria.