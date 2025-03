El Sevilla FC presenta esta tarde, a partir de las 19.30 horas, a su quinta incorporación del verano, el guardameta noruego Örjan Nyland . El cancerbero, que llega como agente libre al club nervionense, aterrizó en la ciudad el pasado sábado . Su fichaje obedece a la marcha de Yassine Bono al Al-Hilal , equipo que abonó tras la Supercopa de Europa 20 millones de euros para hacerse con el internacional marroquí.

El fichaje de Nyland supone el segundo de Víctor Orta como director deportivo del Sevilla, tras el de Sow , ya que las llegadas de Gattoni y Pedrosa , así como la compra de Badé , se dieron cuando Monchi aún pertenecía a la entidad. De esa forma, José Luis Mendilibar pasa a tener a su disposición a un nuevo guardameta, que llega para ser suplente de Dmitrovic , pero que tal y como reconoció el técnico «es el que podía llegar antes».

Un portero con experiencia

Nyland, que ha sido internacional con Noruega en 46 ocasiones , llega a Nervión tras finalizar el pasado mes de junio su etapa en el RB Leipzig , donde solo disputó tres encuentros en toda la temporada. Al conjunto alemán llegó tras pasar unos meses sin equipos, después de finalizar s vinculación con el Reading inglés en el verano de 2022. Anteriormente, el cancerbero pasó por el Bournemouth, Norwich, Aston Villa, Ingolstadt, Molde y Hødd .

Con 32 años, al guardameta la precede su sobrada experiencia en diferentes campeonatos , aunque en las últimas campañas apenas a disfrutad de continuidad, con la excepción de sus meses en el Reading. Eso hace que, a priori, Nyland haya recalado en el Sevilla para ser el segundo portero del plantel .

21:02 Lukébakio y Nyland posan con la equipación del Sevilla FC sobre el césped del estadio FOTO: Manuel Gómez

20:56 Termina el acto de presentación de Nyland y Lukébakio como nuevos jugadores del Sevilla FC. Enseguida, todas las declaraciones de los protagonistas en Orgullodenervion.com

20:53 Saltan los dos fichajes sevillistas al césped del estadio Sánchez-Pizjuán

20:47 Nyland y Lukébakio posan con la camiseta del Sevilla FC junto a José Castro y Víctor Orta FOTO: Manuel Gómez

20:43 Finaliza el acto en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán. A continuación, Nyland y Lukébakio posarán con la equipación sevillista a pie de césped

20:42 Castro, sobre Sergio Ramos: "Esa pregunta ya la hemos contestado muchas veces. Hemos perdido dos partidos, es verdad, pero esta plantilla ha demostrado muchas cosas. Hay que tener fe en los nuestros"

20:40 Orta: "Con Marcao tenemos un plan. Hemos encontrado algunas circunstancias que pueden provocar estos problemas. Es un valor del club, se hizo una apuesta importante. Es un jugador que tiene que dar rendimiento, es un desafío para los servicios médicos"

20:39 Orta: "Con la situación que tenemos en el centro de la defensa, lo de Kike Salas es de difícil análisis. Es un jugador con progresión, quizás con otros por delante. Tenemos que hacer un análisis en los próximos días"

20:38 Castro: "Ya tenemos un anteproyecto del nuevo estadio. Lo conocen el alcalde y el comité de urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Estamos haciendo gestiones para presentarlo cuanto antes, pero difícilmente creo que se puedan empezar las obras antes de 2026"

20:37 Orta: "Me gusta el talento, no cosifico a nadie por nacionalidad. El jugador español tiene calidad y tiene adaptación, pero la búsqueda del talento no tiene que ir reñida con la nacionalidad"

20:35 Castro: "Lo del año pasado debe servirnos para tener continuidad y para apretarnos los machos"

20:35 Castro: "Mendilibar ha dicho lo que tenía que decir. El fútbol es así. No es la primera vez que las cosas salen rematadamente mal. Tenemos que olvidarlo ya, tenemos un partido el sábado que ha que ganar para sumar puntos"

20:34 Orta: "Estamos trabajando activamente en las salidas de los descartes. Ellos están evaluando las ofertas que tienen. Creo que las negociaciones llegarán a buen puerto"

20:33 Castro, sobre el tanteo del Aston Villa por Acuña: "No es una cuestión de Monchi. El Sevilla escucha ofertas de cualquier club y decidimos si el precio es el adecuado o no. ¿Denuncia? No, no ha habido"

20:32 Orta: "La toma de decisión con la cesión de Montiel tiene que ver con la confianza del cuerpo técnico y la dirección deportiva en Juanlu"

20:30 Castro, sobre el papel de 777 en el fichaje de Lukébakio, al ser accionistas del Hertha Berlin: "Ningún acercamiento y ninguna cuestión"

20:29 Orta: "Hay que confiar en nuestro proceso de captación. Hemos evaluado a un montón de jugadores hasta llegar a Nyland. Aparte, el cuerpo técnico ha demostrado creer en Marko Dmitrovic. Ambos pueden ser una línea equilibrada"

20:28 Orta: "No puedo negar que la salida de Bono decrece el puesto de portero, pero hay que adoptar una visión más global. Creo que tenemos la portería equilibrada con dos porteros con experiencia"

20:25 Castro: "Rubiales tiene que dimitir. El Sevilla rechaza y condena esa actitud del presidente en la final del Mundial. Ese motivo ya es suficiente, pero además, creo que no ha sido un buen presidente para la RFEF"

20:24 Orta: "Desde Valencia están retransmitiendo las negociaciones con Rafa Mir. Puedo decir que va a ser jugador del Sevilla el 2 de diciembre"

20:24 Orta: "No ha llegado ninguna oferta oficial por En-Nesyri a día de hoy"

20:23 Orta: "A nivel de números tenemos un montón de jugadores, pero en esta semana final estamos abiertos a todo tipo de situaciones que puedan mejorar la plantilla; en todas las líneas"

20:23 Orta: "Me parece de poco análisis decir tener problemas defensivos por encajar goles"

20:21 Orta: "Lukébakio ha tenido una carrera muy curiosa. Fue un talento joven que estuvo en Inglaterra y, luego, llegó a Alemania para acomodarse. Tiene velocidad, desborde, gol y, sobre todo, una interpretación del fútbol al espacio que el equipo reclama muchas veces"

20:20 Orta: "Queríamos buscar en la portería algo equilibrado. Alguien que tuviera un buen golpeo, una experiencia en un equipo que juega Champions. Nyland pudo renovar con el Leipzig, pero prefirió venir aquí"

20:20 Turno para el presidente, José Castro, y el director deportivo, Víctor Orta

20:19 Lukébakio, sobre su dorsal '12': "No conozco a Kanouté, no quiero faltarle al respeto. De todos modos, no me gusta compararme con otros jugadores. Quiero trabajar duro y escribir mi propia historia"

20:18 Nyland: "Mi mejor cualidad es mi carisma, la actitud que tengo en el campo. Y, evidentemente, parar todos los balones que me tiren"

20:17 Nyland: "El año pasado fue una temporada complicada para el Sevilla, pero al final consiguieron el título de la Europa League. Yo pude ganar el título de Copa el año pasado en Alemania. Nos gustaría conseguir títulos también aquí"

20:16 Lukébakio: "He jugado prácticamente en todas las posiciones. Como delantero, extremo, segundo delantero... Mi idea es ayudar al entrenador. Él tiene una idea y un plan y tengo que adaptarme a eso"

20:15 Nyland: "Tengo que adaptarme a cómo juegan los porteros en el Sevilla"

20:14 Lukébakio: "El Sevilla es un equipo que quiere ganar títulos. Tiene mucha ambición"

20:14 Nyland: "Es una oportunidad magnífica para mí venir a España y jugar en un equipo que va a jugar Champions League"

20:13 Lukébakio: "Tengo un gran recuerdo del estadio cuando vine con el Wolfsburgo. No fue un buen resultado para nosotros porque perdimos. Los aficionados apoyaban al equipo. Es uno de los grandes estadios. tengo muchísimas ganas de empezar"

20:11 Nyland: "La primera parte de la pretemporada estube con el Leipzig entrenándome para estar en forma. Después, estuve entrenando con mi propio entrenador de porteros"

20:10 Lukébakio: "Es verdad que es una liga nueva para mí. Por supuesto, he estado siguiendo los partidos de LaLiga, es un campeonato muy atractivo. Tengo muchas ganas de jugar aquí"

20:09 Nyland: "Bono es un gran portero. Este club tiene tradicionalmente buenos porteros. tengo muchas ganas de jugar, ver el estadio pro primera vez y estar con los aficionados"

20:08 Toma la palabra Lukébakio: "Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que esté aquí hoy. Los aficionados en l aeropuerto me dieron una bienvenida fantástica, no me lo esperaba"

20:08 Toma la palabra Nyland: "Muchas gracias por la cálida bienvenida. Estoy aprendiendo español. Lo entiendo un poco y cada día mejora. Gracias"

20:07 ¡Comienza la presentación de Nyland y Lukébakio como jugadores del Sevilla FC!

20:04 Nyland y Lukebako ya se encentran en la sala de prensa del estadio Sánchez-Pizjuán

19:55 Lukebakio será presentado junto a Nyland como nuevo jugador del Sevilla FC, a partir de las 20.00 horas

19:50 El Valencia, dispuesto a mejorar su oferta por Rafa Mir El Valencia está decidido a hacer todo lo posible por conseguir contar con Rafa Mir esta temporada. Rubén Baraja, entrenador del cuadro valencianista ha pedido a la dirección deportiva que hagan todo lo posible por cerrar su llegada y el Sevilla ahora se prepara para recibir una nueva y mejorada oferta por su delantero. Según informa Relevo, tras la reunión mantenida entre los responsables del área deportiva con la dirección del club se ha tomado la determinación de intentar firmar a Rafa Mir. Una vez que el Valencia haga oficial la marcha de Marcos André al Real Valladolid, el murciano se convertirá en la prioridad presentando inminentemente el equipo de Mestalla una propuesta que se acerca mucho a lo que pide el Sevilla. También temen en Valencia que el Sevilla, ante una posible venta de En-Nesyri, cambie de postura con respecto a Rafa Mir en los últimos días del mercado de fichajes y se les imposibilite acceder al punta. El Sevilla pide alrededor de tres millones de euros de salario bruto y dos 'kilos' y medio de amortización, cantidades a las que está dispuesto a llegar el Valencia para no atrasar la operación. Lo que sí intentará rebajar el equipo de Baraja es la opción de compra que contemplaría su cesión y que oscilaría entre los seis y los ocho millones de euros.

19:35 Lukebakio ya está en Sevilla para convertirse en la sexta incorporación del verano El extremo internacional belga de 25 años ha aterrizado en la noche de este miércoles en la capital de Andalucía y si supera los exámenes médicos pertinentes el futbolista se convertirá en la sexta incorporación que realiza el club de Nervión este verano. El jugador llega al Sevilla procedente del Hertha de Berlín alemán. El equipo germano descendió a la segunda división del fútbol germano en la 22-23 y esto ha facilitado que el cuadro nervionense haya podido cerrar el fichaje por unos nueve millones de euros de un futbolista que también estuvo en el punto de mira del Burnley de la Premier League inglesa. José Luis Mendilibar suma de este modo a su plantilla al extremo que lleva tiempo al extremo que tanto tiempo lleva reclamando para su equipo. El internacional absoluto con la selección belga disputó la pasada campaña 33 partidos oficiales consiguiendo anotar doce goles. Será Lukebakio, si nada se tuerce, el sexto (se espera que no sea el último) fichaje que realice el Sevilla este verano tras Badé, Gattoni, Pedrosa, Sow y Nyland siendo el tercero que lleva la firma de Víctor Orta, ya que los tres primeros fueron cerrados cuando Monchi todavía ostentaba el cargo de director deportivo.

19:29 La rueda de prensa de presentación de Örjan Nyland como jugador del Sevilla FC se retrasará a las 20.00 horas

19:15 La vida sin Yassine Bono No es descabellado decir que, con la venta de Bono, el Sevilla ha perdido a uno de sus jugadores más importantes de la última década. El portero marroquí ha hecho historia en el club de Nervión y ha sido el único portero que ha ganado un Trofeo Zamora con la elástica sevillista. Si en su momento le compararon con Andrés Palop, ahora, un sector de los aficionados incluso lo ensalzan por encima del valenciano. Dicen que una buena venta debe de doler, porque te estás desprendiendo de algo muy valioso. En Sevilla, la marcha de Bono escuece, pero lo cierto es que esos más de veinte millones que el club se embolsa, en efectivo, por un portero de más de 30 años es una transacción poco o nada reprochable, aunque la mayoría de los sevillistas hubieran preferido seguir teniéndolo bajo palos.

19:05 «Nyland tiene templanza para en partidos importantes mantener el tipo» La llegada de Örjan Nyland al Sevilla FC estuvo acompañada por un auténtico remolino de ruido. Se marchaba del club Yassine Bono en la noche del pasado jueves y el cancerbero noruego de 32 años (la misma edad que el meta marroquí) fue anunciado como nuevo refuerzo el domingo. El futbolista llega a Nervión tras haber estado sin equipo desde el pasado 1 de julio y lo hace para suplir a uno de los mejores porteros del mundo. José Luis Mendilibar, en la rueda de prensa previa al partido ante el Alavés ya se refirió a la llegada de Nyland. El noruego entró en la convocatoria y el técnico de Zaldívar aseguró que había llegado avalado por José Luis Silva, entrenador de porteros. «Dio muy buenos informes de él y es el que ha venido. Hemos optado por él, aunque había otros, pero no podían llegar tan pronto como él. Lo cierto es que ha transmitido buenas sensaciones en el primer entrenamiento», comentó Mendilibar el domingo. Orgullo de Nervión se ha puesto en contacto con Jordi González, actual preparador físico del BK Häcken sueco que anteriormente ejerció el mismo cargo en la selección noruega coincidiendo entonces con Nyland que llega al Sevilla habiendo sido el portero de la selección en 46 ocasiones, entre estos partidos se encuentran los dos últimos disputados por el combinado nacional noruego.

19:00 En media hora dará inicio la presentación de Örjan Nyland como nuevo jugador del Sevilla FC. En Orgullo de Nervión os traeremos todas las declaraciones la quinta incorporación del club esta pretemporada, quien ya acumula varias sesiones de entrenamiento como sevillista.

18:45 Así fue la primera entrevista de Nyland como jugador del Sevilla FC

18:40 Örjan Nyland, un perfil bajo para reforzar la figura de Dmitrovic El noruego Örjan Nyland ya es jugadores del Sevilla. El guardameta llegó el sábado por la noche al aeropuerto de San Pablo con la intención de pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato lo más pronto posible. A su llegada, una comitiva del club encabezada por Víctor Orta le esperaba. El jugador ha sido el elegido para engordar la plantilla de porteros en Nervión tras la marcha de Yassine Bono, que no para suplirlo. El sustituto del marroquí será Marko Dmitrovic, que se hará cargo de la portería sevillista como titular. Así lo confirma la decisión del club de fichar a un perfil como el de Nyland, un meta de 32 años que llega libre tras finalizar su contrato el pasado 30 de junio con el RB Leipzig alemán. El dinero ingresado por la venta de Bono será reinvertido en perfiles de más prioridad para la dirección deportiva del Sevilla.