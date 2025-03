Levante - Sevilla: Tres puntos de oro a pesar de todo (2-3)

El Sevilla FC ha conseguido imponerse al Levante (2-3) con mucha agonía. Los sevillistas, que se adelantaron dos veces en el marcador gracias a un doblete de Tecatito Corona , que se estrenaba con la camiseta blanquirroja, vieron como primero tras un polémico penalti señalado por Díaz de Mera tras consultarlo con el VAR , y luego por un error de la zaga, el partido no lo pudieron sentenciar antes. Koundé fue el autor del gol de los de Nervión, a los que señalaron otra pena máxima más, pero que morales disparó fuera. Los de Julen Lopetegui podrían dormir en la segunda plaza a falta de cinco jornadas a pesar de todo si el FC Barcelona no consigue imponerse a la Real Sociedad .

El encuentro comenzaba con el Levante UD presionando muy arriba, mientras que el conjunto de Julen Lopetegui buscaba en largo la velocidad de En-Nesyri y de un Lucas Ocampos que regresaban a la titularidad tras su suplencia ante el Real Madrid. Ya en los primeros minutos vio una rigurosa cartulina amarilla Joan Jordán . El equipo local intentaba hacer daño a través del balón parado, pero los sevillistas se mostraban cómodos jugando a la contra.

Poco a poco fueron los pupilos de Julen Lopetegui haciéndose con el esférico y comenzaron a jugar en campo contrario gracias a que Papu Gómez cogió la batuta del partido. Así llego el primer aviso del partido en clave sevillista. Koundé filtraba un pase dentro del área para Ocampos y el extremo argentino se revolvía muy bien para conseguir sacar el disparo, que se encontró con Dani Cárdenas. Tras la primera advertencia, el Sevilla FC iba a conseguir golpear primero. Una recuperación de En-Nesyri en la medular sirvió para que Joan Jordán abriera hacia la banda derecha rápidamente. Allí recibió Lucas Ocampos , que tras caracolear dentro del área, sirvió un balón tenso y a la cabeza de Tecatito Corona, que se encontraba en el segundo palo . El mexicano se estrenaba con la camiseta sevillista tras su llegada en el pasado mes de enero y ponía por delante a los de Nervión.

Tras varias acciones a balón parado, sobre todo desde el saque de esquina, el Levante iba a conseguir una polémica pena máxima tras un disparo de Morales desde la frontal que tras rebotar en un jugador local, tocó en la mano de Diego Carlos y tras revisarlo con el VAR después de varios minutos de consulta, Díaz de Mera señaló penalti, mientras los jugadores del Sevilla FC pedían un fuera de juego múltiple de los atacantes del conjunto local que se encontraban al lado de la acción cuando disparó el capitán azulgrana. Fue el propio Morales el encargado de lanzar desde los once metros y a pesar de que Bono tocó el esférico, el balón acababa introduciéndose en la meta sevillista cuando se llegaba al ecuador del partido.

Para los blanquirrojos, tocaba volver a remar tras haber conseguido ponerse por delante. Lejos de bajar los brazos por la polémica acción, los sevillistas seguían buscando la meta contraria. De hecho, tan sólo cinco minutos después, tras otro centro de Lucas Ocampos, que volvió a encontrar su mejor versión partiendo desde la banda derecha , Tecatito realizaba un control en el corazón del área y superaba con un toque sutil a Dani Cárdenas por arriba con la pierna izquierda para volver a adelantar a los de Julen Lopetegui en el marcador.

De ahí hasta el intermedio, el Sevilla FC se hizo el dominador del esférico y se jugó de una manera mucho más controlada que durante la primera media hora del choque. Los sevillistas, conscientes de la fragilidad defensiva del cuadro local, buscaban la espalda de los zagueros levantinistas a través de la velocidad de En-Nesyri, pero sin llegar a crear grandes ocasiones de gol.

Tras el descanso, la reacción local no tardó en llegar. A través de su alta presión y con el peligroso balón parado botado por Pepelu , comenzó a meter al Sevilla FC en su propia área. Los sevillistas se mostraban más incómodos sobre el césped del Ciutat de Valencia y no eran capaces de hacerse con el dominio del juego. Melero tuvo una clara ocasión, aunque algo escorado, pero Bono, que demostró porque acaba de renovar hasta junio de 2025, desbarató con su pie izquierdo. Lopetegui, que no lo veía claro, introdujo en el terreno de juego a Gonzalo Montiel y Thomas Delaney en lugar de Jesús Navas , que está lejos de su mejor nivel, y de Joan Jordán , amonestado desde el minuto 3.

Las sustituciones no tuvieron el efecto deseado por el preparador vasco. Lejos de rebajar la presión sobre el marco sevillista de los jugadores del Levante, la entrada de Bardhi por parte del conjunto local dio mucho dinamismo a la zona ofensiva del equipo azulgrana. Así llegó, tras otra acción polémica, la segunda pena máxima en contra del encuentro. Radoja se marchaba por el flanco izquierdo del cuadro nervionense y Marcos Acuña tras intentar sacar el balón, agarró levemente al futbolista serbio , que se fue al suelo. Díaz de Mera no lo dudó y volvió a señalar penalti en contra del Sevilla FC . Morales volvía a ser el encargado de disparar, pero esta vez el capitán levantinista lanzaba el esférico fuera del marco de la meta de Bono, algo que celebraban los jugadores de Lopetegui.

Se llegaba al último cuarto de hora con todo por resolverse en el Ciutat de Valencia. El levante se volcaba en la meta defendida por Bono, mientras que el Sevilla FC buscaba salir a la contra. Rafa Mir , que había salido al campo apenas unos minutos antes, tuvo en su cabeza el tercer tanto de los sevillistas, pero se encontró con una mano brillante de Dani Cárdenas. Cuando se entraba en los últimos diez minutos de tiempo reglamentario, llegó la sentencia sevillista. Un córner botado por Ivan Rakitic desde la derecha, fue magistralmente rematado en el área pequeña por Jules Koundé ante la impasividad de la zaga azulgrana . El central galo celebró con mucha rabia el tanto, consciente de que estaba dando a su equipo una ventaja casi definitiva para el tramo final.

El Levante no se iba a rendir, y después de una clara ocasión en la que Tecatito pareció gustarse demasiado, los de Lisci iban a coger a la contra a los sevillistas. Morales recibía solo por la banda izquierda, Diego Carlos corría a hacer la cobertura a Gonzalo Montiel y Koundé, y el capitán de los locales servía para que Roberto Soldado se quedase solo ante Bono y batiera al internacional marroquí para poner en un puño el corazón a los sevillistas en un descuento en el que los de Lopetegui pudieron resolver, no sin mucho sufrimiento, las atacadas del Levante.

Tres puntos de oro para el Sevilla FC en su carrera para clasificarse para la próxima edición de la UEFA Champions League a pesar de los dos penaltis, uno muy polémico, en contra.