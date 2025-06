El presidente de las peñas responde a Del Nido Carrasco: «Esa actitud dictatorial le hace un flaco favor al Sevilla FC»

No dejaron a nadie indiferente las declaraciones del presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, cuando se refirió el pasado miércoles a la posición de la Federación de Peñas Sevillistas 'San Fernando' y su máximo dirigente, Carlos Jiménez, dentro del debate por la gestión del club y la propia batalla accionarial que se libra en la sociedad.

A peguntas de los periodistas, Del Nido Carrasco criticó con dureza el cambio de parecer de la Federación de Peñas, que en la última junta de accionistas se abstuvo en las votaciones del cese del consejo de administración pero después se sumó como colectivo a los diferentes actos y protestas que se fueron sucediendo contra los gestores del Sevilla FC.

Del Nido Carrasco, en su rueda de prensa, fue tajante y le mandó un recado a Carlos Jiménez: «Él me llamó y me dijo que había tenido incidentes fuera del estadio en uno de los partidos y que como llegaba la Feria y él quería ir a la Feria con su amigos tranquilo, iba a a empezar a atacar al consejo. Me imagino que lo pasaría muy bien en la Feria. Tengo una buena relación con él, pero ya no hemos vuelto a hablar«, indicó el mandatario sevillista.

Pues bien, Carlos Jiménez, presidente de la Federación de Peñas, ha reaccionado en ABC de Sevilla a estas palabras de Del Nido Carrasco: «Esas declaraciones, aparte de que pienso que era una pregunta pactada en la rueda de prensa del presidente, porque no venía al caso y la respuesta menos todavía, denotan una falta de respeto, de educación, de falta de ética y de moral, total, por su parte. En primer lugar porque es mentira todo lo que dijo. Y si fuera verdad, estaría revelando una conversación privada, lo que refleja su falta de respeto haciéndola pública. Eso para empezar. Pero es que, como he dicho, es totalmente incierto todo lo que dice el presidente. Es mentira», recalca Jiménez.

En la misma línea, el presidente de las Peñas añade que «él lo que pretende es intentar echarme encima a las peñas poniéndome a los pies de los caballos con una afirmación falsa, porque yo soy un presidente que no controla a la asociación y lo que él quiere es eso, controlar. A lo largo de la temporada hemos votado a favor del cese del consejo varias veces. En contra de la gestión nefasta. Y hemos participado en todas las protestas y abanderado incluso alguna, por lo que él siempre ha tenido una represalia contra la Federación de Peñas, desde romper todos los servicios que teníamos con las peñas pactados con el club hasta la última, que fue el Miércoles Santo, con el cambio del bombín de la cerradura de la sede. O sea, que siempre que ha habido una acción de protesta, en un país democrático como el que estamos, o un voto que no le gusta a él, o que no va a su favor, que han sido todos, pues toma una represalia o castiga. Esa actitud dictatorial no le viene bien y le hace un flaco favor al Sevilla FC».

Para finalizar, Jiménez quiere dejar claro que «yo siempre he actuado y actuaré en lo que respecta a la Federación de Peñas según la voluntad del colectivo, que decide las cosas democráticamente por mayoría y no por voluntad propia, ni por salvarme yo de nada».