Del Nido Carrasco vuelve a denunciar las amenazas y no se plantea dimitir: «Tengo ilusión por darle la vuelta a la situación»

Compareció el presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, para dar explicaciones ante los medios de comunicación. Lo hizo dos meses después de su última aparición pública, con ocasión de la presentación de Caparrós. El dirigente asume otra vez los errores cometidos en una desastrosa campaña en la que el equipo se ha quedado a un punto de los puestos de descenso y la entidad ha tenido que sustituir al director deportivo y al entrenador después de renovarlo.

«Es la peor temporada del Sevilla FC de los últimos 25 años. La calificación de la temporada es muy mala. Ha sido la peor temporada del siglo, y eso nos ha llevado a tomar decisiones como la salida del director deportivo, Víctor Orta, y del entrenador. Locura es insistir en el error, pero nosotros hemos cambiado las dos piezas más importantes, la dirección deportiva y el entrenador», comenzó analizando Del Nido Carrasco.

En la misma línea, el presidente añadió que «los balances se hacen cuando terminan las temporadas. Ha sido muy, muy mala. Hemos cambiado las dos piezas más importantes de la parcela deportiva, con la contratación de Antonio Cordón y del entrenador Matías Almeyda, que ha sido el elegido por el nuevo director de fútbol».

Cuestionado por si se ha planteado dimitir, el mandatario fue rotundo: «La situación social es evidente que está todo el sevillismo cabreado con el presidente, fruto de lo que he comentado, pero igual de evidente es que la S.A.D. la rige el capital, tenemos el respaldo accionarial, este Consejo me ha designado presidente. Cuando tomé el cargo en 2023 sabía la situación a la que me enfrentaba y si le digo la verdad, no me pensaba que iba a ser un año tan malo, pero sí de transición. Mi ilusión de que le voy a dar la vuelta a la situación es la misma que cuando accedí al cargo. El día que me de miedo la situación actual, me iré a mi casa«, dijo.

También se refirió Del Nido Carrasco a las críticas de la afición del Sevilla: «Llevo toda mi vida en el Sevilla, como sabéis, soy hijo de dirigente del Sevilla. No hay nada en el fútbol que me llame la atención. Agradable no es que te piten, pero a mí no me afecta. Si la gente me pita porque el equipo no va bien, es parte del fútbol. Si hablo de que me cuelguen de un puente, me manden mensajes o publiquen mi número de teléfono en Twitter, eso lo llevo peor. Lo voy a perseguir. Eso lo llevo mal, como cualquier persona, porque yo no he matado a nadie. No voy a permitir que me amenacen ni a mi familia, ni a mí«, sentenció.

A este respecto, insistió en que los violentos no le harán dar un paso al lado: «No puedo hablar de futuro, pero el que me conoce, sabéis que es difícil doblegar mi voluntad, más cuando creo en algo. Si creo que tengo capacidad, no van a doblegarla porque me amenacen. El día que crea que no estoy capacitado para hacer lo que hago, lo dejaré, pero no por las amenazas», concluyó.