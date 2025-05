Marko Dmitrovic: «Cuando el Sánchez-Pizjuán pita, el Sevilla no lo pasa bien»

Marko Dmitrovic (Subotica, 1992) vivió de todo en Nervión. Desde quitarle el puesto a uno de los mejores guardametas del mundo como Bono hasta perderlo a manos de su amigo y rival del próximo domingo, Orjan Nyland. El portero serbio llegó al Sevilla FC ... de la mano de Monchi en 2021 y abandonó la disciplina blanquirroja el pasado verano tras una última temporada compleja para él, pero con un trofeo de la Europa League bajo el brazo y la inolvidable experiencia de haber competido en Champions. Dmitrovic luce ahora su mejor versión en el Leganés de Borja Jiménez. Vuelve por primera vez al Sánchez-Pizjuán para jugarse la permanencia con el cuadro pepinero ante el Sevilla de Caparrós, que lucha por el mismo objetivo de huir de la agonía. «La única solución del Sevilla es tener paciencia y poder generar un proyecto a largo plazo», explica el portero en su entrevista con ABC, en la que recuerda su paso por Nervión y recalca la «obligación» del Leganés de sumar los tres puntos en la que fuera su casa.

Sevilla-Leganés, en la que fue su casa tres años, y jugándose ambos la permanencia. ¿Qué le pasa por la cabeza?

Un partido muy especial en el que nos jugamos mucho los dos equipos, sobre todo nosotros. El Sevilla lleva una dinámica mala y conocemos cómo está la situación allí, pero nosotros tenemos la obligación de ir al Sánchez-Pizjuán a sumar los tres puntos. Para mí será un reencuentro con mucha gente, con muchos amigos que tengo en el Sevilla, pero voy como jugador del Leganés a darlo todo para que triunfemos en el Sánchez-Pizjuán. Por lo demás, claro que estoy contento y feliz por volver a la que ha sido mi casa durante tres años y poder abrazar a la gente que quiero allí.

¿El empate puede valer?

Si ganamos luego los últimos cuatro partidos, nos puede valer el empate con el Sevilla. Pero ya nos estaríamos poniendo más obligaciones. Así que, si me preguntas ahora, te digo que el punto se nos queda muy, muy corto. Nuestra obligación es ir a ganar a Sevilla. Luego se pueden dar mil circunstancias y mientras matemáticamente tengas opciones puedes sacar adelante el objetivo. No pensamos en otra cosa que sacar los tres puntos y poder acercarnos a la salvación.

A pesar de las complicaciones, en lo personal está viviendo un buen año.

Siempre hay que dar lo máximo, lo mejor que tienes. Estoy jugando mucho. Disfruto del trabajo. No estamos en una situación muy bonita, desde luego, pero todos sabíamos que como equipo recién ascendido la temporada no iba a ser fácil y podíamos movernos donde nos estamos moviendo. Hicimos una buena primera vuelta. Es nuestra realidad y trabajamos para sacar al equipo hacia adelante. Personalmente es verdad que me siento bien y trabajo día a día con ilusión, consciente de que las dificultades de la clasificación están ahí, pero esto es parte del fútbol y ya tengo la suficiente experiencia para afrontar estas situaciones. Confío plenamente en que vamos a sacar adelante al Leganés.

Es cierto que usted ha repetido en más de una ocasión que tenían que estar preparados mentalmente para este tramo final.

Uno sabe ya de qué va esto. Conozco a nuestros jugadores y al resto de plantillas de Primera. La experiencia no se gana de un día a otro. Por muy bien que estuviéramos, sabía que nos tocaría pelear abajo. Es nuestra realidad, pero sabemos que la liga es un maratón muy largo, con muchos equipos abajo involucrados y sumando puntos. La salvación estará más cara que en los últimos años. Aparte de los tres que estamos abajo, hay al menos otros tres equipos que pueden meterse en problemas. Sabemos que hasta la última jornada no se va a decidir nada. Nuestro reto es llegar con vida a esa última jornada y que sigamos dependiendo de nosotros.

Su salida del Sevilla el verano pasado fue algo consensuado por todas las partes. Un ciclo terminado.

Fue algo muy sencillo, muy natural. Tanto el Sevilla como yo somos ambiciosos, pero sobre todo somos sinceros. Con un buen diálogo llegamos a una solución. Sabíamos que lo mejor para mí y para el club era mi salida. Me quedaba un año más de contrato y tenía que buscar un equipo donde estar a gusto y poder seguir mejorando. Todo es muy normal. Cuando las cosas van muy bien, se plantea una renovación. Si no es así, se plantea una cesión, rescisión o un traspaso. Fue algo muy natural. Pasé tres años maravillosos en Sevilla, con situaciones deportivas muy bonitas y otras complicadas. Estoy muy agradecido al Sevilla FC por todo lo que viví con el club, por todo el aprendizaje y los éxitos que tuvimos. El domingo veré a gente que quiero mucho. Eso sí, cuando el árbitro pite el inicio del partido, pondré todo el foco en que el Leganés consiga los tres puntos.

En Leganés, acaba contrato en junio. ¿Renovará?

Disfruto mucho aquí. Ni te miento, ni es por ser político, pero hay que terminar antes de la mejor manera estas cuatro semanas que nos quedan de competición. Si nos salvamos, va a ser un éxito grande para este club. Soy una persona abierta y sincera, conmigo es muy fácil llegar a un acuerdo. Primero esperemos a terminar la temporada, ojalá con fiestas y celebraciones, y luego nos sentaremos. Diré lo que me gusta, si hay cosas que no, lo que ellos opinan… Primero, insisto, tenemos que terminar bien la campaña y luego hablaremos de mi futuro. Disfruto aquí, no tendría nada que reprochar, me quedaría en el Leganés muchos años más. Antes nos jugamos mucho para el futuro de este club, somos muchos trabajadores, hay que sacarlo adelante. Habrá mucho tiempo después de hablar de mi futuro y de el de otros jugadores.

En el Sevilla llegó a arrebatarle la titularidad a Bono, uno de los mejores porteros del mundo en aquel momento, y luego fue Nyland el que se la quitó a usted.

Los primeros dos años con Bono fueron más exitosos que el último año. Mi competencia con él y luego con Nyland fue muy sana, de verdad. Bono se consolidó como uno de los mejores porteros del mundo. Llevábamos una competencia brutal. Ganamos una Europa League. Yo terminé jugando en LaLiga. Pero mi último año en el Sevilla fue muy complicado. Seguro que yo pude hacer muchas cosas mejor. Estoy convencido. Cuando Nyland me quitó la titularidad se lo ganó. Él estaba bien, aprovechó su momento. Yo me reprocho a mí mismo que no estuviera en algunos momentos en el nivel de las dos primeras temporadas. No podía rendir al cien por cien mentalmente y físicamente. No pude darle la competencia más dura a Nyland y él aprovechó su oportunidad. Sigue muy bien. Le veo muy bien. Aunque los resultados no acompañen al Sevilla, Nyland está haciendo las cosas muy bien. Me alegro mucho por él. Es un tío genial. Muy buen portero. De vez en cuando hablamos. Le daré un abrazo y charlaremos un poco cuando nos veamos. Le desearé lo mejor a él y al Sevilla, pero una vez que hayamos terminado el partido y lo ganemos nosotros.

Conoce bien la casa. ¿Qué le pasa al Sevilla? El clima de crispación es muy elevado, contra la directiva, la dirección deportiva, etc.

La única solución es tener paciencia y poder generar un proyecto a largo plazo, esa es mi opinión. Lo intentaron fichando a Pimienta por varios años, pero por la falta de resultados lo echan. Un proyecto torcido. La exigencia en Sevilla es muy alta y cuando una cosa no va bien ocurre esto, todo se pone en alerta roja. Si tú confías de verdad en un proyecto, hay que tirar siempre adelante. En el Sevilla hay muchos cambios. Apenas quedan jugadores de los que estaban cuando yo llegué. Gudelj, Suso… Los futbolistas necesitan conocerse, cada temporada que pasen juntos serán mejores. Si hay muchos cambios, necesitas tiempo. Los proyectos no son automáticamente una línea ascendente. Siempre hay curvas, por lo que hay que tener paciencia. El Sevilla es un gran club y seguro que va a salir adelante. Es un club que por historia merece estar en Europa.

El Sánchez-Pizjuán va a estar a muerte el domingo con su equipo, pero ustedes tienen en su mano complicar esa atmósfera de la grada.

Antes de jugar en el Sevilla FC, yo sufría mucho cuando jugaba de visitante en el Sánchez-Pizjuán. Es un campo que aprieta muchísimo, era de los estadios que más apretaban. Luego disfruté mucho jugando de local, con ese empujón que te da la gente. Es verdad que cuando pasas una racha mala, como ocurre ahora con la polémica institucional y los pitos de la grada contra el palco, el equipo no lo pasa bien. Yo lo viví de primera mano también y no es fácil. Así que cada detalle de estos que podamos aprovechar el domingo, con gente descontenta o ambiente algo más enrarecido, lo intentaremos aprovechar. El Leganés se juega mucho. El Sevilla siempre va a ser un gran equipo, que ahora no encuentra los resultados que debería tener. Nosotros vamos a aprovechar nuestras oportunidades. Sabemos también que a la mínima que el Sevilla le ofrezca algo a su afición, un par de buenos ataques o un ratito de buen fútbol, la gente del Sánchez-Pizjuán se engancha muy rápido y el ambiente torna en espectacular para ellos, así que nosotros nos preparamos también para esa posibilidad, la de sufrir muchísimo en el Sánchez-Pizjuán. Esperemos que se dé el mejor escenario para el Leganés.