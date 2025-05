Lokonga se despide del Sevilla FC: «Que volváis a la gloria que habéis conocido»

A falta de disputarse el Villarreal - Sevilla, ya se ha producido una despedida en el cuadro blanquirrojo. Se trata de Sambi Lokonga, el centrocampista no ha podido viajar hasta Castellón para disputar el último duelo de la temporada por molestias físicas y ha decidido disipar las dudas que hubiera sobre su futuro. «Sevillistas, ¡muchas gracias por este año!», se ha dirigido así el futbolista a la que ha sido su afición durante este curso.

Lokonga llegó procedente del Arsenal el pasado verano a modo de préstamo para ser una pieza importante en la medular sevillista. No obstante, las lesiones le han castigado este año hasta el punto de no poder ni cerrar la campaña con sus compañeros. «Soy una persona que me alimento con lo positivo y sólo quiero decir gracias a mi compañeros, staff y a la gente que nos ayudan al día día», sigue así la carta que el belga ha difundido a través de sus redes sociales.

Un mensaje en el que ha interpelado directamente al sevillismo, enviándole sus mejores deseos tras un año muy complicado tanto en lo deportivo como en lo social. «Vuestro apoyo y cariño en cada partido fue increíble. Jugar en el Sánchez-Pizjuán con ustedes es diferente. ¡Espero que pronto vuelvas a la gloria que habéis conocido en los últimos años! Para acabar, gracias a la dirección por darme la oportunidad de representar la ciudad. Veremos a ver qué me depara el futuro«, escribió, dejando claro que ha sido un »inmenso placer« jugar en el Sevilla.

Un futuro incierto

El Sevilla FC cerró la cesión de Lokonga con una opción de compra incluida de unos 12 millones de euros. La economía del club no está para ejecutar dicha compra, sobre todo por un jugador que no ha podido tener una continuidad por las lesiones. A pesar de todo, el internacional ha participado en 23 partidos y ha sumado más de 1.500 minutos.

Su regreso al Arsenal le abre la puerta a un futuro incierto, ya que nunca ha tenido cabida en el cuadro inglés. No obstante, Lokonga tiene contrato hasta 2026.