La lesión que retiró a Diego González : «Me entregué en cuerpo y alma aunque doliera más de la cuenta»

El central Diego González anunció hace unos días su retirada prematura del fútbol. Con sólo 30 años, el jerezano decía 'basta' tras años padeciendo fuertes dolores en la rodilla. De esta forma, tras finalizar su contrato con el Albacete el pasado mes de junio, el jugador decidió colgar las botas.

González militó en el Sevilla Atlético durante dos temporadas e incluso llegó a disputar una decena de partidos con el primer equipo. En el verano de 2017 se marchó al Málaga y de allí salió al Elche. Su última temporada ha sido en el Albacete y el jugador ha puesto punto y final a su trayectoria.

Así lo anunció él mismo a través de sus redes sociales en un vídeo en el que explicaba el padecimiento que ha sufrido desde que, durante su paso por el filial sevillista, comenzó a sufrir un dolor de rodilla. En una entrevista concedida a Marca, el jugador ha reconocido que ha sido una decisión dura de tomar: «Tratas de alargar la carrera pero el cuerpo te dice que o paras o te quedas en silla de ruedas. Mi familia ha sabido el sufrimiento que he tenido en silencio. No he querido decirlo por profesionalidad y por no dar pistas al rival».

Además, Diego González ha explicado cómo cambió su forma de jugar, para evitar sufrir más dolor: «Me cambió la forma de jugar. Me encantaba saltar y movimientos explosivos cuando estaba en el Sevilla pero aprendí de qué forma hacerlo, cómo posicionarme... Me limitaba a mí mismo pero era la forma de evitar el dolor».

«Tenía miedo a jugar. Te va mermando autoestima y confianza al sentirte limitado. En Copa del Rey, con césped artificial, no podía jugar, era la última opción. Se lo comenté al entrenador y me tenía que entender», ha reconocido.