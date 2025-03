Jesús Navas se despide del Sevilla, pero no del fútbol

La noticia de la marcha de Jesús Navas del Sevilla FC sorprendió a todos ayer en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros-Palacios. Las lágrimas del palaciego ante el Cádiz auguraban una despedida, pero el misterio no se ha dilatado mucho en el tiempo. ... A primera hora de la mañana de este pasado jueves, el capitán sevillista anunciaba al club su decisión de marcharse una vez que la temporada diera carpetazo. Una comunicación que ha sorprendido al propio Sevilla FC, el cual tenía previsto sentarse con el jugador para tratar su renovación en cuanto acabara la competición liguera. A sus 38 años, Navas cumplía contrato a finales de junio, la idea de la entidad era la de proponerle un año más de vinculación y, teniendo en cuenta la situación económica, ajustar su ficha a las posibilidades del club.

No obstante, la decisión de Jesús Navas ya estaba tomada y no ha querido dilatar más la situación. Por tanto, no se ha producido ninguna reunión previa entre el Sevilla y el jugador, sino la comunicación directa del final de su segunda etapa en la capital hispalense. Eso sí, el sevillano no va a colgar la botas, algo que quedó claro tanto en el comunicado oficial del Sevilla, como en las palabras de despedida que el jugador dedicó al sevillismo. De hecho, el futuro de Jesús Navas, según ha podido conocer ABC de Sevilla, está en una liga exótica, como viene siendo ya una costumbre en estos casos. Una oferta proveniente de Arabia Saudí ha tentado al futbolista, que podría volver a compartir vestuario incluso con algún excompañero de Nervión. El jugador ha llevado este asunto en la más absoluta confidencialidad. Según aseguran fuentes del club, Navas comunicó ayer mismo a sus compañeros que había tomado la decisión de abandonar el equipo hace cuatro meses. Sin embargo, el entorno del futbolista afirma a este medio que nadie, ni siquiera sus familiares, sabían que el palaciego había tomado esta decisión. Los argumentos, por tanto, son muy dispares en este punto.

Un problema más para el actual consejo, puesto que el hecho de que el defensa no se retire en el Sevilla FC es un asunto que no ha sentado bien al sevillismo. Muchas voces han arremetido en contra de la actual directiva del club, considerando que no se ha tratado el tema de la renovación de Navas como el propio jugador se merece. Y es que el capitán del Sevilla es un auténtico símbolo para la entidad, fruto de la cantera blanquirroja y ejemplo de los valores que el club ostenta. El club asegura que se intentó disuadir al jugador de su decisión y se le instó a conocer los detalles de la renovación, pero el palaciego ha considerado que su etapa está agotada.

El lateral diestro ha sido 600 veces titular con la elástica sevillista y ha disputado hasta la fecha 688 partidos; de los cuales han sido cinco centenares en la competición doméstica, 47 en Liga de Campeones, 65 en UEFA Europa League, 67 en Copa del Rey, 5 en Supercopa de España y 4 en Supercopa de Europa, en los que ha conseguido en total 39 goles y 119 asistencias.

EL ADIÓS DE JESÚS NAVAS 688 partidos en el Sevilla Supercopa de España 5 Europa League 500 65 Primera División 4 Supercopa de Europa 67 47 Copa del Rey 39 Liga de Campeones Sus cifras Goles Asistencias 119 Su trayectoria en el Sevilla Debuta en LaLiga el 23/11/2003 Espanyol-Sevilla (1-0) En junio de 2013 se anuncia su fichaje por el Manchester City 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2024 En su primera etapa en el Sevilla, diez temporadas seguidas, el equipo consiguió: Regresa el verano de 2017 e inicia de manera oficial su segunda etapa en un partido Estambul Basaksehir-Sevilla (previa de la Liga de Campeones) Trofeos logrados en este periodo: + + + 2 Europa League 2 Copas de la UEFA 1 Supercopa de Europa 2 Copas del Rey 1 Supercopa de España Ilustración / gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

No obstante, antes de poner un nuevo rumbo, Navas pretende disputar la próxima Eurocopa 2024 que arranca este 14 de junio. El palaciego ha entrado en la pre-lista de Luis de la Fuente y mucho se tienen que torcer las cosas para que se caiga de la convocatoria definitiva. El seleccionador nacional ha contado con él desde que cogiera las riendas de la absoluta. Lo citó para para acudir a la Liga de Naciones de la UEFA, de forma que obtendría el lustroso título de ser el único jugador en conseguir un Mundial, Eurocopa y la citada Liga de Naciones. Desde entonces, el sevillista ha estado muy presente en las convocatorias de la selección española, por lo que todo parece indicar que también hará acto de presencia en Alemania.

Despedida por todo lo alto

La desvinculación de Navas con el Sevilla también supone que el equipo ha perdido en unos meses a todos sus capitanes, excepto a Sergio Ramos, el cual todavía no ha esclarecido su futuro, aunque no parece que vaya a estar tampoco en Nervión. Una situación que evidencia aún más el cambio de ciclo en el que el club está sumido. Los años dorados han quedado atrás y, a partir del curso que viene, toca abrir un nuevo episodio de la historia nervionense sin personalidades tan de peso como Jesús Navas, Ivan Rakitic o Fernando Reges. A estas salidas, se le suman la marcha 'a malas' de Monchi el pasado verano y los constantes cambios de entrenador. De hecho, aún no se conoce quién ocupará el banquillo la próxima temporada. Esta crisis de identidad ha quedado acentuada con el adiós del mito sevillista.

El Sevilla FC ha pactado con el palaciego un acto de despedida que tendrá lugar el próximo domingo 26 de mayo a las 20.00 horas en el Sánchez-Pizjuán. No obstante, esta fecha es sensible a cambios en función de la fecha definitiva del duelo ante el Barcelona, el último partido de esta temporada que tendrá lugar en el feudo sevillista. En el caso de que el encuentro cambiara de fecha, la despedida sería el sábado 25, a la misma hora. Abonados y socios rojos y blancos del club de Nervión podrán despedir al futbolista en un acto parecido al que se organizó por la presentación de Sergio Ramos.

Aun así, el palaciego ya dedicó ayer unas palabras de despedida al sevillismo a través de los medios oficiales del Sevilla: «Hola, sevillistas. Hoy he transmitido al club y a los compañeros la decisión de marcharme del Sevilla. Ha sido una decisión muy difícil. Y quería dar las gracias a todo el Sevilla. A la afición por el cariño que siempre me ha mostrado. Dar las gracias en todo momento. He vivido los mejores momentos de mi vida aquí en el Sevilla. Todos los títulos que hemos conseguido. Y quiero dar las gracias a todos de corazón. Nos vemos pronto en el Ramón Sánchez-Pizjuán«.

El entorno del jugador afirma que Navas tiene el deseo de volver al Sevilla cuando se retire de forma definitiva e incorporarse a la estructura del mismo. Una posibilidad que también ha dejado entrever el propio club en su comunicado de despedida: «El Sevilla abre las puertas a Jesús Navas de cara al futuro en lo que respecta a una posible vuelta a su casa para iniciar una nueva etapa desempeñando otra faceta profesional».

Las reacciones a esta salida no se hicieron esperar, uno de los primeros en hacerlo fue Joaquín Caparrós, el técnico que lo hizo debutar con el primer equipo. También Monchi, Fernando Navarro o José María del Nido Benavente aprovecharon para despedir a este mito del sevillismo. De hecho, el exdirector deportivo sevillista añadió en su mensaje de despedida al palaciego que «por favor» dejaran «la puerta abierta para que cuando quiera volver a su casa pueda hacerlo como lo que es, historia del Sevilla».