Suscríbete a
+Nervión
Última hora
La caída fortuita de una lámpara, posible causa del incendio de Dos Hermanas saldado con la muerte de un anciano
En directo
Sigue el partido Valencia - Real Betis de la 12ª jornada liguera en Mestalla

El Sevilla FC, cerca de encontrar una solución para Rafa Mir

El delantero murciano se encuentra feliz en el Elche, donde lleva cuatro goles en lo que va de temporada

Reencuentro 'sevillista' en la Champions: Lukebakio y Badé se funden en un abrazo tras el Benfica - Bayer Leverkusen

El Sevilla FC, cerca de encontrar una solución para Rafa Mir
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La plantilla del Sevilla FC aún conserva antiguos vestigios de lo grande que fue no hace tanto tiempo. El problema es que ese rastro que aún permanece son, en concreto, los contratos de Joan Jordán, Nianzou o Rafa Mir. Fichas muy altas, que ... siguen lastrando el equilibrio económico del club hispalense en estos años de reestructuración y vacas flacas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app