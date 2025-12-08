Nadie cae en Europa más en fuera de juego que Akor Adams

El partido en Mestalla, más allá del mal sabor de boca que dejó el empate in extremis de Hugo Duro, vino a reconfirmar las dudas y el complicado momento que atraviesa el ariete sevillista Akor Adams, peleado con el gol y anclado de manera ... perenne en el fuera de juego, un hándicap que, lejos de corregir el nigeriano, acrecienta en cada partido que se calza las botas con los sevillistas.

En su discreta actuación de este domingo ante el Valencia, Akor sumó tres nuevos 'off sides' y alcanzó la preocupante cifra de 22 posiciones ilegales detectadas en lo que va de liga 2026-26. El delantero ha visto, en este sentido, cómo se le han anulado ya hasta tres tantos por esta razón: ante el FC Barcelona, el Getafe y el Osasuna, todos ellos en el Sánchez-Pizjuán.

Con esas 22 posiciones antirreglamentarias, el delantero del Sevilla FC se coloca como líder en la dudosa clasificación de fueras de juego de las cinco grandes ligas europeas (España, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia), superando ya al artillero de la Fiorentina Moise Kean, que se queda con 19. En la Premier League, en que más incurre en la trampa de los defensas contrarios es el brasileño del Bournemouth Evanilson (13), mientras que en la Bundesliga el líder es el punta del Hamburgo Konigsdorffer (17). En Francia, con 12 'off sides', aparece Bamba Dieng, del Lorient.

Akor sólo ha marcado dos goles en los 13 partidos de liga que ha jugado esta temporada. Contra el Oviedo el domingo, con Isaac aún sancionado, tendrá una nueva nueva oportunidad en el once titular de Almeyda antes de marcharse a la Copa de África, de confirmarse su convocatoria definitiva con Nigeria.