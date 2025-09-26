Almeyda se reafirma en su estilo: «No los quiero metiditos atrás, así casi se van a Segunda»
El entrenador argentino apunta los errores que le costaron la dolorosa derrota ante el Villarreal
Azpilicueta regresa a los entrenamientos y alivia los problemas del Sevilla
Analítico y reflexivo, Matías Almeyda reconoció esos errores que provocaron la derrota del Sevilla FC ante el Villarreal, aunque el técnico también quiso reafirmarse en su estilo. «Metiditos atrás casi se van a Segunda», apuntó el entrenador argentino, que sí detalló carencias que exhibió su equipo pero insistiendo en que los cambios que realizó en la alineación eran necesarios, sobre todo por motivos físicos.
Han sido días complicados de una derrota que señaló por vez primera al banquillo como principal responsable. Almeyda aceptó esos fallos de su equipo, pero los enmarcó dentro de ese proceso de aprendizaje necesario para seguir creciendo. «Hubo situaciones claras que definimos bien y otras donde claramente lo hicimos muy mal ante un rival que no perdona. Hay un crecimiento en el sentido de aprendizaje, de no volver a repetir esas acciones. Hubo acciones con un hombre de más que no aprovechamos, faltas tácticas que no pudimos concretar... Es un proceso en el que hay que acomodar cosas y no todo se logran rápido. Estuvimos demasiados ingenuos, con un partido empatado en el minuto 86», comenzó el preparador argentino su análisis de la derrota.
No todo fue negativo para el entrenador, que, además, hizo una defensa de su estilo. «Insistir es bueno, no quedarte metidito atrás, así casi se van a Segunda. No quiero metidito atrás, se sale de abajo yendo al frente y no hacia atrás. Si no, tienen que contratar a otro, mi estilo es ir hacia delante. Ya mostraron lo que pasó, con otra estrategia respetable casi se desciende. Vamos a buscar otro camino», dijo con firmeza Almeyda, a quien no le preocupan las críticas: «No me detengo en mí, ya fui futbolista. Como entrenador busco soluciones a un equipo que viene mal desde hace dos años. En la búsqueda hay que formar un grupo, ser creíble ante ese grupo y acertar en lo que hacemos. La búsqueda total es quedarme mucho tiempo y para eso hay que conseguir resultados. Pero la gente no es tonta en el fútbol, sabe cuándo se trabaja y cuándo no. Lo difícil es mantener una estabilidad que aún no hemos encontrado».
Ocho cambios en el once inicial y agotar las sustituciones con mucho tiempo por delante se apuntaron en el debe del entrenador, que justificó de nuevo todos esos movimientos ante el estado físico. «Los cambios no los hice para quedar bien, me estarían minimizando. Esto no es un club de amigos, priorizo los grupos pero lo importante fue la parte física. Preparo a un equipo para que todos estén a disposición, no es un capricho hace ochos cambios. A veces los jugadores no se recuperan o tienen molestias», señaló el argentino, que volvió a incidir en la importancia de mantener la fe en el estilo: «Hay derrotas que son un golpazo, pero hay que aceptarlo e insistir en ese camino, que es el que te lleva a merecer más. Hay que aceptar los errores, incluyéndome a mí, pero metiendo lo bueno y con el tiempo irá bien. Hay que insistir, corregir, trabajar, mirar hacia dentro y lograr esa estabilidad que estamos buscando».
