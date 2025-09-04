El acto de 'Fieles de Nervión' se llevó a cabo sin el presidente ni el vicepresidente

El Sevilla FC celebró este jueves su tradicional acto de «Fieles de Nervión» en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en una cita siempre muy especial pero que se ha desarrollado bajo un clima de cierta controversia después de que en ediciones anteriores el evento se viera empañado por algunas tensiones entre los aficionados y la directiva.

El club ha otorgado insignias a los socios con 25, 50 y 75 años de fidelidad ininterrumpida. Pero lo ha hecho en ausencia del presidente, José María del Nido Carrasco, así como del vicepresidente, José Castro. En lugar de ellos, las insignias fueron entregadas por el presidente de honor, Joaquín Caparrós, y el embajador del club, Pablo Blanco, siendo estos los únicos representantes de la institución.

Con el tiempo, la afluencia de público a esta ceremonia del club con el sevillismo ha ido disminuyendo de manera sensible. Muchos entienden que dicha 'reducción' del evento es una estrategia para evitar momentos tensos y críticas hacia el consejo.

La ausencia de presidente y vicepresidente este jueves no sólo ha sido comentada en el propio acto sino que igualmente ha centrado las reprobaciones de muchos sevillistas en diversos foros y redes sociales.