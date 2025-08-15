El Sevilla ficha a Rayan Azouagh, un 'nuevo Bono' para la cantera

El Sevilla FC ha anunciado la incorporación de Rayan Azouagh, un joven portero marroquí de 18 años que reforzará la cantera nervionense. La curiosidad del asunto es que en su país lo apodan desde hace tiempo como el 'nuevo Bono', ese mito del sevillismo que ahora tendrá un discípulo en Nervión. El joven meta es internacional Sub 19 con Marruecos y se espera que pronto dé el salto a la Sub 20.

El joven portero incluso ya debutó en la primera división marroquí, siendo el más joven de la historia, después de que el portero titular del Ittihad Tánger, Badr Benachour, se lesionara, lo que obligó a Azouagh a saltar al campo tras el descanso en casa del FUS Rabat. El resultado final de empate a cero fue en parte mérito de las paradas de Azouagh.

Nacido en Bélgica, el joven portero se ha criado desde niño en Marruecos y ahora defenderá la portería del Sevilla. En principio, Azouagh llega para el juvenil sevillista, aunque con perspectiva de que pueda ir alternando con los filiales de la cantera nervionense.

Más temas:

Sevilla FC