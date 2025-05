La cara de amargao no te la ha quitado ni la Feria, compadre.

-Si supieras la lista que tengo de cosas sin hacer.

-¿Y eso?

-No tengo nada en la nevera; hay más polvo en casa que en una obra; tengo ... que limpiar 14 pares de zapatos y llevar a la tintorería hasta a la niña si es posible. Un primor.

-Pues yo este año, como bien sabes, la Feria la he pisado poquito.

-No te he visto, cierto.

-Porque sólo he ido el jueves y tú saliste huyendo cual ratita.

-Había que hacer un descanso.

-O no ver esa marea verde que inundó las calles del Real.

-Tampoco me importaba mucho perdérmelo, para que engañarte.

-Fue la mayor fiesta que ha visto esta ciudad en su historia.

-Y supongo que el país. Lo que ni entiendo cómo había gente en la Feria si a Florencia irían, con vuestras cuentas, 14 millones de béticos.

-Te habrás equivocado en dos o tres.

-Viendo vuestro nivel de desplazamientos, en Breslavia esa se queda vacía de Despeñaperros pabajo.

-Vamos a tomar esa ciudad, o al menos lo intentaremos.

-¿Cómo que lo intentareis? Te has venido abajo por primera vez.

-Es que vale casi 1.000 pavos ir y no está la cosa para apretarle a la Carmela con gastarme tanto.

-Bienvenido a mi mundo hasta hace dos telediarios.

-Con lo bien que se ganan títulos en La Cartuja.

-El peaje europeo. ¿Por eso no has ido a la Feria?

-¡Claro! De alguna forma intento justificar que pienso ir.

-¿Ya tienes entrada?

-No me llega el número pero tengo una táctica infalible.

-Ojú.

-Le pinto un bigote al DNI de un amigo y yo me lo dejo.

-Cómo no se me había ocurrido... Pero con el aire a Cucho que te das, puedes pedirle a él el carné.

-Pero si Cucho no juega. Ese seguro que se ha pegado mejor Feria que yo.

-Cucho nunca desentona, eso lo tengo claro. Top.

-Quien seguro que has visto por la Feria es a Antony.

-Menos mal que no me lo crucé, aunque me dijeron que Romario sí estaba en una caseta puntera.

-Siempre ha tenido mucho gol.

-Y mejor regate.

-Los que no habrán ido son los dirigentes del Sevilla.

-A esos se les ha terminado las fiestas de primavera por un tiempo.

-Hay que ver lo bestias que se ponen algunos por una derrota.

-Más bien yo diría que las puertas correderas de los aparcamientos no son tan duras como deberían.

-Unos festejando el último día de Feria y otros reventando cosas.

-A ver si en la época mala del Betis os quedabais de brazos cruzados.

-No sé si prefiero la Champions del Betis o el descenso.

-Yo sí que tengo claro lo que prefieres, aunque te dé vergüenza decirlo.

-Te has reído demasiadas veces del Euroderbi de los penaltis y de otros descensos del Betis. Ajo y agua.

-La verdad es que jamás pensé que volvería a sentirme así por el Sevilla.

-Todo vuelve.

-Como la Feria, que ya me ha encargado la mía que le busque modista para el año que viene.

-¿Ya?

-Con la rebaja del carné que hará el Sevilla de Segunda me da para regalárselo.