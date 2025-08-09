Suscríbete a
Hay plantel, falta equilibrio

Sí resulta cierto que, por lo visto hasta ahora, el equipo parece sobrado en ataque y con debilidades en defensa

Francisco Pérez

Francisco Pérez

A ocho días del comienzo de las hostilidades ligueras frente al Elche de un viejo conocido, Eder Sarabia, el Real Betis tiene casi configurada su plantilla y Manuel Pellegrini, aún por configurar el equipo. Con el mayor gasto en fichajes desde 2019, auspiciado por los ... mayores ingresos desde no sé cuándo, falta ajustar las piezas para que el engranaje no chirríe ya con puntos en juego. Que lo haya hecho en pretemporada entra dentro de lo normal, salvo para aquellos jartibles que desde el primer bolo se enrocan en los defectos, más aún con los incorporados empezando a conocer a su nueva familia política y tratando de empatizar con el patriarca, por la cuenta que les trae.

